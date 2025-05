La riposte économique aux SUV : ce modèle labellisé ZÉRO coûte 5 000 € de moins que la Toyota Corolla

Alors que le marché croule sous les SUV électrifiés, Kia persiste à proposer un break compact hybride rechargeable, une espèce de plus en plus rare sur le Vieux Continent. Le Ceed SW PHEV 2025, dans sa version restylée, continue de répondre à une logique de bon sens : un format pratique, des technologies éprouvées et une consommation maîtrisée.

Ce break de 4,60 m conserve les lignes sobres et équilibrées du modèle précédent. Le restylage 2025 se concentre sur des détails : nouvelles signatures lumineuses, jantes redessinées et touches chromées plus subtiles. L’objectif n’est pas de révolutionner, mais de moderniser avec retenue. Une recette qui parle à une clientèle rationnelle, souvent allergique aux excès stylistiques des SUV.

Un moteur simple et fiable pour le quotidien

Sous le capot, aucune surprise : le Ceed SW hybride rechargeable embarque toujours le duo 1.6 GDI essence (atmosphérique) et moteur électrique de 44,5 kW, pour une puissance cumulée de 141 ch. Le tout est associé à une boîte automatique DCT à six rapports, fluide et agréable au quotidien.

La batterie de 8,9 kWh autorise jusqu’à 50 km d’autonomie en 100 % électrique selon le cycle WLTP. De quoi couvrir les trajets domicile-travail, les courses et la majorité des déplacements urbains sans consommer une goutte d’essence. Une fois la batterie vide, le système hybride prend le relais sans à-coups, même si les performances restent modestes : 0 à 100 km/h en environ 10,5 secondes.

Côté recharge, comptez environ 2h45 sur une borne domestique 3,7 kW. Pas de charge rapide, mais ce n’est pas la vocation du modèle, taillé pour les usages calmes et planifiés.

Un intérieur sobre mais fonctionnel

L’intérieur du Ceed SW PHEV mise sur l’ergonomie et la sobriété. Rien de spectaculaire, mais tout est bien à sa place. L’assemblage est rigoureux, les plastiques correctement texturés et l’interface numérique fluide. La finition Active, d’entrée de gamme, propose déjà l’essentiel : écran tactile, compatibilité smartphone, climatisation auto, régulateur, caméra de recul, etc.

La finition Premium enrichit l’ensemble : grand combiné numérique de 12,3″, écran multimédia 10,25″, navigation, sellerie plus cossue, aides à la conduite avancées et connectivité complète.

Côté coffre, malgré la batterie placée sous le plancher, le volume reste très correct : 437 litres en configuration 5 places, extensible à plus de 1 500 litres banquette rabattue. La modularité est préservée et l’habitabilité arrière convient parfaitement à un usage familial.

Tarifs en France : une offre raisonnable et cohérente

Le Kia Ceed SW PHEV est proposé en France à des tarifs compétitifs au vu de son positionnement :

Ceed SW PHEV Active : à partir de 28 990 €

: Ceed SW PHEV Premium : à partir de 32 290 €

Ces montants incluent la TVA, et peuvent être réduits grâce au bonus écologique de 1 000 €, ainsi qu’à la prime à la conversion si vous mettez au rebut un ancien véhicule.

Face à des SUV concurrents souvent plus chers, moins spacieux et parfois moins efficients, le Ceed SW hybride rechargeable joue la carte de la discrétion et de la pertinence. Il s’adresse à ceux qui privilégient l’usage réel plutôt que l’image, et qui cherchent un véhicule fiable, bien conçu et bon élève sur la route comme à la pompe