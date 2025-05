Le sosie coréen du Range Rover débarque : un SUV au moteur indestructible à prix imbattable

Autrefois connu sous la bannière SsangYong, le nom Actyon avait quasiment disparu des radars. Pourtant, en 2025, ce SUV coupé signe son grand retour, mais sous une nouvelle ère. SsangYong est devenu KGM (Korea Global Motors), et avec cette transformation identitaire s’ouvre une nouvelle page stylistique et technologique pour la marque.

Le KGM Actyon 2025 n’est pas une simple mise à jour : il s’agit d’un modèle inédit, fortement inspiré du KGM Torres, mais avec une ligne plus sportive et une silhouette de SUV coupé dans l’air du temps. Conçu d’abord pour le marché sud-coréen, ce modèle entend séduire une clientèle avide de nouveauté, grâce à un design acéré et une motorisation essence de 163 chevaux.

Avec son profil incliné, ses feux futuristes et son habitacle prometteur, le nouvel Actyon incarne le renouveau de la marque KGM. À la croisée des chemins entre look urbain, gabarit familial et style de coupé haut perché, il s’inscrit dans la tendance actuelle des SUV au caractère affirmé.

Reste à savoir si ce retour audacieux traversera les frontières pour conquérir l’Europe, où KGM pourrait bénéficier d’une curiosité nouvelle dans un paysage automobile en pleine mutation.

KGM Actyon 2025 : un retour audacieux sous une nouvelle identité

Le nom Actyon n’évoquera peut-être pas grand-chose aux plus jeunes conducteurs européens. Et pour cause : ce SUV sud-coréen avait disparu des écrans radar depuis des années. En 2025, il revient sur le devant de la scène sous la houlette de KGM (Korea Global Motors), nouveau nom de SsangYong depuis sa reprise et sa restructuration.

Ce retour n’est pas anodin : le KGM Actyon 2025 est présenté comme une alternative coupé au KGM Torres, le modèle qui incarne le renouveau stylistique de la marque. Loin de ses origines brutes et atypiques, l’Actyon revient avec des ambitions nettement plus modernes : séduire un public jeune, citadin et soucieux de se démarquer.

Avec un style affirmé, un positionnement original et une mécanique sobre, il pourrait bien marquer un tournant pour KGM, qui entend se repositionner sur l’échiquier mondial des SUV compacts et intermédiaires.

Design et dimensions : un SUV coupé aux lignes affirmées

Le KGM Actyon 2025 conserve une empreinte visuelle forte, mais bien plus raffinée qu’auparavant. Il adopte une silhouette de SUV coupé, tendance et dynamique, avec un profil plongeant, une ligne de toit fuyante et une lunette arrière inclinée qui lui confèrent une allure sportive sans verser dans l’excès.

Basé sur la même plateforme que le Torres, il partage des proportions généreuses : près de 4,70 mètres de long, avec un empattement allongé qui favorise l’habitabilité. Les passages de roues marqués, les jantes imposantes et les feux à LED soulignent une volonté de monter en gamme, tant sur le plan visuel que qualitatif.

En façade, l’inspiration semble venir de certains modèles haut de gamme comme le Range Rover Velar, avec une calandre fine, des projecteurs minces et un bouclier sculpté.

Motorisation et performances : un bloc essence de 163 ch

Sous le capot, KGM ne cherche pas la surenchère technologique. Le nouvel Actyon embarque un moteur essence 1.5 turbo de 163 chevaux, déjà connu sur le Torres. Cette mécanique, sobre et éprouvée, est associée à une boîte automatique à 6 rapports, et disponible en versions traction ou transmission intégrale selon les marchés.

Ce choix technique vise avant tout la fiabilité et la simplicité d’usage, tout en offrant des performances suffisantes pour un usage polyvalent : urbain, autoroutier et loisirs. Aucune version hybride ou électrique n’a encore été annoncée, même si une électrification partielle pourrait arriver dans un second temps.

Face aux rivaux tels que le Renault Arkana ou le Toyota C-HR, le KGM Actyon mise davantage sur le style et la différenciation que sur l’innovation technique.

Intérieur et technologies embarquées : confort et modernité

À bord, le KGM Actyon 2025 fait un bond en avant. L’habitacle s’annonce plus technologique, plus soigné et plus accueillant que les précédentes générations du constructeur. On y retrouve un système d’infodivertissement central avec écran tactile, une planche de bord épurée, et un combiné numérique face au conducteur.

La montée en gamme est visible dans les matériaux, l’ergonomie et les équipements. KGM promet une dotation riche, avec notamment :

Des sièges avant chauffants et ventilés

Un système audio premium

Des aides à la conduite de dernière génération (ADAS)

Une connectivité complète (Apple CarPlay, Android Auto, mises à jour à distance)

L’espace arrière, grâce à l’empattement long, devrait offrir un bon confort pour les passagers, malgré la ligne de toit inclinée. Le coffre, modulable, conserve une capacité annoncée comme compétitive dans la catégorie.