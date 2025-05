Omoda 7 : un SUV hybride rechargeable prometteur à partir de 37 000 € pour concurrencer les stars du segment

La vague des constructeurs chinois déferle sur l’Europe, et Omoda s’apprête à frapper fort avec son nouveau modèle : le Omoda 7, un SUV hybride rechargeable qui combine taille, puissance et sobriété à un tarif très agressif. Positionné entre les segments C et D, ce modèle de 4,62 m de long veut concurrencer des références comme le Toyota RAV4, le Hyundai Tucson, le Kia Sportage ou le Volkswagen Tiguan.

Ce SUV n’est pas simplement une version allongée de l’Omoda 5 déjà commercialisé en France. Il propose un habitacle plus qualitatif, un design modernisé et surtout une mécanique hybride performante, qui place la barre très haut dans sa catégorie. Omoda cible clairement une clientèle à la recherche d’un SUV familial efficient, sans se ruiner.

Le constructeur a confirmé que le lancement commercial en France se fera au dernier trimestre 2025, probablement en octobre ou novembre, dans la foulée de son arrivée en Allemagne et en Espagne.

347 chevaux et plus de 90 km en électrique : une fiche technique impressionnante

Le Omoda 7 partage sa motorisation avec le Jaecoo 7, un autre modèle du groupe Chery. Il s’agit d’un système hybride rechargeable baptisé SHS, combinant :

Un moteur essence 1.5 Turbo cycle Miller

Deux moteurs électriques (204 ch à l’avant et 82 ch générateur)

Une puissance cumulée de 347 chevaux

Un couple généreux permettant des performances solides

Côté batterie, il embarque une batterie LFP de 18,3 kWh net, lui assurant une autonomie électrique de 90 km selon le cycle WLTP. La recharge s’effectue en courant continu jusqu’à 40 kW (30 à 80 % en 20 minutes) ou en AC à 6,6 kW (charge complète en 3h30). Il dispose aussi d’un système V2L, capable d’alimenter des appareils externes jusqu’à 3,3 kW.

Grâce à cette technologie, l’Omoda 7 affiche une consommation moyenne de seulement 3,1 L/100 km avec une batterie chargée. Son autonomie totale dépasse les 1 000 kilomètres, une valeur rarement atteinte dans le segment.

Confort, technologie et montée en gamme dans l’habitacle

L’intérieur du Omoda 7 a été revu pour marquer une nette progression par rapport au Omoda 5. Selon les premiers retours depuis le Salon de Shanghai, l’ambiance à bord est plus valorisante, avec des matériaux mieux choisis, un design plus soigné et une instrumentation 100 % numérique.

Il s’oriente clairement vers un usage familial, sans chercher le luxe pur, mais en offrant ce qu’attendent les clients modernes : technologie, espace, modularité. Bien que le volume de coffre exact ne soit pas encore précisé, il devrait être inférieur à celui des grands SUV concurrents comme le Hyundai Santa Fe ou le Kia Sorento, mais suffisant pour un usage quotidien.

Avec son format de 4,62 mètres, il se place juste au-dessus d’un RAV4 en longueur, tout en promettant un excellent rapport encombrement/habitabilité. De quoi séduire ceux qui veulent un véhicule logeable sans tomber dans l’excès.

Lancement en France à l’automne 2025, dès 37 000 €

Omoda a confirmé que le lancement du Omoda 7 en France aura lieu entre octobre et novembre 2025, après un léger report. Il s’agira de l’un des premiers pays européens à l’accueillir, preuve de l’importance stratégique du marché français pour la marque.

Côté tarif, rien d’officiel pour l’instant, mais les premières indications évoquent un positionnement proche de celui du Jaecoo 7, soit environ 37 000 € hors bonus. Un prix bien inférieur à celui d’un Toyota RAV4 hybride rechargeable, qui dépasse 50 000 € à équipement équivalent.

Avec un tel niveau de puissance, une autonomie électrique généreuse et un prix maîtrisé, le Omoda 7 pourrait bien devenir le cauchemar des SUV familiaux thermiques ou hybrides classiques. Reste à voir comment la clientèle européenne réagira à cette nouvelle offensive.