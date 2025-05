Renault 4 E-Tech : le SUV électrique qui combine l’agilité de la R5 avec un espace familial bluffant

Il suffit d’un regard pour comprendre que ce Renault 4 E-Tech Electric n’est pas un SUV comme les autres. Avec ses proportions à la fois compactes et carrées, ses arches de roues généreuses et sa face avant verticale, il évoque immédiatement la célèbre Renault 4L, produite à plus de 8 millions d’exemplaires entre 1961 et 1992. Mais ce clin d’œil n’est pas qu’un artifice nostalgique : il sert une véritable promesse de robustesse et de praticité.

Le modèle que nous essayons aujourd’hui, en finition haut de gamme, arbore une teinte “Bleu Céleste” mate, soulignée de touches noir brillant sur les boucliers et les rétroviseurs. Les feux LED rectangulaires, inspirés de l’ancienne 4L, sont ici redessinés pour intégrer une signature lumineuse moderne, tandis que les barres de toit pleines rappellent les versions utilitaires de l’époque. Bref, le charme opère.

Avec 4,14 mètres de long, cette version E-Tech se situe entre une Renault Clio et un Captur, mais avec une garde au sol plus haute et une posture typée baroudeur urbain. Sur le plan esthétique, c’est un pari audacieux, et il faut bien le dire : le 4 E-Tech attire les regards partout où il passe.

À bord : ambiance minimaliste mais accueillante

L’ouverture des portes révèle un intérieur fidèle à l’ADN Renault actuel, mais avec quelques touches propres à ce modèle. L’habitacle est épuré, centré autour de l’écran tactile vertical OpenR Link de 10 pouces, associé à une instrumentation numérique flottante derrière le volant. Le système embarque l’interface Google intégrée, avec Maps, Assistant vocal et Play Store. L’ensemble est réactif, clair et intuitif.

Les matériaux sont essentiellement textiles, en grande partie recyclés, avec des selleries aux motifs géométriques rappelant l’univers des années 70. La position de conduite est légèrement surélevée, la visibilité excellente, et les sièges Advanced Comfort offrent un bon compromis entre moelleux et maintien. À l’arrière, deux adultes peuvent voyager confortablement, avec un plancher plat et une garde au toit généreuse.

Le volume de coffre est un autre point fort : 420 litres en configuration 5 places, extensibles en rabattant la banquette 60/40. De quoi assurer un usage familial sans difficulté. Des rangements astucieux sont disséminés dans l’habitacle, preuve que l’esprit utilitaire de la 4L n’a pas totalement disparu.

Deux motorisations : efficacité et autonomie bien dosées

La gamme Renault 4 E-Tech repose sur deux versions techniques. Celle que nous essayons aujourd’hui est la 150 ch, équipée de la batterie 52 kWh, donnée pour 409 km d’autonomie WLTP. Une autonomie réaliste, surtout en usage urbain où la régénération au freinage est optimisée. Le 0 à 100 km/h est abattu en environ 8,5 secondes, suffisant pour une conduite dynamique sans chercher la performance pure.

La version d’entrée de gamme, dotée d’un moteur de 120 ch et d’une batterie de 40 kWh, annonce tout de même 308 km d’autonomie, de quoi couvrir tous les trajets du quotidien. Les deux versions peuvent être rechargées en DC jusqu’à 80 kW, permettant de passer de 15 à 80 % en une trentaine de minutes.

Mais ce qui impressionne le plus, ce n’est pas la fiche technique, c’est l’agrément de conduite. Le Renault 4 E-Tech est silencieux, fluide, facile à prendre en main. Son poids raisonnable (environ 1 500 kg) lui confère une agilité surprenante, avec un rayon de braquage court et une direction précise. Sur route, il se montre stable, même à haute vitesse, et le confort de suspension est préservé, même sur les chaussées malmenées.

Autonomie réelle et consommation : dans la moyenne haute

Lors de notre essai, réalisé en région urbaine et périurbaine avec quelques portions d’autoroute, le Renault 4 E-Tech 150 ch a affiché une consommation moyenne de 15,7 kWh/100 km, ce qui correspond à une autonomie réelle d’environ 330 à 350 km avec la batterie de 52 kWh (utiles). En ville, la récupération d’énergie au freinage est particulièrement efficace, et il est aisé de rouler en mode “one-pedal” sans appuyer sur la pédale de frein.

La gestion thermique de la batterie est active, avec un système de préchauffage et de refroidissement qui préserve les performances en hiver ou sous forte chaleur. L’application mobile My Renault permet de planifier les charges, consulter l’autonomie, ou encore lancer la climatisation à distance, des fonctions bienvenues pour un usage quotidien optimisé.

En version 120 ch (non essayée ici), la consommation devrait être légèrement inférieure, mais l’autonomie plus réduite reste à réserver à un usage strictement urbain ou comme second véhicule.

Technologies embarquées et conduite semi-autonome

Sur le plan technologique, le Renault 4 E-Tech n’a rien à envier à ses concurrents. Dès le deuxième niveau de finition, on trouve le système OpenR Link avec Google intégré, compatible Android Auto et Apple CarPlay (sans fil), une caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, et une aide active au maintien dans la voie.

En finition haute, on accède à une conduite semi-autonome de niveau 2, avec freinage d’urgence piétons/cyclistes, lecture des panneaux, surveillance d’angle mort, et une aide au stationnement automatique. L’interface est fluide, bien pensée, et l’affichage est personnalisable.

La connectivité V2L (Vehicle-to-Load) permet d’alimenter un appareil externe (comme un ordinateur portable ou une machine à café) via la prise de charge, une fonction que Renault démocratise après l’avoir introduite sur la Mégane E-Tech. Le V2G (Vehicle-to-Grid) est également présent sur certaines versions, permettant de revendre de l’énergie au réseau électrique, dans les zones où l’infrastructure le permet.

Prix, positionnement et concurrents

Le Renault 4 E-Tech Electric 2025 sera lancé à partir de 28 000 € hors bonus écologique, pour la version 120 ch avec batterie 40 kWh. La version 150 ch avec 52 kWh devrait dépasser 32 000 €, selon le niveau d’équipement. Un positionnement stratégique et cohérent, qui place le 4 E-Tech entre un Renault 5 E-Tech plus citadin et un Captur E-Tech Plug-in plus traditionnel.

Face à lui, on retrouvera des modèles comme la Jeep Avenger électrique, la Citroën ë-C3, la MG4, ou encore la Fiat 600e. Mais aucun ne propose un design aussi typé, une image rétro assumée, une autonomie aussi généreuse sur une version de 4 mètres, et une telle richesse d’équipements technos. Sur ce terrain, le Renault 4 frappe juste.

Verdict : une réussite attachante et rationnelle

Le Renault 4 E-Tech Electric 2025 n’est pas seulement une opération marketing jouant sur la nostalgie : c’est un vrai produit automobile moderne, cohérent, bien conçu et extrêmement agréable à vivre. Il allie design original, habitabilité bien pensée, technologie de pointe et autonomie rassurante, dans un gabarit qui reste facile à manier au quotidien.

Il conviendra aussi bien à un jeune couple branché qu’à une famille urbaine, en passant par des retraités nostalgiques d’une certaine “4L”, version XXIe siècle. Avec ce modèle, Renault confirme qu’elle sait conjuguer patrimoine et innovation, en livrant un produit qui parle à la tête autant qu’au cœur.