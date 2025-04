Peugeot électrifie sa gamme : nouvelle motorisation hybride 195 ch labellisée Zéro émission pour quatre modèles phares

Face à l’explosion de la demande pour les véhicules électrifiés, Peugeot élargit son offre avec une toute nouvelle motorisation hybride rechargeable. Cette nouvelle variante PHEV est désormais disponible sur quatre modèles clés : le Peugeot 308, le 308 SW, le 3008 et le 5008. Tous bénéficient d’une mécanique identique, mais adaptée en fonction des différences de gabarit et de conception de chaque véhicule.

Avec ces ajouts, Peugeot consolide son offre électrifiée, désormais répartie en trois catégories : micro-hybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques. Les hybrides rechargeables s’imposent comme la solution intermédiaire la plus prisée, combinant zéro émission en ville et autonomie étendue sur route, sans les contraintes d’une voiture 100 % électrique.

Une nouvelle motorisation de 195 chevaux pour une autonomie impressionnante

Tous les modèles concernés embarquent la même chaîne de traction : un moteur hybride rechargeable de 195 chevaux, associé à une boîte automatique e-DCS7 à double embrayage. La transmission reste sur les roues avant, garantissant un comportement routier équilibré et une efficacité énergétique optimisée. Grâce à une batterie de 21 kWh, presque deux fois plus grande que sur la génération précédente, ces Peugeot affichent des autonomies électriques jusqu’à 87 kilomètres en cycle mixte.

En usage purement urbain, Peugeot annonce même la possibilité de dépasser les 100 kilomètres en mode 100 % électrique. Cette amélioration est le fruit de l’utilisation de cellules plus performantes, capables d’augmenter la capacité énergétique sans alourdir excessivement le véhicule. Le plaisir de conduite reste intact, avec une accélération de 0 à 100 km/h en environ 7,7

secondes et une vitesse maximale de 220 km/h.

Équipements généreux dès la finition Allure

Peugeot a décidé d’associer cette nouvelle motorisation hybride rechargeable à la finition Allure, garantissant un équipement riche dès l’entrée de gamme. Sur les Peugeot 308 et 308 SW, cette finition propose notamment des jantes alliage de 17 pouces, des projecteurs Full LED, le Peugeot i-Cockpit, un climatiseur automatique bizone et des sièges réglables en hauteur et en lombaire.

Quant aux Peugeot 3008 et 5008, ils bénéficient de prestations encore plus étoffées, telles que des jantes de 19 pouces, des projecteurs Eco LED, un accès et démarrage mains libres, ainsi que des aides avancées à la conduite : freinage automatique d’urgence, assistante de maintien dans la voie et reconnaissance des panneaux. Le 5008 ajoute également un affichage panoramique avec deux écrans de 10 pouces et une climatisation tri-zone pour encore plus de confort à bord.

Des performances différentes selon les modèles

Même si la motorisation est la même, l’autonomie et l’efficience varient légèrement d’un modèle à l’autre. Le Peugeot 308 Plug-In Hybrid 195 offre 86 kilomètres d’autonomie électrique avec 18 g/km de CO₂, tandis que le 308 SW en revendique 85 kilomètres pour des valeurs similaires. Le Peugeot 3008, plus lourd, parvient tout de même à 87 kilomètres d’autonomie avec une consommation un peu plus élevée.

Quant au grand Peugeot 5008 Plug-In Hybrid 195, il affiche une autonomie électrique de 82 kilomètres et des émissions de 23 g/km. Ces chiffres restent excellents pour un véhicule de cette taille, et permettent à tous les modèles de bénéficier de l’étiquette “Zéro Émission” en France, ouvrant droit à certains avantages fiscaux et à la circulation libre en Zones à Faibles Émissions (ZFE).