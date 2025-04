Toyota a une nouvelle voiture électrique pour affronter Xiaomi SU7 mais reste interdite à l’Europe

Dévoilée en Chine, la Toyota bZ7 est une grande berline 100 % électrique qui allie élégance, aérodynamisme et innovation embarquée. Mesurant plus de 5 mètres de long, elle impose une allure statutaire et fluide, à mi-chemin entre la Camry et une Tesla Model S.

Développée en collaboration avec GAC, elle repose sur une plateforme électrique dédiée et intègre un système multimédia HarmonyOS signé Huawei, ainsi que des capteurs de type LiDAR intégrés au toit pour des fonctions de conduite semi-autonome. Mais malgré ses atouts évidents, Toyota n’a prévu sa commercialisation que pour la Chine, laissant le reste du monde sur sa faim.

Toyota bZ7 : une berline 100 % électrique au design spectaculaire

Avec la bZ7, Toyota continue d’étendre sa gamme “Beyond Zero” dédiée à la mobilité électrique. Cette grande berline, tout juste dévoilée sur le marché chinois, affiche des proportions impressionnantes : plus de 5 mètres de long et un empattement généreux, pour une silhouette à la fois élancée et statutaire. Sa ligne de toit fuyante et son capot bas accentuent l’effet coupé, tandis que les lignes fluides et les poignées affleurantes évoquent une aérodynamique soignée.

Pensée pour concurrencer directement des modèles comme la Xiaomi SU7 ou la BYD Seal, la bZ7 s’impose comme une vitrine du savoir-faire esthétique et technique de Toyota. À l’avant, la signature lumineuse s’étire en une ligne continue, encadrant un bouclier sculpté et futuriste. À l’arrière, des feux LED horizontaux prolongent la finesse du design, renforçant l’aspect moderne de l’ensemble.

À mi-chemin entre la berline de luxe et la limousine électrique, la bZ7 cible une clientèle chinoise exigeante, attirée par les lignes audacieuses et les innovations embarquées, mais aussi par le prestige croissant des modèles électrifiés.

Une plateforme développée avec GAC, une architecture pensée pour la Chine

La Toyota bZ7 n’est pas simplement un concept design. Elle repose sur une architecture modulaire conçue en partenariat avec GAC (Guangzhou Automobile Group), l’un des plus grands constructeurs automobiles chinois. Ce partenariat stratégique permet à Toyota de s’adapter aux standards locaux, tout en intégrant des composants et des technologies spécifiques au marché asiatique.

La plateforme offre une motorisation 100 % électrique avec une batterie logée dans le plancher, assurant une répartition des masses optimisée et un centre de gravité abaissé. Bien que les spécifications techniques précises n’aient pas encore été dévoilées en détail, les premières informations laissent présager une autonomie compétitive, compatible avec les exigences du segment.

En se positionnant face à des marques locales très innovantes, Toyota démontre son engagement à se renforcer sur le marché chinois, le plus important au monde pour les voitures électriques. La bZ7 n’est donc pas une simple vitrine : c’est un produit de conquête ciblé, conçu dès le départ pour répondre aux attentes précises des consommateurs chinois.

Technologie embarquée : HarmonyOS, LiDAR et conduite semi-autonome

Au-delà de son gabarit et de son design affûté, la Toyota bZ7 entend séduire par son contenu technologique. En collaboration avec Huawei, le constructeur intègre le système d’exploitation HarmonyOS à bord, une première dans une Toyota. Cette interface offre une expérience utilisateur fluide, connectée, et hautement personnalisable, adaptée à l’écosystème numérique chinois.

Mais ce n’est pas tout : le modèle intègre également un toit équipé de capteurs LiDAR, une technologie avancée permettant la conduite assistée de niveau 2+, voire au-delà dans certaines conditions. Grâce à cela, la bZ7 promet une sécurité active renforcée, un meilleur contrôle de l’environnement routier et des fonctionnalités évolutives par mises à jour OTA.

Le tout est accompagné d’un habitacle premium, avec écrans tactiles multiples, affichage tête haute, ambiance lumineuse sophistiquée, et une présentation intérieure minimaliste et futuriste. Une approche clairement pensée pour les amateurs de technologie embarquée, souvent jeunes, exigeants et ultra-connectés.

Un modèle séduisant… mais (encore) réservé à la Chine

Malgré ses atouts indéniables, la Toyota bZ7 n’est pour l’instant destinée qu’au marché chinois. La marque n’a pas évoqué de plans pour une distribution en Europe ou sur d’autres marchés occidentaux, ce qui limite pour l’instant son rayonnement international.

Ce choix stratégique s’explique par plusieurs facteurs :

Une conception locale avec GAC , difficile à adapter immédiatement aux normes européennes

, difficile à adapter immédiatement aux normes européennes Une concurrence moins intense dans ce segment en Chine , plus propice à l’expérimentation

, plus propice à l’expérimentation La volonté de tester en priorité l’accueil du public asiatique avant d’envisager une expansion

C’est donc une frustration certaine pour les passionnés européens de la marque, qui voient dans la bZ7 une alternative sérieuse à des modèles comme la Tesla Model S, la BYD Han ou même la future Xiaomi SU7. Il ne reste qu’à espérer que le succès chinois de cette berline électrique pousse Toyota à élargir ses horizons à moyen terme.