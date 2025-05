Le nouveau Citroën C5 Aircross 2025 : plus grand, plus moderne et 100 % multi-énergies

Stellantis poursuit le renouvellement de ses SUV familiaux de taille intermédiaire. Après les nouveaux Peugeot 3008 et 5008 qui ont inauguré la plateforme STLA Medium multi-énergie, puis l’Opel Grandland, c’est maintenant au tour du Citroën C5 Aircross de révéler sa seconde génération.

Le nouveau C5 Aircross arrivera dans les concessions françaises au second semestre de l’année, avec des tarifs qui seront communiqués d’ici là. Cette nouvelle génération change profondément, à commencer par ses dimensions.

La carrosserie affiche un net gain : +15 cm de longueur, pour atteindre 4,65 mètres, grâce à un empattement rallongé de 6 cm, désormais fixé à 2,78 m. Sa largeur passe à 1,90 m (+62 mm) tandis que la hauteur reste stable à 1,66 m, malgré l’intégration de versions 100 % électriques avec une batterie logée sous le plancher.

La garde au sol reste inchangée à 200 mm, ce qui garantit un bon compromis entre polyvalence et capacité à sortir des sentiers battus. L’augmentation des dimensions améliore sensiblement l’habitabilité : les passagers arrière bénéficient d’un espace aux jambes équivalent à celui du C5 X, soit 51 mm de plus que sur l’ancien Aircross, et la garde au toit augmente de 68 mm à l’arrière.

Volume de coffre et modularité

Grâce à la nouvelle plateforme STLA Medium, le volume de coffre atteint 565 litres en configuration 5 places, extensible à 1 668 litres une fois la banquette rabattue. Ce volume est identique sur toutes les versions, qu’elles soient hybrides simples, hybrides rechargeables ou électriques.

Cependant, Citroën abandonne les trois sièges arrière indépendants et coulissants, qui faisaient la force du modèle précédent et rappelaient l’esprit des monospaces. Désormais, on trouve une banquette arrière fixe fractionnable 40/20/40, plus conventionnelle.

Des rangements astucieux ont été prévus dans tout l’habitacle pour un total de 40 litres, incluant une boîte à gants capable de contenir une bouteille de 1,5 litre et un grand compartiment sous la console centrale.

Le plancher du coffre est ajustable sur deux niveaux : en position basse, il libère un espace de 75 litres supplémentaires sous le plancher. Le cache-bagages est désormais en deux parties, pour faciliter son retrait, et le hayon motorisé avec ouverture mains libres est toujours disponible.

Un design extérieur totalement renouvelé

Le changement esthétique est radical. Fini les lignes douces de la première génération : le nouveau C5 Aircross adopte une silhouette plus tendue, plus anguleuse et plus imposante, dans la lignée du nouveau langage stylistique de Citroën.

À l’avant, on retrouve :

Le nouveau logo Citroën centré

centré Une signature lumineuse à trois points , devenue l’identité visuelle des derniers modèles de la marque

, devenue l’identité visuelle des derniers modèles de la marque Des optiques Matrix LED reliées par une bande noire brillante

Sur les versions 100 % électriques, la face avant est entièrement fermée, ce qui permet d’optimiser l’aérodynamique.

Un travail soigné sur l’aérodynamisme

Vu de profil, le nouveau C5 Aircross semble avoir été dessiné d’un seul trait, du capot jusqu’au hayon. Le capot plus incliné améliore la pénétration dans l’air, tandis que la ligne de toit descend légèrement à partir de la seconde rangée, sans compromettre l’espace à bord, mais en optimisant le SCx.

À l’arrière, le hayon est plus vertical, les épaules sont musclées, et des appendices aérodynamiques originaux intègrent les feux arrière, contribuant à guider l’air de manière plus efficace.

Résultat : le nouveau modèle présente un SCx de 0,75, contre 0,84 auparavant. Cette baisse de plus de 10 % de la résistance aérodynamique représente un gain direct en autonomie électrique.

Des jantes jusqu’à 20 pouces, et personnalisation colorée

Pour la première fois chez Citroën, le C5 Aircross peut être équipé de jantes jusqu’à 20 pouces, dessinées pour concilier efficacité aérodynamique et refroidissement des freins.

Le SUV adopte également les clips colorés interchangeables déjà vus sur les nouveaux C3 et C3 Aircross. En finition dorée ou noir brillant, ils se placent sur les portières avant et dans le bouclier avant, renforçant la personnalisation.

Un habitacle façon salon, baptisé “Sofa Design”

L’intérieur a été totalement repensé pour offrir une ambiance chaleureuse et épurée. Citroën parle de « Sofa Design » : le tableau de bord se veut plus long, horizontal, aéré et confortable. Il est recouvert dans sa partie inférieure d’un tissu mousse premium, qui s’étend également aux panneaux de portes et aux sièges.

Deux ambiances sont proposées : claire ou sombre, avec un soin particulier porté à la qualité perçue. L’éclairage d’ambiance est personnalisable sur 8 couleurs, une première pour la marque.

Sièges Citroën Advanced Comfort de nouvelle génération

Les nouveaux sièges Advanced Comfort sont une pièce maîtresse du confort. Plus épais et moelleux, ils adoptent une nouvelle structure :

Partie inférieure avec mousse texturée épaisse

Dossier supérieur plus enveloppant , ajusté pour épouser le dos

, ajusté pour épouser le dos Soutiens latéraux réglables électriquement via un système pneumatique

Les sièges avant sont réglables électriquement sur 10 positions. Ils proposent aussi :

Chauffage

Ventilation

Massage à 5 programmes

À l’arrière, la banquette monobloc est inclinable entre 21° et 33°, et chauffée selon les finitions hautes. Les assises sont conçues pour maximiser le confort, même lors de longs trajets.

Une technologie embarquée à la hauteur

Le nouveau C5 Aircross introduit plusieurs nouveautés numériques majeures :

Un écran tactile central de 13 pouces , le plus grand jamais installé sur un modèle Citroën

, le plus grand jamais installé sur un modèle Citroën Une interface modulaire permettant d’afficher navigation, widgets, climatisation…

permettant d’afficher navigation, widgets, climatisation… Une barre d’état fixe affichant heure, météo, batterie du téléphone

affichant heure, météo, batterie du téléphone Une commande vocale naturelle « Hello Citroën »

Intégration de ChatGPT directement dans le système

Connectivité complète

Apple CarPlay & Android Auto sans fil

Double connexion Bluetooth

Chargeur sans fil 15 W intégré dans la console centrale, incliné pour rester lisible

intégré dans la console centrale, incliné pour rester lisible Jusqu’à 8 profils utilisateurs pour enregistrer les réglages préférés, radios, destinations, etc.

Toit panoramique & instrumentation enrichie