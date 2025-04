La ‘Rolls-Royce chinoise’ de Huawei cartonne : 2 100 ventes en 48h malgré son prix et 702 km d’autonomie

Le marché automobile électrique chinois vient d’être secoué par le lancement d’un nouveau modèle ultra-premium, surnommé déjà par la presse locale le “Rolls-Royce chinois”.

Fruit d’une collaboration étroite entre Huawei et Chery à travers leur marque commune Luxeed, ce nouveau véhicule, baptisé Luxeed S7, affiche des ambitions impressionnantes dans le segment haut de gamme.

En seulement 48 heures, plus de 2 100 unités ont été vendues, malgré un prix qui pourrait en freiner plus d’un. Ce succès fulgurant montre l’appétit du marché chinois pour les véhicules électriques luxueux, combinant innovations technologiques de pointe et design statutaire.

Le Luxeed S7 cible directement les amateurs de berlines électriques premium, dans une catégorie dominée aujourd’hui par Tesla, BMW ou encore NIO. Avec ce lancement réussi, Huawei confirme son influence grandissante dans l’industrie automobile, bien au-delà de la simple fourniture de technologies embarquées.

Caractéristiques techniques et autonomie impressionnante

Le Luxeed S7 n’est pas qu’une belle carrosserie : sous son design élégant se cache une fiche technique à faire pâlir la concurrence.

Proposé en plusieurs configurations, le S7 offre jusqu’à 702 kilomètres d’autonomie selon le cycle CLTC, un chiffre qui le place parmi les meilleures performances du marché actuel.

Côté motorisation, le modèle est disponible en version propulsion ou transmission intégrale :

Propulsion : un seul moteur électrique délivrant des performances équilibrées,

: un seul moteur électrique délivrant des performances équilibrées, Transmission intégrale : deux moteurs pour une puissance accrue et une meilleure motricité.

La recharge rapide est également au rendez-vous, avec la capacité de récupérer 215 km d’autonomie en seulement 5 minutes, grâce à une architecture électrique hautement optimisée.

L’intérieur du Luxeed S7 ne déçoit pas non plus :

Écran panoramique haute définition ,

, Système HarmonyOS 4 développé par Huawei,

développé par Huawei, Aides à la conduite avancées basées sur l’IA et le LiDAR,

basées sur l’IA et le LiDAR, Matériaux haut de gamme et finitions soignées, dans la pure tradition du luxe automobile.

Le Luxeed S7 s’impose donc non seulement par son style, mais aussi par ses technologies de pointe et ses performances électriques impressionnantes.

Pourquoi Ce « Rolls-Royce Chinois » Propulsé Par Huawei Va Faire Trembler Tesla Et Les Marques Européennes

Malgré un prix de départ autour de 300 000 yuans (environ 38 000 € selon le taux de change actuel), le Luxeed S7 a réussi à convaincre un public exigeant en très peu de temps.

Dans un marché où le prix est souvent un frein, ce succès montre que les consommateurs chinois sont prêts à investir davantage pour un véhicule électrique qui allie performance, autonomie, confort et technologie de pointe.

Le rapport qualité/prix du Luxeed S7 est difficile à battre : à équipements équivalents, ses concurrents européens ou américains affichent souvent des tarifs beaucoup plus élevés.

La forte implication de Huawei dans le développement du logiciel, de la connectivité et des systèmes d’aide à la conduite a également renforcé la crédibilité technologique de cette berline haut de gamme.

L’attrait pour le luxe et l’innovation made in China est un phénomène croissant, et Luxeed semble avoir parfaitement compris les attentes du marché : un style statutaire, une expérience numérique avancée, et des performances électriques de premier ordre.

La montée en puissance des marques chinoises dans le secteur premium

Le succès du Luxeed S7 n’est pas un cas isolé : il s’inscrit dans une tendance lourde de montée en gamme des marques chinoises dans l’univers automobile, particulièrement dans le secteur des véhicules électriques.

Avec des innovations rapides, une maîtrise technologique accrue et des stratégies tarifaires agressives, des constructeurs comme NIO, XPeng ou BYD investissent déjà le segment premium et visent maintenant à concurrencer directement Tesla, Audi, BMW ou Mercedes.

Huawei, en s’associant à des fabricants automobiles comme Chery pour créer Luxeed, accélère ce mouvement en apportant son expertise reconnue en IA, en connectivité et en design d’interface.

La frontière entre la tech et l’automobile s’efface peu à peu, donnant naissance à des véhicules hyper-connectés, sûrs et performants, capables de rivaliser avec les meilleures références mondiales.

Le Luxeed S7 pourrait donc devenir un symbole de cette nouvelle ère, où les voitures chinoises de luxe ne seront plus perçues comme des alternatives économiques, mais bien comme des choix ambitieux et crédibles face aux marques historiques.