Land Rover Defender Sport : la légende compactée qui conserve intact l’ADN baroudeur de l’original

Depuis sa résurrection en 2020, le Defender s’est imposé comme l’un des symboles modernes de Land Rover : puissant, statutaire, et prêt à tout affronter. Mais dans l’ombre du mastodonte, la marque britannique planche sur une autre formule : le Defender Sport, un modèle plus compact, plus urbain, mais qui ne renierait pas l’ADN tout-terrain du nom qu’il porte.

Les premières esquisses et informations circulent déjà, sans confirmation officielle. Ce qui se dessine, c’est un SUV compact premium, plus accessible que le Defender actuel, mais conçu pour élargir la clientèle sans appauvrir l’image. En clair, un Defender allégé, mais pas édulcoré.

Un design condensé mais fidèle à l’esprit Defender

Selon les rendus et projections partagés par Autoevolution, le Defender Sport conserverait les codes esthétiques du Defender 90, avec ses volumes carrés, ses arches de roues prononcées et sa calandre verticale. Mais les proportions seraient revues : moins long, plus bas, plus agile, taillé pour se faufiler dans les rues étroites d’Europe et séduire un public plus urbain.

Land Rover ne chercherait pas à faire un simple SUV de plus. Le Defender Sport serait pensé comme un véhicule de caractère, combinant pragmatisme citadin et allure baroudeuse. Une silhouette plus minimaliste, mais toujours robuste, dans la lignée de ce que propose déjà la marque sur le Range Rover Evoque, en plus brut.

Vers un Defender électrifié ?

Les informations techniques restent à confirmer, mais il est hautement probable que le Defender Sport inaugure des motorisations hybrides et électriques. Land Rover a déjà annoncé vouloir électrifier l’intégralité de sa gamme d’ici la fin de la décennie, et ce modèle pourrait jouer le rôle de passeur vers l’électromobilité.

On peut donc s’attendre à une base technique partagée avec d’autres modèles compacts du groupe Jaguar Land Rover, et pourquoi pas une plateforme dédiée à l’électrique. L’objectif : offrir des performances efficaces en ville, une bonne autonomie, mais aussi des capacités tout-chemin crédibles. Car même compact, un Defender doit rester un Defender.

Une stratégie pour rajeunir et élargir la clientèle

Derrière ce projet, il y a une logique claire : Land Rover veut rendre sa gamme plus accessible, sans diluer sa marque. Le Defender Sport serait proposé à un tarif inférieur à celui du Defender classique, ce qui ouvrirait la porte à de nouveaux acheteurs, notamment les jeunes urbains et les familles cherchant un SUV premium polyvalent.

Avec ce modèle, la marque britannique chercherait à rivaliser avec les BMW X1, Volvo XC40 ou Mercedes GLA, tout en se démarquant par un caractère plus authentique et baroudeur. Ce serait aussi une manière pour Land Rover de diversifier son offre sans renoncer à ses racines, dans un marché où l’image compte autant que la fiche technique.

Le Defender Sport pourrait ainsi marquer un tournant stratégique : conserver l’âme, mais changer d’échelle