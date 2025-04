KIA perfectionne son Sorento : le SUV hybride rechargeable s’améliore encore avec une mise à jour stratégique

Kia poursuit sa stratégie d’électrification avec brio en dévoilant la version 2025 de son Sorento HEV, un SUV hybride rechargeable qui s’impose comme l’un des modèles les plus complets du marché familial. Revu en profondeur, le Sorento se dote de nouvelles technologies, d’un design modernisé et d’améliorations significatives qui renforcent son attractivité.

Depuis son lancement initial, le Sorento s’est forgé une solide réputation pour son rapport qualité-prix, sa polyvalence et son habitabilité. Avec cette nouvelle génération, Kia mise sur une montée en gamme, proposant des prestations dignes du segment premium tout en conservant une accessibilité qui fait sa force.

Le modèle 2025 confirme la volonté de la marque coréenne de rester à la pointe du marché des SUV hybrides, à un moment où la transition énergétique s’accélère et où les consommateurs recherchent des véhicules performants, sobres et connectés.

Design, dimensions et innovations intérieures

Visuellement, le Sorento HEV 2025 évolue sans trahir son ADN. Le design extérieur est subtilement retouché pour offrir une face avant plus affirmée, avec une calandre redessinée, des optiques LED plus effilées et des lignes de carrosserie encore plus tendues. Le profil conserve une allure robuste et élégante, renforcée par de nouvelles jantes au style raffiné.

En termes de dimensions, le Sorento reste imposant avec ses 4,81 mètres de long, garantissant une excellente habitabilité pour toute la famille. L’espace intérieur a été optimisé pour offrir jusqu’à sept places, avec un confort accru sur les rangées arrière et un coffre généreux qui conserve l’un des plus grands volumes de sa catégorie, atteignant jusqu’à 813 litres selon la configuration.

À bord, l’ambiance monte d’un cran. Le tableau de bord adopte une double dalle numérique, réunissant un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran central tactile également de 12,3 pouces. La connectivité est renforcée avec la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, des mises à jour OTA, et une panoplie d’aides à la conduite dernier cri.

Le Sorento 2025 fait ainsi un bond en avant sur le plan technologique, rivalisant désormais avec les références européennes du segment, tout en conservant une ergonomie simple et efficace.

Motorisation hybride et performances

Sous son capot, le Kia Sorento HEV 2025 reste fidèle à une motorisation hybride éprouvée, mais optimisée pour répondre aux standards actuels de sobriété et de performance. Il embarque un moteur thermique 1.6 T-GDi essence combiné à un moteur électrique, pour une puissance totale de 230 chevaux.

Cette association offre un excellent compromis entre dynamisme sur route et efficacité énergétique. Grâce à sa transmission automatique à six vitesses et à son système de traction avant (ou intégrale selon les versions), le Sorento garantit une conduite souple, agréable et rassurante, aussi bien en milieu urbain que sur autoroute.

La consommation moyenne est annoncée autour de 6,5 l/100 km, un chiffre compétitif pour un SUV de cette taille, avec un système hybride conçu pour maximiser l’utilisation de l’énergie électrique en milieu urbain. Le pack batterie, discret, permet également au Sorento HEV de profiter d’avantages fiscaux et d’étiquettes environnementales favorables dans de nombreux pays européens.

Côté sensations, Kia a soigné la réponse du moteur électrique, offrant des accélérations vives à bas régime et une belle réactivité en reprises. Cette motorisation hybride renforce ainsi l’attractivité du Sorento en tant que véhicule familial polyvalent et économique.

Positionnement tarifaire et perspectives sur le marché

Avec un prix de lancement annoncé à partir de 45 000 € pour le marché européen (selon les versions et équipements), le Kia Sorento HEV 2025 se place de manière agressive face à ses principaux concurrents. Il propose un niveau d’équipement particulièrement généreux dès les finitions intermédiaires, avec de nombreuses aides à la conduite, la navigation connectée et un intérieur haut de gamme.

Kia poursuit donc une stratégie efficace : offrir plus pour moins cher. Dans un marché où les SUV hybrides familiaux voient leurs prix grimper, le Sorento apparaît comme une alternative sérieuse aux modèles européens et japonais plus onéreux.

Le contexte de transition écologique et les incitations gouvernementales en faveur des véhicules hybrides et électrifiés pourraient également favoriser les ventes du Sorento HEV. Avec son nouveau design, ses technologies embarquées et ses prestations globales, le Sorento 2025 s’affirme comme un choix stratégique pour les familles à la recherche d’un grand SUV moderne et économique.