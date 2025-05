À l’occasion du salon de l’automobile de Shanghaï, Chery a dévoilé un modèle qui pourrait bien devenir l’emblème de la marque : le Chery Tiggo 9L. Présenté comme le nouveau porte-étendard de la gamme, ce SUV imposant se place bien au-dessus du Tiggo 9 en termes de gabarit, d’équipement et d’ambition, malgré une proximité dans le nom. Il s’agit d’un véritable 4×4, pensé pour rivaliser avec les ténors du segment comme le Toyota Land Cruiser, mais avec une approche technologique bien plus moderne.

Aucune donnée officielle sur les dimensions pour l’instant, mais il est déjà acquis que le Tiggo 9L dépasse les 4,82 mètres du Tiggo 9 standard. Sa vocation est claire : incarner un SUV statutaire, familial et tout-terrain, conçu autant pour briller sur route que pour affronter les pistes. C’est également un véhicule « halo », c’est-à-dire une vitrine de tout le savoir-faire de Chery.

Son lancement intervient dans un contexte particulier : l’arrivée programmée de Chery en Europe via la joint-venture EBRO à Barcelone. Ce modèle, bien que d’abord destiné au marché chinois, pourrait aussi débarquer sur le Vieux Continent, soit en tant que Chery, soit sous le blason de la nouvelle marque EBRO.

Une mécanique hybride pensée pour l’autonomie

Contrairement à d’autres SUV de ce gabarit misant sur la puissance brute, le Tiggo 9L fait le pari de l’efficience en tout-terrain. Il embarque un groupe motopropulseur hybride composé de trois moteurs (dont deux électriques), offrant 262 chevaux et un couple de 400 Nm. Si la puissance peut paraître modeste pour un mastodonte de cette envergure, c’est la manière dont elle est exploitée qui impressionne.

La batterie embarquée permet jusqu’à 200 km d’autonomie électrique en cycle chinois, soit environ 120 km selon le cycle WLTP européen. C’est une performance notable pour un SUV de cette taille, et une vraie différenciation face à des modèles thermiques concurrents. Cette motorisation est associée à une boîte DHT de nouvelle génération, capable de monter à 24 000 tr/min, garantissant un passage de puissance fluide et efficace sur tous types de terrains.

L’ensemble est couplé à une suspension intelligente CDC à contrôle électronique, et à une fonction « tank turn », qui permet de faire pivoter le véhicule sur lui-même – un atout de manœuvrabilité hérité des modèles les plus extrêmes, comme le Mercedes Classe G électrique.

Design robuste et technologie embarquée au sommet

Visuellement, le Chery Tiggo 9L s’impose avec une présence massive et musclée : ailes élargies, barres de toit, marchepieds latéraux, et jantes de 20 pouces au design multibranches. Les feux avant et arrière adoptent une signature lumineuse en forme de « H » : « Hero » à l’avant, « Home » à l’arrière. Un clin d’œil symbolique à l’idée d’un véhicule protecteur et familial, dans la pure tradition chinoise.

À l’intérieur, on retrouve un cockpit intelligent avec trois écrans distincts : un pour le conducteur, un pour le multimédia central, et un troisième dédié au passager avant. L’ambiance est un savant mélange de technologie et de robustesse, avec des matériaux durables, des poignées de maintien renforcées, et une interface numérique propulsée par une puce IA 3 nm. L’expérience à bord s’annonce ultra-connectée.

Côté aides à la conduite, Chery propose le système Falcon 700, une suite ADAS avancée combinant caméras, radars et lidar. Il permet une conduite autonome de niveau 2, avec des évolutions possibles vers le niveau 3 via les versions Falcon 900 attendues sur de futurs modèles.

Vers un lancement en Europe via EBRO ?

Si le Tiggo 9L n’a pas encore de date de lancement officielle ni de tarif annoncé, tout indique qu’il sera d’abord commercialisé en Chine courant 2025. Mais sa présentation à Shanghaï et l’engagement de Chery avec EBRO en Espagne ouvrent la voie à une future distribution européenne. Le véhicule pourrait ainsi être assemblé ou adapté localement, avec des normes spécifiques pour le marché européen.

En se positionnant comme un SUV hybride grand format, richement équipé, mais plus abordable que ses rivaux japonais ou allemands, le Tiggo 9L pourrait séduire une clientèle à la recherche de volume, technologie et autonomie, sans les prix stratosphériques des marques premium.

Dans un marché où la demande pour les grands SUV familiaux est toujours forte, mais où les budgets restent contraints, ce modèle pourrait trouver un positionnement idéal, notamment dans le sud de l’Europe. Et s’il est lancé sous l’étiquette EBRO, il bénéficiera en prime d’une image “locale”, ce qui pourrait faire la différence