Électrochoc sportif : MG prépare un coupé électrique surpuissant de 510 ch pour 2025

Après avoir surpris avec le lancement du MG Cyberster, présenté initialement comme un cabriolet futuriste, MG revient à la charge avec une version encore plus extrême : la Cyberster GTS. Il ne s’agit plus d’une simple décapotable stylée, mais bien d’un véritable coupé sportif électrique, taillé pour les performances, la piste et l’efficacité. Cette déclinaison radicale affirme les ambitions de la marque, bien au-delà de ses SUV urbains à prix doux.

La Cyberster GTS troque le style « lifestyle » du modèle d’origine pour un design fermé, abaissé, plus agressif et affûté, avec des appendices aérodynamiques marqués et une configuration axée sur la tenue de route et l’attaque. Exit le roadster de balade : on entre ici dans le registre des GT électriques ultra-sportives, face aux Alpine A110 E-ternité, Porsche Taycan ou même Tesla Roadster.

C’est un véritable manifeste technologique, destiné à positionner MG comme une marque qui sait faire autre chose que des électriques familiales accessibles. Une manière de rappeler ses racines sportives, tout en s’imposant dans le nouveau paysage de la haute performance sans émissions.

510 chevaux, transmission intégrale et architecture de circuit

Sous sa carrosserie affûtée, la Cyberster GTS embarque une double motorisation électrique développant jusqu’à 510 chevaux, répartis sur les quatre roues pour garantir une motricité optimale. Grâce à cette transmission intégrale et à une gestion vectorielle du couple, elle promet un 0 à 100 km/h sous les 3,2 secondes, plaçant le modèle au niveau des meilleures GT thermiques ou électriques du moment.

La plateforme repose sur une structure allégée mais rigide, avec des trains roulants retravaillés, une suspension adaptative, et un freinage renforcé. Le châssis serait affiné pour offrir des sensations sportives pures, avec une direction directe et des réglages spécifiques pour la piste. MG évoque une voiture conçue pour le plaisir de conduite autant que pour les performances brutes.

La batterie lithium-ion haute densité offre une autonomie estimée à 520 km (en usage mixte), mais cette version GTS pourrait afficher un chiffre plus modeste en raison de performances supérieures et de pneus sportifs. C’est le compromis assumé d’une voiture née pour attaquer les virages, pas pour économiser le moindre kWh.

Design radical et cockpit axé sur le pilotage

Visuellement, la MG Cyberster GTS affiche une silhouette plus basse, plus large et fermée, loin des courbes du roadster de série. Les lignes sont nettes, les prises d’air fonctionnelles, et l’arrière intègre un diffuseur proéminent, avec une signature lumineuse spécifique. Les jantes de grand diamètre et les pneus taille basse annoncent immédiatement la couleur : on est dans le monde du sport pur.

À bord, le cockpit adopte une configuration centrée sur le pilote, avec des sièges baquets, un volant sport, des matériaux techniques (Alcantara, carbone) et une instrumentation pensée pour la lisibilité à haute vitesse. L’ambiance est volontairement minimaliste, avec une interface digitale orientée performance, incluant télémétrie, chronomètre de tour, et gestion thermique en temps réel.

L’ensemble donne l’impression d’une supercar prête à en découdre, mais sans le prix ni les compromis habituels. MG vise ici un nouveau public : les passionnés de conduite intense, souvent rebutés par les tarifs élitistes des sportives européennes, ou par le manque d’âme des électriques actuelles.

Un coupé électrique haute performance qui vise l’Europe de front

MG prévoit de lancer la Cyberster GTS fin 2025, avec une commercialisation européenne prévue en 2026. Le prix exact n’a pas encore été officialisé, mais les premières estimations la positionnent entre 75 000 € et 85 000 €, un tarif agressif pour un coupé 4 roues motrices de 510 ch, capable de rivaliser avec des modèles trois fois plus chers.

Ce modèle n’a pas pour objectif de faire du volume, mais plutôt de marquer les esprits. Il servira de vitrine technologique, pour montrer ce que MG peut faire quand on lui donne les moyens. Une stratégie déjà utilisée par d’autres marques chinoises : imposer un modèle halo, créer du désir, puis élargir la gamme avec des modèles plus accessibles.

La MG Cyberster GTS n’est pas qu’un coup marketing : c’est un tournant stratégique, une déclaration de guerre aux marques européennes sur leur terrain le plus sacré – celui des sensations, du pilotage et de la passion automobile. Et cette fois, le danger vient de l’Est, silencieusement… mais très rapidement.