Le SUV français numéro 1 des ventes frappe fort avec un moteur ultra-sobre de 4,3 litres qui fait pâlir la Yaris Cross

Le Renault Captur n’est pas seulement l’un des SUV urbains les plus populaires de ces dernières années. Il est aussi un véritable best-seller pour la marque au losange, notamment en France. Et pour rester dans la course face à une concurrence toujours plus agressive, le constructeur français le dote désormais d’une version full hybrid de 160 chevaux, promettant de concilier plaisir de conduite, faibles consommations et maîtrise des émissions.

Derrière cette nouvelle déclinaison se cache une volonté claire : rendre l’hybride plus accessible sans sacrifier la performance ni l’équipement. Assemblé dans l’usine espagnole de Valladolid, ce Captur E-Tech 160 s’inscrit dans une stratégie industrielle européenne forte, tout en répondant aux exigences d’une clientèle de plus en plus soucieuse de consommation et de technologie.

Une offre hybride ambitieuse face à une concurrence féroce

Toyota Yaris Cross, Honda HR-V, Peugeot 2008 restylé… Les rivaux ne manquent pas dans le segment B des SUV électrifiés. Pourtant, Renault entend bien tirer son épingle du jeu grâce à un produit techniquement abouti, intelligemment positionné et bien pensé pour le quotidien. Proposé à partir de 31 500 €, le Captur E-Tech Full Hybrid 160 espère séduire aussi bien les particuliers que les professionnels grâce à un équipement de série généreux et un niveau de confort inédit pour le modèle.

À travers cette montée en gamme, Renault transforme son Captur en véritable alternative aux modèles premium compacts, tout en restant fidèle à son ADN : compacité, polyvalence et une touche de chic à la française.

Un SUV hybride compact Made in France aux performances optimisées

Le Renault Captur s’offre une nouvelle déclinaison ambitieuse avec cette version E-Tech Full Hybrid 160, conçue pour marier agilité urbaine, confort autoroutier et respect de l’environnement. Fort de ses 160 chevaux, ce nouveau Captur promet un dynamisme accru tout en conservant une consommation moyenne maîtrisée autour de 4,7 l/100 km.

Produit dans l’usine de Valladolid, en Espagne, ce Captur conserve son ADN de SUV compact adapté à la ville comme aux trajets périurbains. L’arrivée de cette motorisation plus puissante ne dénature pas l’équilibre global du véhicule : il reste polyvalent, accessible, mais gagne en répondant aux attentes d’une clientèle à la recherche d’un véhicule hybride performant sans surcoût délirant.

Ce positionnement clair s’inscrit aussi dans le plan stratégique « Renaulution », où l’électrification progressive de la gamme vise à faire de Renault un acteur incontournable de la mobilité bas carbone, en misant sur des véhicules accessibles et efficients.

Technologie E-Tech Full Hybrid : une motorisation efficiente et puissante

Le cœur de cette version réside dans sa motorisation hybride issue de la technologie E-Tech développée en interne par Renault. Ce système associe un moteur thermique 1.6 litre essence de 94 ch à deux moteurs électriques, pour une puissance cumulée de 160 chevaux. Le tout est géré par une boîte de vitesses multimodes à crabots sans embrayage, qui assure des transitions fluides et une optimisation constante du rendement énergétique.

Ce système intelligent permet au Captur de démarrer systématiquement en mode 100 % électrique, ce qui favorise une conduite silencieuse et économique en ville. Renault annonce jusqu’à 80 % du temps de roulage en électrique en zone urbaine, un atout majeur pour la consommation et les émissions de CO₂.

Avec ses batteries auto-rechargeables, le Captur E-Tech 160 ne nécessite aucune prise : il se recharge automatiquement lors des phases de décélération et de freinage. Une solution hybride simple, pratique, mais surtout redoutablement efficace sur le plan de la sobriété.

Design et équipements : un SUV moderne et connecté

Esthétiquement, le Captur E-Tech 160 conserve la silhouette élégante et musclée qui a fait le succès du modèle, tout en intégrant quelques nouveautés dans sa finition Esprit Alpine, la plus haut de gamme proposée. Cette finition se distingue par une teinte exclusive Bleu Iron, des jantes spécifiques et une signature lumineuse modernisée.

L’intérieur a également été revisité pour offrir une ambiance plus valorisante, notamment grâce à des matériaux moussés, des surpiqûres contrastées et un poste de conduite numérique avec écran central de 10,4 pouces. Le système d’infodivertissement OpenR Link basé sur Android Auto assure une connectivité complète, fluide et intuitive.

Côté équipements, le Captur E-Tech Full Hybrid 160 n’a rien à envier aux SUV premium : aides à la conduite de niveau 2, caméra 360°, régulateur adaptatif, sellerie mixte tissu/Alcantara, tout est pensé pour le confort et la sécurité. Le volume de coffre reste stable, avec 326 litres en configuration hybride, une performance correcte compte tenu de l’intégration des batteries.

Tarifs et positionnement face à la concurrence

Le Captur E-Tech Full Hybrid 160 est disponible à partir de 30 000 € en finition techno, et grimpe jusqu’à 33 800 € en version haut de gamme Esprit Alpine. À ce prix, il propose une fiche technique solide et un niveau d’équipement digne de modèles bien plus onéreux.

Comparé à ses rivaux directs — Toyota Yaris Cross Hybrid, Honda HR-V ou encore Peugeot 2008 Hybrid —, le Captur se montre compétitif. Il affiche une puissance supérieure au Toyota, un équipement plus complet que le Honda et un prix plus contenu que le Peugeot dans ses versions équivalentes.

Grâce à un bonus écologique limité et à des émissions contenues sous les 110 g/km, le Captur E-Tech 160 conserve une fiscalité avantageuse en France, tant pour les particuliers que les professionnels. Ce qui en fait un véhicule stratégique sur le segment B-SUV hybride, et une proposition de plus en plus incontournable pour ceux qui souhaitent passer à l’hybride sans concessions.