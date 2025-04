Défi aux lois de la physique : le SUV qui réécrit les règles avec 727 ch et un 0-100 km/h en 3,3 secondes

Lancé pour la première fois en 2020, l’Aston Martin DBX a marqué l’entrée du constructeur britannique dans l’univers des SUV de luxe. Mais chez Aston, le raffinement ne va jamais sans performance. C’est dans cet esprit que la marque dévoile le DBX S, une version encore plus affûtée de son SUV, pensée pour les amateurs de sensations fortes.

Positionné au sommet de la gamme DBX, ce modèle S s’attaque frontalement aux ténors du segment que sont les Porsche Cayenne Turbo GT, Lamborghini Urus Performante ou encore Ferrari Purosangue. Avec cette déclinaison, Aston Martin cherche à imposer un SUV sportif ultra-exclusif, aussi efficace sur route qu’impressionnant visuellement.

Performances explosives sous le capot

Sous le capot du DBX S, on retrouve le moteur V8 biturbo 4.0 litres d’origine AMG, mais porté ici à un niveau supérieur. La puissance atteint 707 chevaux (si Aston Martin suit la logique du modèle DBX 707 déjà existant), ce qui propulse le SUV britannique dans le cercle très fermé des SUV les plus puissants du marché. Le couple maximal atteint environ 900 Nm, de quoi garantir des relances foudroyantes sur tous les rapports.

L’accélération de 0 à 100 km/h se fait en 3,3 secondes, une performance digne d’une supercar, tandis que la vitesse de pointe dépasse les 310 km/h. Grâce à une boîte automatique à 9 rapports optimisée, un différentiel arrière électronique et un châssis retravaillé, le DBX S offre un comportement sportif précis tout en conservant un excellent confort de roulage. Une prouesse pour un véhicule de près de 2,2 tonnes.

Design et finitions : un SUV au style musclé et raffiné

À l’extérieur, le DBX S affiche un style encore plus affirmé que le DBX standard. La calandre a été agrandie pour améliorer le refroidissement, les prises d’air sont redessinées et l’aileron arrière est plus marqué pour souligner ses ambitions sportives. Les jantes de 23 pouces (en option ou de série selon finition) complètent ce look plus agressif sans tomber dans la caricature.

À bord, l’atmosphère est fidèle à l’ADN d’Aston Martin : un cockpit raffiné, recouvert de cuir haut de gamme, d’aluminium brossé et de fibres de carbone. Les sièges sport offrent un maintien optimal, tandis que l’équipement technologique reste complet : système multimédia haut de gamme, affichage digital, connectivité avancée et aides à la conduite de dernière génération. Le DBX S allie ainsi le meilleur du luxe britannique à une vocation résolument sportive.

Une exclusivité à prix fort

En toute logique, l’Aston Martin DBX S s’inscrit dans une fourchette tarifaire élitiste. Si le DBX classique s’affiche déjà autour de 200 000 €, cette version plus radicale pourrait dépasser les 240 000 € hors options. Une somme à la hauteur des prestations offertes, mais aussi du prestige de la marque.

La production du DBX S sera vraisemblablement limitée, renforçant le sentiment d’exclusivité. Aston Martin cible une clientèle exigeante, à la recherche d’un SUV de très haute performance qui ne sacrifie ni le confort ni le design. Sur un marché où la rareté et la puissance sont devenues des critères décisifs, le DBX S s’impose déjà comme une référence incontournable.