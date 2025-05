Renault 5 E-Tech : pourquoi elle s’impose comme la révolution électrique française que personne n’attendait

Difficile de ne pas ressentir une forme d’attachement immédiat en découvrant la Renault 5 E-Tech, surtout pour les amateurs de la Supercinq originelle. Le clin d’œil est appuyé, mais parfaitement intégré à un ensemble résolument moderne, conçu sous la direction de la designer espagnole Paula Fabregat-Andreu.

Tout y est : les formes des optiques arrière, la sellerie façon rétro, la casquette de la boîte à gants, ou encore le ciel de toit tissu. Ce revival parfaitement assumé se marie avec un habitacle ultra-connecté : double écran de 10 pouces, services Google embarqués, sièges chauffants, frein de parking électrique, chargeur à induction… bref, la nostalgie n’a pas exclu l’innovation.

Conduite urbaine optimisée et plaisir dynamique préservé

Sur la route, le Renault 5 E-Tech étonne immédiatement par la qualité de son châssis. Le centre de gravité bas, l’excellente répartition des masses et les suspensions rigides permettent une tenue de route très précise pour un modèle urbain.

Le conducteur profite d’une position de conduite basse, très “Mini-like”, dans un environnement où chaque commande tombe naturellement sous la main. L’ambiance à bord combine confort rétro et praticité moderne, avec une sellerie mêlant tissu et simili-cuir du plus bel effet.

Les dimensions en font une véritable arme urbaine : 3,92 m de long, 2,54 m d’empattement, un gabarit qui facilite le stationnement et l’accès aux zones à faibles émissions (ZFE), là où un Yaris ou un Ibiza devront montrer patte blanche. Côté freinage, le ressenti est proche d’un véhicule thermique, loin du toucher flou de certains électriques.

Fiche technique équilibrée mais autonomie en retrait

Sous le capot, un moteur électrique de 65 ch et 113 Nm anime le véhicule avec un bon compromis entre efficacité et coût. Alimenté par une batterie de 26,8 kWh, le Renault 5 revendique 220 km d’autonomie WLTP, une donnée en phase avec son usage urbain et périurbain, mais qui chute sensiblement par temps froid ou sous la pluie.

Côté performances :

0 à 100 km/h en 13,7 secondes

Vitesse maximale de 125 km/h

Consommation moyenne : 13,2 kWh/100 km

Le coffre affiche une capacité de 288 litres, correcte pour un usage quotidien.

Un prix d’appel attractif, mais attention aux options

Proposé à partir de 25 000 euros (hors bonus écologique), le Renault 5 E-Tech est l’un des modèles électriques les plus accessibles du marché français. Ce tarif d’entrée rend la voiture éligible au bonus écologique, mais les versions mieux équipées peuvent rapidement faire grimper la facture.

Les modèles haut de gamme, bardés d’options (grands écrans, aides à la conduite avancées, sellerie améliorée), flirtent avec les 36 000 € hors aides, ce qui les place face à des concurrents mieux dotés en autonomie, comme la Peugeot e-208 ou l’Opel Corsa-e.

Notre verdict

Caractéristique Renault 5 E-Tech Longueur 3,70 m Largeur 1,58 m Hauteur 1,51 m Volume de coffre 288 l Motorisation Électrique Puissance 65 ch Couple 113 Nm Transmission Traction avant Boîte de vitesses Automatique à 1 vitesse Batterie 26,8 kWh Autonomie WLTP 220 km 0 à 100 km/h 13,7 s Consommation moyenne 13,2 kWh/100 km Vitesse maximale 125 km/h Prix À partir de 25 000 €

La Renault 5 E-Tech réussit un pari audacieux : ressusciter un mythe, sans tomber dans la caricature, tout en répondant aux exigences modernes de mobilité électrique. Elle brille par son style, son comportement routier et son rapport prix/plaisir. Mais sa modeste autonomie et son espace arrière limité rappellent que ce n’est pas une voiture universelle. Plutôt une citadine électrisante, pensée pour séduire avec le cœur autant qu’avec la raison.