Ce tout-terrain surprenant s’apprête à défier la suprématie du Toyota Land Cruiser en Europe

Et si le prochain roi des pistes venait de Chine ?

Avec le Himla, Chery passe à l’offensive sur un terrain jusqu’ici dominé par les géants japonais et américains. Ce nouveau pick-up double cabine joue la carte de la robustesse, de la technologie et du style. Encore à l’état de prototype, il préfigure un modèle de série destiné à l’Europe, avec des arguments sérieux dans sa caisse : châssis à échelle, posture surélevée, motorisation thermique performante, et une présentation intérieure inspirée des SUV modernes.

La marque chinoise entend frapper fort avec un véhicule à la fois utilitaire, baroudeur et confortable, à destination des professionnels, des amateurs de plein air et des marchés en quête d’alternatives abordables

Chery Himla : un pick-up baroudeur au style affirmé

Dès les premières images, le Chery Himla affirme son caractère. Garde au sol élevée, angles d’attaque marqués, protections de bas de caisse, et une silhouette cubique typique des pick-ups conçus pour les terrains difficiles. Le design est robuste, presque militaire, avec une signature lumineuse verticale à LED intégrée à une calandre pleine largeur noire, et des ailes élargies qui renforcent l’assise du véhicule.

Le capot est haut et horizontal, les passages de roues sont massifs, et les jantes (probablement de 17 à 18 pouces) sont chaussées de pneus tout-terrain. Le pare-chocs arrière inclut un crochet de remorquage, et la benne est protégée par un couvre-plateau robuste. Tout ici évoque la fonctionnalité, mais sans négliger l’apparence : le Himla a clairement été pensé pour séduire autant les pros que les amateurs d’aventure.

Le gabarit n’est pas encore officiellement confirmé, mais il se situe très probablement autour de 5,3 mètres de long, dans la norme des pick-ups double cabine du segment. Un format imposant, prêt à rivaliser frontalement avec les références telles que le Toyota Hilux, le Ford Ranger ou l’Isuzu D-Max.

Plateforme robuste et ambitions techniques

Le Chery Himla repose sur une plateforme à châssis échelle, architecture classique mais incontournable pour les pick-ups conçus pour encaisser les charges lourdes et les trajets difficiles. Cette base technique est similaire à celle utilisée sur les 4×4 traditionnels, offrant une rigidité structurelle maximale, essentielle pour les utilisations utilitaires et tout-terrain.

Sous le capot, même si aucune motorisation n’a encore été officiellement annoncée, les rumeurs évoquent un moteur diesel turbocompressé, probablement autour de 2,0 litres, avec boîte manuelle ou automatique et transmission intégrale enclenchable. Il est fort probable que le Himla soit proposé en 4×2 pour les flottes, et en 4×4 pour les particuliers et professionnels en zone rurale.

Chery pourrait également introduire une version électrifiée dans un second temps, en réponse aux nouvelles normes européennes et à la tendance des utilitaires à faibles émissions. Mais l’objectif immédiat semble être de proposer une alternative thermiquement solide, fiable et endurante, pour des marchés où l’efficacité et le coût priment.

Habitacle modernisé : entre utilitaire et confort technologique

Contrairement à l’image rustique qu’évoque souvent un pick-up, le Chery Himla soigne son intérieur. Dès les premières photos officielles, on découvre une planche de bord moderne, dominée par un double écran numérique, à la manière des SUV haut de gamme. L’instrumentation est entièrement numérique, et l’écran central tactile occupe une place importante au centre, intégrant la navigation, la connectivité smartphone, et des fonctions liées au véhicule.

Les matériaux semblent de bonne qualité pour le segment, avec des inserts en imitation cuir, des surpiqûres visibles et une ambiance bicolore. Le volant à méplat, les aérateurs stylisés et les commandes tactiles sous l’écran ajoutent une touche contemporaine, confirmant que le Himla veut réconcilier l’esprit utilitaire et le confort quotidien.

Côté équipements, on attend climatisation automatique, caméra 360°, démarrage sans clé, sièges chauffants, et un arsenal d’aides à la conduite (freinage d’urgence, alerte de franchissement de ligne, contrôle de descente…). De quoi faire du Himla un vrai véhicule mixte : capable de tracter et de grimper, mais aussi d’assurer confort et connectivité en semaine.

Objectif Europe : un rival direct du Toyota Hilux et du Ford Ranger

Avec le Himla, Chery vise clairement les marchés internationaux, dont l’Europe. Le véhicule n’est pas un simple exercice de style : il s’inscrit dans une stratégie de conquête plus large, déjà amorcée par la marque avec les SUV Omoda 5 et Jaecoo 7. L’arrivée du pick-up est donc logique pour compléter la gamme sur des marchés où le tout-terrain et le véhicule utilitaire léger ont une forte demande.

En Europe, le Himla pourrait se positionner comme une alternative compétitive aux géants du segment, notamment le Toyota Hilux, le Ford Ranger ou encore le Volkswagen Amarok. Son point fort ? Un rapport prix/équipement potentiellement agressif, à la manière de ce que Dacia a pu faire dans d’autres segments.

La question du réseau après-vente, de l’homologation aux normes européennes et de la stratégie de distribution reste encore en suspens, mais tout indique que le constructeur prépare activement le terrain.

Avec le Himla, Chery ne se contente pas d’élargir sa gamme : il déclare ouvertement la guerre aux références établies, et pourrait bien séduire ceux qui cherchent un pick-up robuste, bien équipé, et au tarif contenu. Une nouvelle ère pour les utilitaires chinois pourrait bien commencer.