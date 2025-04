Ce SUV à 30 000€ offre 521 litres de coffre et 5,9 l/100 km : le choix raisonnable non-chinois

Sur un marché des SUV toujours plus compétitif, Škoda tire son épingle du jeu avec une stratégie audacieuse : proposer un modèle complet, bien motorisé et richement équipé, sans exiger le moindre apport. En avril 2025, le constructeur tchèque frappe fort en France avec une offre de location longue durée (LLD) particulièrement attractive sur son Karoq, un SUV compact qui coche de nombreuses cases essentielles pour les automobilistes exigeants.

Avec un tarif mensuel de 399 €, une absence totale d’apport initial et une remise immédiate de 6 250 €, le Škoda Karoq devient une alternative crédible aux ténors du segment comme le Peugeot 3008 ou le Renault Austral. Il mise sur une approche pragmatique : un moteur essence 1.5 TSI de 150 chevaux couplé à une boîte automatique DSG7, des équipements de sécurité et de confort de série, et une modularité intérieure bien pensée.

Mais derrière les chiffres, que vaut vraiment ce SUV en 2025 ? Est-il taillé pour répondre aux besoins des familles modernes et des actifs en quête de polyvalence sans sacrifier le style ? Plongée dans les atouts concrets de ce modèle en pleine maturité.

Le Škoda Karoq 2025 : un SUV compact pensé pour tous les usages

Lancé pour concurrencer les mastodontes du segment C, le Karoq s’est imposé comme l’un des SUV les plus rationnels du marché, et cette version 2025 pousse encore plus loin ses qualités intrinsèques. D’une longueur de 4,39 mètres, il offre un gabarit parfaitement adapté à la circulation urbaine tout en garantissant une habitabilité généreuse.

Sous le capot, on retrouve un moteur 1.5 TSI de 150 ch, une motorisation essence performante et éprouvée qui s’adapte aussi bien aux trajets quotidiens qu’aux longues distances. Cette version est associée à une boîte DSG7 à double embrayage, réputée pour son efficacité et son agrément de conduite, offrant des passages de rapports rapides et sans à-coups.

Le design extérieur ne manque pas d’élégance, avec des lignes tendues, une calandre expressive et des phares avant Matrix Full LED livrés de série sur cette finition Selection. Le style est sobre mais affirmé, typiquement Škoda, avec une attention particulière portée à l’aérodynamisme et aux détails visuels.

À l’intérieur, l’ambiance est tout aussi soignée. Le poste de conduite intègre un écran tactile central connecté, une instrumentation numérique et un agencement fonctionnel. La banquette arrière Varioflex permet de moduler l’espace selon les besoins, en rabattant ou en retirant complètement les sièges, un vrai plus pour les week-ends ou les déménagements improvisés.

Côté sécurité, rien n’est laissé au hasard : aide au maintien dans la voie, régulateur adaptatif, caméra de recul, détection de fatigue du conducteur et alerte de franchissement de ligne sont inclus dans cette version. Un SUV complet, conçu pour une vie active, sécurisée et sans stress.

Un SUV compact aux performances équilibrées

Le Škoda Karoq dans sa version Selection embarque un moteur 1.5 TSI développant 150 chevaux couplé à la transmission automatique DSG7, réputée pour sa réactivité et sa souplesse.

Ce bloc essence offre un compromis efficace entre puissance et sobriété, avec une consommation mixte homologuée de 6,1 l/100 km et des émissions de CO₂ s’élevant à 140 g/km selon la norme WLTP. Le véhicule répond aux exigences de la norme Euro 6d, garantissant un usage autorisé dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE) en France.

Ce moteur dispose également de la technologie ACT (Active Cylinder Technology), qui désactive deux des quatre cylindres en cas de faible sollicitation pour réduire la consommation.

Un équipement technologique complet de série

Cette finition Selection se distingue par une dotation technologique généreuse. Elle comprend notamment :

Le système d’infodivertissement **Škoda Connect**, avec services en ligne et navigation

Les sièges arrière **Varioflex** offrant une modularité optimale

Les **phares Matrix Full LED**, qui adaptent le faisceau lumineux pour éviter l’éblouissement

Une sellerie soignée, un écran central tactile, ainsi qu’une **caméra de recul**

Le confort et la sécurité sont au cœur de l’expérience à bord, avec l’assistance au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et la détection des angles morts.

Une offre limitée dans le temps, disponible jusqu’au 30 juin 2025

Disponible dans tout le réseau Škoda participant, l’offre court du 1er avril au 30 juin 2025. Les véhicules sont livrables rapidement selon les disponibilités, ce qui la rend idéale pour ceux qui souhaitent changer de véhicule avant l’été.

Attention, cette offre est à durée limitée et les stocks peuvent être restreints. Pour en bénéficier, il suffit de constituer un dossier de financement auprès de Volkswagen Bank GmbH, sans apport requis.

Škoda poursuit ainsi sa stratégie consistant à rendre l’accès à la technologie et à la praticité plus abordables, sans compromis sur la qualité