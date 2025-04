Genesis X Gran Equator : le futur vaisseau amiral électrique prend forme pour 2027

La marque premium coréenne Genesis, filiale de Hyundai, confirme son ambition sur le marché mondial avec un modèle encore plus exclusif : le Genesis X Gran Equator, un SUV 100 % électrique, attendu pour 2027. Conçu comme le futur vaisseau amiral de la gamme, ce modèle vise à rivaliser frontalement avec les ténors du segment de luxe que sont le Mercedes-Maybach EQS SUV, le BMW iX M60 ou le Cadillac Escalade IQ.

Annoncé initialement comme un projet de concept-car expérimental, le Gran Equator entre désormais dans une phase concrète de développement, avec un lancement mondial prévu dans deux ans. Il viendra s’insérer au sommet de la gamme Genesis, au-dessus des GV80 et GV90, et marquera une nouvelle ère de design, de technologie et d’électrification pour le constructeur.

Un design spectaculaire, fidèle à la philosophie « Athletic Elegance »

Le Genesis X Gran Equator adopte une silhouette de SUV coupé surdimensionné, avec une carrosserie allongée et sculpturale, des lignes tendues et une posture puissante. Inspiré de la philosophie stylistique « Athletic Elegance », le modèle conjugue des surfaces épurées avec des détails raffinés, comme une calandre fermée à double ligne lumineuse et un bandeau LED arrière traversant.

L’habitacle, encore en phase de préfiguration, s’annonce comme un véritable salon mobile, avec un poste de conduite minimaliste, des matériaux durables haut de gamme, et un système d’affichage panoramique étendu sur toute la planche de bord. Le Gran Equator visera clairement une clientèle internationale ultra-premium, habituée à la discrétion technologique et au confort absolu.

Des performances électriques ambitieuses pour un mastodonte de luxe

Basé sur la plateforme modulaire E-GMP de Hyundai-Kia (adaptée et allongée), le Genesis X Gran Equator devrait proposer deux moteurs électriques avec transmission intégrale et une puissance cumulée dépassant les 600 chevaux. L’autonomie annoncée pourrait dépasser les 600 km en cycle WLTP, grâce à une batterie de plus de 100 kWh, compatible avec la recharge ultra-rapide 800 V.

Outre ses performances brutes, Genesis mise aussi sur la fluidité de conduite, le silence de fonctionnement, et l’intégration d’aides à la conduite de niveau 3, notamment pour la conduite semi-autonome sur autoroute. L’objectif est de proposer un véhicule aussi agréable à conduire qu’à vivre, tant pour le conducteur que pour les passagers arrière.

Un confort princier à chaque place

À l’avant, le Genesis X Gran Equator propose un poste de conduite à la fois épuré et ultra-technologique, conçu pour maximiser l’ergonomie. L’écran panoramique s’étend sur toute la largeur du tableau de bord, offrant une interface fluide et intuitive, tandis que les sièges chauffants, ventilés et massants enveloppent le conducteur et le passager dans un cocon de luxe. Les matériaux utilisés – cuir écologique, bois véritable et métal poli – contribuent à créer une atmosphère haut de gamme, sans ostentation excessive.

À l’arrière, l’expérience atteint un niveau rarement vu dans un SUV. Le Gran Equator adopte une configuration à deux fauteuils individuels inclinables, avec accoudoir central, commandes climatiques personnalisées, écrans tactiles intégrés et repose-jambes électriques. Pensé comme un salon roulant pour passagers VIP, cet espace arrière privilégie l’isolation phonique, le confort postural et l’intimité, digne des meilleures limousines. Genesis ne se contente pas d’ajouter du luxe : il redéfinit la façon dont on peut le vivre à bord d’un SUV électrique.

Un lancement stratégique pour 2027 avec ambitions mondiales

Le Genesis X Gran Equator sera commercialisé à partir de 2027, d’abord en Corée du Sud, aux États-Unis et sur certains marchés asiatiques, avant d’arriver en Europe en série limitée. Ce lancement s’inscrit dans la volonté de Genesis de devenir un acteur majeur du haut de gamme électrique mondial, avec des produits capables de rivaliser avec les références allemandes, suédoises ou américaines.

Aucun prix n’a encore été officiellement annoncé, mais il est probable que ce SUV se positionne au-delà des 100 000 €, avec une configuration personnalisable très poussée. Avec ce modèle, Genesis veut prouver que l’on peut allier technologie de pointe, design audacieux et ADN premium sans renier ses racines asiatiques ni copier les codes européens