800 chevaux et une stature démesurée : le Brabus XL qui transforme le Classe G en bête apocalyptique

Depuis des décennies, le Mercedes Classe G incarne l’icône du 4×4 de luxe. Mais entre les mains de Brabus, il devient un tout autre animal. Le Brabus XL 800 pousse le concept à son paroxysme : une préparation extrême, un style ravageur et des performances hors-norme.

Basé sur le déjà très puissant Mercedes-AMG G 63, ce XL 800 embarque un V8 biturbo porté à 800 chevaux et 1 000 Nm de couple. Mais ce n’est pas tout : il adopte également des essieux portiques, lui offrant une garde au sol hallucinante de 47,3 cm, soit près du double d’un SUV conventionnel. Résultat : un engin capable de franchissements spectaculaires, sans jamais renier son standing de limousine blindée.

Avec une carrosserie élargie, des inserts en carbone apparent, des jantes forgées massives et un intérieur entièrement revu, le Brabus XL 800 redéfinit la notion de SUV de luxe. Ultra-exclusif, outrageusement puissant, et totalement déraisonnable : tout ce qu’on attend d’un vrai Brabus.

Une base déjà mythique, poussée à l’extrême

Le Mercedes-AMG G 63 est l’un des 4×4 les plus iconiques de ces dernières décennies. Mais chez Brabus, on ne se contente pas de l’excellence d’usine : on la transcende. Le Brabus XL 800 repose sur la base du G 63, mais tout, ou presque, y est revu pour atteindre un niveau de performance, de robustesse et de présence inégalé.

Sous le capot, le V8 4.0 biturbo est optimisé à 800 chevaux (contre 585 ch d’origine) et développe un couple faramineux de 1 000 Nm. Ces chiffres impressionnants permettent au mastodonte de passer de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes, malgré son poids élevé et son gabarit XXL. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 210 km/h, une mesure de prudence bien justifiée compte tenu du potentiel brutal de l’engin.

Essieux portiques et 47 cm de garde au sol

La principale transformation du Brabus XL 800 réside dans ses essieux portiques. Cette technologie, dérivée des modèles militaires ou du fameux G 500 4×4², permet de rehausser considérablement le véhicule sans altérer la géométrie des suspensions. Résultat : une garde au sol de 473 mm, soit le double de la majorité des SUV classiques.

Cette configuration permet au Brabus de franchir des obstacles hors-norme, sans perdre sa stabilité. Il adopte également des suspensions indépendantes réglables, spécifiques à cette version, ainsi que des freins renforcés pour encaisser la puissance et le poids de la bête. Bref, un vrai 4×4 d’élite, capable de dominer aussi bien le désert que les défilés urbains.

Un V8 de 800 ch, un châssis surélevé et des composants renforcés pour franchir l’impossible.

Ce qui distingue fondamentalement le Brabus XL 800 de la majorité des SUV haut de gamme, c’est sa véritable architecture tout-terrain, loin d’un simple look de baroudeur. Grâce à ses essieux portiques, dérivés de ceux utilisés sur le G 500 4×4², il bénéficie d’une garde au sol exceptionnelle de 47,3 cm, permettant de franchir des obstacles que même des véhicules militaires peinent à surmonter. Les angles d’attaque et de fuite sont optimisés, la profondeur de gué est améliorée, et les suspensions indépendantes à débattement long assurent une motricité constante, même en croisement de pont.

Cette base technique est renforcée par des pneus tout-terrain hautes performances, un système de blocage de différentiel triple, et une électronique adaptée à une conduite off-road intense. Que ce soit sur piste dégradée, roche, sable ou neige, le Brabus XL 800 conserve un comportement sûr, stable et incroyablement efficace pour un véhicule de ce gabarit. Il prouve qu’un SUV de luxe peut rester un véritable 4×4, sans renier ni le confort ni la performance.

Un design musclé et ultra-exclusif

Le look du Brabus XL 800 est à la hauteur de ses ambitions : imposant, agressif et luxueusement brutal. La carrosserie est élargie grâce au kit Brabus Widestar, les passages de roues sont redessinés pour accueillir des jantes forgées de 22 à 24 pouces, et les boucliers sont entièrement retravaillés. La fibre de carbone est omniprésente : sur la calandre, le capot, les rétroviseurs, les ailes et même sur le toit.

La peinture “Stealth Green” mate (ou noir satiné selon les versions) souligne son style militaire chic. L’éclairage est également repensé avec des feux additionnels LED intégrés sur le toit. Ce Brabus ne passe pas inaperçu – il impose son autorité visuelle, où qu’il aille.

Un intérieur à la mesure de la démesure

L’intérieur du Brabus XL 800 est à l’image de son extérieur : totalement personnalisé. La préparation inclut une sellerie en cuir matelassé surpiqué à la main, des inserts en fibre de carbone, des seuils de porte rétroéclairés et des tapis brodés. Chaque exemplaire est configuré sur-mesure, en fonction des souhaits du client.

L’équipement technologique est évidemment complet : écran double digital, système audio premium, commandes tactiles, connectivité étendue… Le tout baigne dans une ambiance mêlant sportivité ostentatoire et raffinement high-tech, fidèle à la signature Brabus.

Tarification et exclusivité absolue

Comme toujours chez Brabus, le prix est à la hauteur de la transformation. Le Brabus XL 800 dépasse largement les 500 000 €, hors options spécifiques. Il ne s’agit pas d’un modèle de catalogue, mais d’un exemplaire produit à la demande, pour une clientèle aussi fortunée qu’exigeante.

À ce niveau de prestation, ce n’est plus simplement un 4×4 préparé : c’est une déclaration d’intention mécanique, un objet d’exception taillé pour les amateurs de performances extrêmes et de luxe sans limites.