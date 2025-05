Le mystère Hyundai Elexio : un SUV électrique à l’autonomie record de 700 km qui hésite encore à traverser les frontières

Le marché chinois de l’automobile électrique est le plus vaste et le plus compétitif au monde. Face à une demande en pleine évolution, Hyundai y dévoile un tout nouveau SUV électrique : l’Elexio. Développé en partenariat avec Beijing Hyundai, ce modèle inaugure une nouvelle stratégie de conquête locale, en combinant technologie de pointe, autonomie record et style affirmé.

Avec plus de 700 kilomètres d’autonomie annoncés selon le cycle chinois CLTC et une recharge rapide permettant de passer de 30 % à 80 % en moins de 30 minutes, l’Elexio se positionne clairement dans le haut du panier. Son architecture repose sur la plateforme E-GMP bien connue du groupe Hyundai, mais ici en version 400V, plus adaptée aux contraintes locales et aux attentes tarifaires.

Mais ce n’est pas seulement sous le capot que l’Elexio impressionne. Il intègre aussi un environnement numérique dernier cri, propulsé par une puce Snapdragon 8295 et un système ADAS développé avec Huawei, illustrant la synergie technologique sino-coréenne.

Reste une question qui agite les forums spécialisés européens : verra-t-on un jour l’Elexio sur nos routes ? Pour l’heure, Hyundai réserve ce modèle à la Chine, mais l’homologation aux normes européennes pourrait ouvrir la voie à une commercialisation élargie.

Hyundai Elexio : un SUV électrique taillé pour le marché chinois

En réponse au ralentissement de ses ventes sur le marché chinois, Hyundai dévoile un tout nouveau modèle 100 % électrique conçu spécifiquement pour séduire les consommateurs locaux : le Hyundai Elexio. Développé par la coentreprise Beijing Hyundai, ce SUV représente un tournant stratégique dans la politique d’électrification du constructeur sud-coréen en Asie.

Le Elexio incarne une volonté claire de s’aligner sur les standards imposés par les constructeurs chinois, tout en injectant le savoir-faire technologique de Hyundai. Il vient s’insérer dans le segment des SUV familiaux avec une généreuse habitabilité, une autonomie impressionnante et un positionnement premium assumé.

Hyundai vise ici un double objectif : redynamiser sa présence locale et affirmer sa capacité à rivaliser avec les ténors de l’électrique chinois tels que BYD, NIO ou XPeng.

700 km d’autonomie et recharge rapide : des arguments techniques solides

Sous sa carrosserie statutaire, le Hyundai Elexio repose sur une version 400V de la plateforme modulaire E-GMP, la même que celle des Ioniq 5 et 6, mais adaptée aux besoins du marché chinois, plus sensible aux coûts de production.

Son principal argument de vente : une autonomie annoncée de plus de 700 km selon le cycle chinois CLTC, plus optimiste que le WLTP européen, mais qui place tout de même le Elexio parmi les modèles les plus endurants du marché.

Côté recharge, le SUV bénéficie de la technologie 800V, capable de recharger de 30 % à 80 % en seulement 27 minutes, de quoi le rendre compétitif face aux meilleures références mondiales. Ces performances techniques témoignent d’un travail d’ingénierie orienté à la fois vers l’efficacité énergétique et la praticité au quotidien.

Design moderne et technologie embarquée haut de gamme

Visuellement, le Hyundai Elexio adopte les nouveaux codes stylistiques de la marque : barres lumineuses pleine largeur, calandre fermée texturée et silhouette robuste inspirée du Hyundai Palisade. Son design mêle prestige et modernité, avec une signature lumineuse marquante à l’avant comme à l’arrière.

L’intérieur est à la hauteur de l’enveloppe extérieure : deux écrans panoramiques, un système d’infodivertissement propulsé par le processeur Snapdragon 8295 et une interface utilisateur fluide. Le véhicule embarque également un système avancé d’aide à la conduite (ADAS) développé en collaboration avec Huawei, renforçant encore son positionnement technologique.

Avec ces équipements, l’Elexio vise clairement une clientèle urbaine et connectée, friande d’innovation.

Une commercialisation en Europe est-elle envisageable ?

Malgré l’intérêt potentiel pour ce modèle en Europe, Hyundai a confirmé que l’Elexio est destiné uniquement au marché chinois. Aucun plan officiel de commercialisation sur le Vieux Continent n’a été communiqué à ce jour.

Pourtant, plusieurs éléments laissent entrevoir une ouverture possible à moyen terme. L’Elexio aurait été conçu en respectant les normes de sécurité européennes et australiennes, ce qui pourrait faciliter une éventuelle homologation dans d’autres régions du monde.

Hyundai pourrait également s’inspirer de cette base technique et stylistique pour développer une version spécifique à l’Europe sous un autre nom. Dans un marché où l’autonomie et la recharge rapide sont devenues des critères clés, l’arrivée d’un tel SUV serait accueillie avec enthousiasme par de nombreux conducteurs.