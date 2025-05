Ce monospace premium défie les SUV avec 87 km d’autonomie électrique

À contre-courant de la vague SUV, BMW persiste et signe avec son Série 2 Active Tourer, un monospace compact premium qui adopte désormais une motorisation hybride rechargeable. Une proposition rare dans un segment déserté, mais qui séduit les conducteurs en quête de polyvalence, de confort et d’efficacité.

Avec son look revisité, le Série 2 Active Tourer 2024 adopte une face avant modernisée, des optiques fines, une grande calandre et une ligne de toit fuyante qui le rapproche visuellement d’un crossover. Long de 4,39 m, il reste facile à manœuvrer en ville tout en offrant une vraie habitabilité familiale.

L’intérieur affiche un saut qualitatif net avec la présence du BMW Curved Display, une dalle numérique incurvée regroupant instrumentation et écran tactile central. La finition et l’ergonomie sont au niveau attendu de la marque, tandis que les aides à la conduite et la connectivité embarquée rivalisent avec celles des modèles bien plus hauts en gamme.

Deux versions hybrides rechargeables au catalogue

Le BMW Série 2 Active Tourer PHEV est disponible en deux déclinaisons hybrides rechargeables : 225e et 230e xDrive. Dans les deux cas, la base thermique est un 3 cylindres essence 1.5 turbo associé à un moteur électrique et une batterie lithium-ion de 16,3 kWh nets. Cela permet une autonomie en mode 100 % électrique comprise entre 80 et 90 km WLTP, soit l’une des meilleures du marché.

La version 225e développe une puissance combinée de 245 ch et est dotée de la traction avant. La 230e xDrive, plus performante, monte à 326 ch et offre une transmission intégrale grâce à un moteur électrique supplémentaire sur l’essieu arrière. Les performances sont à la hauteur : 0 à 100 km/h en 5,5 secondes pour la 230e.

La recharge complète de la batterie peut se faire en moins de 3 heures sur une borne 7,4 kW, et le véhicule bénéficie bien sûr de l’étiquette Crit’Air 1 et de la vignette verte européenne pour l’accès aux ZFE.

Un vrai sens pratique avec une belle autonomie électrique

Le BMW Série 2 Active Tourer reste avant tout un monospace, et cela se ressent dans son agencement intérieur. Il propose un coffre de 406 litres en version PHEV, contre 470 litres en thermique, ce qui reste compétitif pour une voiture dotée d’une batterie embarquée. La banquette arrière est fractionnable 40/20/40 et peut coulisser sur 13 cm, pour moduler espace aux jambes ou volume de chargement.

Les passagers bénéficient d’un espace généreux, d’un bon confort d’assise et de nombreuses solutions de rangement. Le plancher plat à l’arrière facilite les déplacements à bord, et les sièges avant peuvent être chauffants et massants selon les finitions.

BMW a réussi à conserver l’ADN pratique du monospace tout en l’enrobant de technologie premium et de motorisations efficientes. Une combinaison de plus en plus rare sur le marché, où peu de constructeurs osent encore proposer ce type de carrosserie.

Un choix pertinent pour les familles premium électromobiles

Le BMW Série 2 Active Tourer PHEV s’adresse aux familles ou aux professionnels qui souhaitent une voiture bien finie, polyvalente, mais pas trop encombrante, tout en profitant des avantages de l’hybride rechargeable au quotidien. Il vise clairement une clientèle qui aurait pu choisir un SUV, mais préfère le confort, la consommation réduite et l’accessibilité d’un monospace bien conçu.

Tarifé à partir de 50 600 € pour le 225e et 54 600 € pour le 230e xDrive, il reste dans les standards premium de BMW, mais bénéficie du bonus écologique pour les PHEV en entreprise, et d’une TVS réduite. De quoi séduire aussi les flottes et les indépendants.

Offres de financement

BMW 225e Active Tourer M Sport avec Pack Premium : 550 €/mois sans apport, entretien et extension de garantie inclus, après déduction de 1 000 € de bonus écologique

Face à des SUV plus lourds, moins efficients et parfois moins logeables, le Série 2 Active Tourer fait office d’alternative rationnelle haut de gamme, surtout pour ceux qui parcourent 30 à 50 km par jour. Une recharge par nuit, et l’essence devient presque superflue.