Suzuki Swift 2025 : une citadine repensée, hybride, économique et toujours aussi mal

La nouvelle génération de Suzuki Swift débarque pour 2025, et elle reste fidèle à ce qui a fait son succès : compacité, légèreté et accessibilité. Mais cette fois, Suzuki peaufine sa citadine en lui donnant une allure plus adulte, tout en conservant son agilité emblématique. La face avant évolue sensiblement avec des projecteurs LED plus effilés, une calandre plus large et un capot subtilement redessiné.

À l’arrière, la silhouette reste reconnaissable, mais gagne en stature avec des feux arrière revus, une nouvelle signature lumineuse et un hayon plus travaillé. Le tout repose sur une évolution de la plateforme HEARTECT, plus rigide mais toujours aussi légère, qui permet à la Swift de rester en dessous de la tonne sur la balance.

Avec une longueur de 3,86 mètres, la Swift 2025 reste parfaitement taillée pour la ville. Elle adopte toutefois un empattement légèrement allongé pour offrir plus d’espace à l’arrière et un volume de coffre en légère hausse (environ 265 litres selon version).

Un moteur trois cylindres micro-hybride pour la sobriété

Suzuki mise sur l’électrification légère avec sa nouvelle Swift. Sous le capot, on retrouve un 1.2 Dualjet 3 cylindres atmosphérique, désormais associé à un système mild hybrid 12V. Ce dernier permet d’abaisser les émissions et la consommation, sans changer radicalement l’expérience de conduite.

La puissance annoncée est de 82 ch, avec un couple de 112 Nm, disponible avec une boîte manuelle 5 rapports ou une CVT automatique. Ce bloc permet à la Swift d’atteindre une consommation moyenne de 4,2 l/100 km, et elle conserve sa réputation de modèle économique à l’usage.

Sur certains marchés comme le Japon ou l’Inde, une version hybride plus poussée (strong hybrid) est attendue, mais elle pourrait arriver en Europe dans un second temps. Ce système utiliserait une petite batterie lithium-ion et un moteur électrique plus puissant, permettant de rouler quelques kilomètres en électrique pur.

Technologie embarquée en net progrès

L’intérieur de la Swift 2025 a été entièrement repensé, avec un effort marqué sur la qualité perçue et les équipements technologiques. On retrouve désormais un nouvel écran tactile de 9 pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi qu’un tableau de bord redessiné, plus épuré.

La finition reste simple mais solide, fidèle à l’esprit Suzuki. Les versions hautes gagnent en raffinement, avec climatisation automatique, caméra de recul, démarrage sans clé et sellerie bicolore. L’ambiance générale reste ludique, mais plus moderne.

En matière de sécurité, la Swift progresse nettement avec l’arrivée du Suzuki Safety Support, incluant le freinage autonome d’urgence, l’alerte de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux et, sur les versions les plus complètes, le régulateur adaptatif.

Une citadine toujours ultra-compétitive pour 2025

Déjà disponible en Inde et au Japon, la nouvelle Swift arrivera en Europe au cours du premier semestre 2025, avec une entrée de gamme prévue sous les 17 000 €. Elle visera directement les Renault Clio, Toyota Yaris, Hyundai i20 et Dacia Sandero, avec l’argument de l’électrification simple, du poids contenu et du prix plancher.

La Swift reste une alternative maligne dans un segment B de plus en plus technologique et coûteux. Elle conserve sa philosophie de voiture simple, fiable et fun à conduire, tout en se mettant à jour là où c’était nécessaire. En gardant une motorisation thermique assistée, elle évite la hausse des prix liée aux hybrides complexes ou aux électriques, tout en respectant les normes Euro 7.

Avec plus de 9 millions d’unités vendues dans le monde depuis ses débuts, la Suzuki Swift 2025 n’a pas fini de séduire les citadins — surtout ceux qui veulent du concret, sans superflu