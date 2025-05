F1 : Antonelli crée la sensation en décrochant sa première pole position face aux McLaren

C’est un nom qu’il va falloir retenir. À seulement 18 ans, Andrea Kimi Antonelli est devenu ce vendredi le plus jeune pilote à décrocher une pole position en Formule 1, toutes configurations confondues. Lors des qualifications sprint du Grand Prix de Miami 2025, le jeune pilote Mercedes a signé un temps de 1’26″482, devançant Oscar Piastri (McLaren) de 0,045 seconde, et Lando Norris de 0,1 seconde.

Aligné chez Mercedes cette saison en remplacement de Lewis Hamilton, Antonelli dispute seulement son sixième Grand Prix. Pourtant, rien dans sa prestation n’a laissé penser à un manque d’expérience. Froid, appliqué et explosif quand il le faut, il a parfaitement exploité le potentiel de la W15 sur un circuit urbain exigeant.

Un tour parfait, construit avec maturité et constance

« Je suis aux anges. Je ne m’y attendais pas, mais je me sentais bien dans la voiture », a déclaré Antonelli à l’arrivée. Ses propos reflètent une maturité rare pour un rookie, capable d’améliorer tour après tour et de délivrer le meilleur chrono au moment clé de la Q3.

L’Italien a construit son tour de pole avec intelligence : gestion parfaite des pneus, freinages tardifs mais contrôlés, et une trajectoire propre dans le secteur sinueux du tracé de Miami. Sa performance a surpris les commentateurs comme les rivaux, tant elle semblait fluide et sereine, à mille lieues de l’image du jeune pilote sous pression.

Un peloton dominé par les jeunes talents, mais Verstappen en embuscade

Le classement de cette qualification sprint révèle un peloton de plus en plus rajeuni et compétitif :

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1’26″482 Oscar Piastri (McLaren) – 1’26″527 Lando Norris (McLaren) – 1’26″582 Max Verstappen (Red Bull) – 1’26″737 George Russell (Mercedes) – 1’26″791 Charles Leclerc (Ferrari) – 1’26″808 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1’27″030 Alexander Albon (Williams) – 1’27″193 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1’27″543 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1’27″790

Si McLaren confirme sa belle forme avec ses deux pilotes en embuscade, c’est bien Antonelli qui vole la vedette, tandis que Verstappen et Leclerc restent menaçants en course. Notons également la présence d’Albon et Hadjar dans le top 10, preuve que la nouvelle génération pousse fort.

Mercedes mise gros sur Antonelli : pari osé ou génie précoce ?

Le choix de Mercedes de propulser Antonelli dans un baquet aussi prestigieux n’avait pas fait l’unanimité en début de saison. Mais à mesure que les Grands Prix s’enchaînent, le talent du jeune Italien s’affirme. Cette pole sprint, la première de sa carrière, vient valider le pari de Toto Wolff, et sans doute accélérer la passation de pouvoir post-Hamilton.

Si Antonelli confirme lors de la course sprint puis en Grand Prix, il pourrait très vite devenir l’un des nouveaux visages forts de la discipline. Mercedes, en mal de victoire depuis 2022, pourrait bien tenir là le diamant brut à polir pour revenir au sommet