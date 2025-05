L’offensive électrique de Subaru : la Solterra 2026 frappe fort avec plus d’autonomie et 338 ch sous le capot

Subaru persévère dans l’électrique, mais cette fois avec des arguments bien plus solides. Le Solterra 2026 ne se contente pas d’un simple restylage ou d’un ajustement technique mineur : il marque une montée en gamme affirmée et une volonté claire de corriger les limites du premier modèle.

Premier SUV 100 % électrique de la marque, le Solterra de première génération n’avait pas vraiment convaincu. Autonomie décevante, recharge lente, performances modestes : il peinait à se démarquer dans un segment déjà très concurrentiel. Subaru semble avoir tiré les leçons de ce lancement mitigé. Le millésime 2026 change la donne sur tous les plans : plus puissant, plus rapide à charger, plus endurant et mieux connecté.

En misant sur une version musclée de son SUV, Subaru espère enfin trouver sa place dans le paysage de l’électrique. Une ambition mesurée mais cohérente, à l’image de la marque japonaise.

Une autonomie renforcée, un SUV plus polyvalent

Le Subaru Solterra 2026 est équipé d’une batterie lithium-ion de 74,7 kWh, légèrement supérieure à celle de la version précédente. Mais l’essentiel ne tient pas à la capacité brute : grâce à une gestion thermique optimisée, une électronique revue et un travail d’aérodynamique, Subaru annonce une autonomie de plus de 459 km (environ 285 miles), soit une hausse de 25 %. Cette amélioration repositionne le Solterra comme un SUV réellement utilisable sur longue distance.

Ce gain est d’autant plus important que l’autonomie restait le principal frein à l’achat sur la précédente version. Désormais, avec près de 460 km, le Solterra 2026 se rapproche des standards imposés par Hyundai, Tesla ou Volkswagen sur ce segment.

Deux niveaux de puissance, jusqu’à 338 chevaux

Autre grande nouveauté : les motorisations. Le modèle de base délivre 233 chevaux, contre 218 auparavant, offrant déjà des performances plus dynamiques. Mais la surprise vient de la version XT, qui monte à 338 chevaux, permettant au SUV japonais de passer de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes.

Avec cette configuration, le Solterra devient l’un des SUV familiaux électriques les plus performants de sa catégorie. Sans atteindre les sommets de la Model Y Performance, il se positionne comme un véhicule rapide, réactif et plus amusant à conduire, tout en restant accessible à un public large.

Recharge rapide et compatibilité Tesla

Sur la question de la recharge, Subaru a également corrigé le tir. Grâce à une puissance de recharge portée à 150 kW, le Solterra peut passer de 10 à 80 % de batterie en 35 minutes. Ce délai, désormais dans la moyenne haute du marché, rend l’usage quotidien et les longs trajets bien plus fluides.

Mais l’ajout le plus stratégique est sans doute la compatibilité avec le standard NACS (North American Charging Standard). Grâce à ce connecteur, le Solterra 2026 devient compatible avec plus de 15 000 superchargeurs Tesla, une avancée significative pour le confort de charge. À terme, ce type d’ouverture pourrait s’étendre au marché européen, où les accords de roaming progressent rapidement.

Design modernisé et habitacle connecté

Visuellement, le Solterra 2026 n’est pas une révolution, mais il gagne en maturité. La face avant est plus affirmée, avec une nouvelle signature lumineuse à LED et un logo Subaru rétroéclairé, clin d’œil aux codes premium. Les flancs sont plus sculptés, les jantes redessinées, et l’ensemble dégage une impression de robustesse mieux maîtrisée qu’auparavant.

À l’intérieur, Subaru fait un bond technologique : un écran tactile de 14 pouces domine le tableau de bord, complété par une interface repensée, plus intuitive. La console centrale a été agrandie, les rangements optimisés et des chargeurs à induction ont été intégrés. L’ambiance générale est plus chaleureuse, plus épurée, sans sacrifier la fonctionnalité.

Sécurité et assistance toujours au rendez-vous

Fidèle à sa réputation, Subaru n’a pas lésiné sur les aides à la conduite. Le Solterra 2026 embarque la dernière génération de son système EyeSight, qui comprend :

le freinage automatique d’urgence,

la détection de trafic transversal,

l’assistance active au maintien de voie,

la surveillance des angles morts,

un régulateur de vitesse adaptatif évolué.

Ces technologies placent le Solterra dans le haut du panier en matière de sécurité active, un argument central pour de nombreux acheteurs familiaux.

Un lancement prévu fin 2025 et des tarifs en légère hausse

Le Subaru Solterra 2026 arrivera en concession dès la fin de l’année 2025. Les tarifs n’ont pas encore été communiqués, mais une légère hausse par rapport aux 39 000 dollars de la version actuelle est attendue. La version XT, avec ses 338 chevaux, devrait quant à elle franchir le seuil des 45 000 dollars, sans pour autant se déconnecter du cœur de marché.

Ce positionnement tarifaire, combiné à des améliorations significatives, permet au Solterra de se repositionner efficacement dans un segment dominé par Tesla, Hyundai et Kia.