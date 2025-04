Leapmotor s’impose au Salon de Shanghai 2025 avec un stand monumental de 1000 m²

Depuis ses débuts discrets en 2019, Leapmotor a connu une ascension spectaculaire. En 2025, la marque chinoise occupe désormais plus de 1 000 m² au Salon international de l’automobile de Shanghai, un symbole clair de son changement d’échelle. Avec 300 000 véhicules livrés en 2024, Leapmotor a doublé ses ventes en un an et affiche une croissance fulgurante.

Le stand 2025 a été conçu comme une expérience immersive, mêlant démonstrations technologiques et animations ludiques. En plus d’exposer l’ensemble de sa gamme (véhicules 100 % électriques et hybrides à prolongateur d’autonomie), Leapmotor a présenté en première mondiale la nouvelle berline B01, positionnée sur le segment C. Ce modèle 100 % électrique est destiné à devenir un produit phare de la marque, avec un tarif accessible et une technologie LEAP 3.5 de pointe.

Le constructeur a également profité de l’événement pour accueillir plus de 100 journalistes internationaux, venus découvrir la vision Leapmotor d’un futur automobile intelligent, accessible et évolutif.

Gamme B : technologie LEAP 3.5 et offensive mondiale

Véritable centre de gravité du stand, la nouvelle gamme B concentre l’attention. Composée de trois modèles : B10, B05 et B01, elle incarne la nouvelle génération de produits globaux de Leapmotor, avec un design épuré, une autonomie généreuse et une intégration technologique poussée.

Lancée officiellement le 10 avril 2025, le B10, un SUV compact du segment C, est déjà un succès. En 48 heures de préventes, 31 688 commandes ont été enregistrées, dont 10 016 en une seule heure. Ce modèle embarque les toutes dernières innovations Leapmotor :

Autonomie jusqu’à 600 km

Puce Qualcomm 8155 dernière génération

dernière génération Version haut de gamme avec LiDAR et double puce embarquée

et double puce embarquée Mises à jour à distance (OTA) et système de sécurité intelligent

Derrière le B10, les modèles B05 et B01 viendront compléter l’offre d’ici fin 2025. Conçus dès l’origine pour le marché mondial, ils reposeront tous sur l’architecture LEAP 3.5, une base ultra-modulaire qui allie logiciel, électronique centralisée, et efficience énergétique.

Technologie LEAP 3.5 : le cœur intelligent de Leapmotor

Avec LEAP 3.5, Leapmotor franchit une étape majeure. Cette architecture électrique et électronique centralisée permet une gestion unifiée des fonctions du véhicule : propulsion, conduite, sécurité, interface utilisateur. Résultat ? Moins de composants, plus de réactivité, une maintenance simplifiée et une évolutivité logicielle continue.

Le système repose sur un contrôle central (VCU-MCU intégré), une propulsion 7-en-1 à refroidissement par huile, et une batterie intégrée à la structure (CTC 2.0+). L’ensemble optimise le poids, améliore l’espace intérieur et renforce la sécurité.

Autre point fort : le système thermique 27-en-1 et la gestion intelligente de l’énergie permettent jusqu’à 10 % d’autonomie en plus. Le dispositif de contrôle de mouvement LMC (Leapmotor Motion Control) sécurise la trajectoire du véhicule, même en cas de crevaison soudaine.

Leapmotor n’est pas seulement un constructeur, c’est un fournisseur de solutions intelligentes, où chaque élément du véhicule est conçu pour interagir de manière fluide, dans un écosystème complet.

Une expansion internationale accélérée grâce à Stellantis

L’ambition mondiale de Leapmotor s’est concrétisée dès 2024 avec la création de Leapmotor International, une coentreprise avec Stellantis, basée à Amsterdam. Avec 23 marchés couverts en avril 2025, plus de 550 points de vente et l’objectif de 700 d’ici 2026, Leapmotor déploie une stratégie « asset-light » efficace.

Ce partenariat stratégique avec Stellantis, fort d’un investissement de 1,5 milliard d’euros, offre à Leapmotor un accès instantané à un réseau de distribution et de services mondial. Les premiers modèles lancés à l’export, le T03 et le C10, rencontrent un succès rapide en Europe grâce à leur excellent rapport prix/équipement.

Le C10 s’est même vu décerner plusieurs prix de design internationaux en 2024, tandis que le T03 a été élu véhicule le plus rentable au kilomètre sur le marché allemand.

En 2025, la gamme B entame son offensive européenne, avec un lancement du B10 prévu au quatrième trimestre, suivi du B05. Leapmotor prévoit de lancer au moins un nouveau modèle par an à l’international jusqu’en 2028, consolidant ainsi son rôle de nouveau leader de la mobilité électrique abordable.