Le nouveau Ford Bronco pulvérise les limites tout-terrain et éclipse le Jeep Wrangler

Ford Bronco Off-Roadeo : quand l’aventure devient concept

C’est là, au cœur du désert de l’Utah, que Ford a levé le voile sur deux concepts inédits du Bronco, conçus pour repousser les limites du tout-terrain. Baptisés Off-Roadeo Arches et Off-Roadeo Cliffhanger, ces prototypes sont bien plus que de simples show-cars : ils incarnent l’ADN aventureux du Bronco, dans ce qu’il a de plus radical.

Suspensions surélevées, pneus tout-terrain démesurés, accessoires Ford Performance… chaque détail est pensé pour explorer, grimper, résister. Mais ces véhicules racontent aussi une histoire : celle du lien entre l’homme, la machine et le paysage. Car ces Bronco ne roulent pas seulement sur la terre rouge de Moab, ils s’en inspirent jusque dans leurs finitions

Ford Bronco Off-Roadeo : deux concepts extrêmes pour Moab

C’est dans le cadre spectaculaire de Moab, Utah, haut lieu du tout-terrain américain, que Ford a présenté deux créations uniques lors du Bronco Stampede. L’événement, dédié à la communauté des passionnés du célèbre 4×4, a été l’occasion pour la marque de dévoiler sa vision ultime de l’exploration hors-piste à travers deux concepts : le Bronco Off-Roadeo Arches et le Bronco Off-Roadeo Cliffhanger.

Ces deux véhicules sont des démonstrateurs techniques et esthétiques, conçus pour illustrer le potentiel de personnalisation extrême du Ford Bronco, mais aussi pour rendre hommage aux paysages de Moab, et plus particulièrement aux célèbres arches et falaises qui façonnent l’identité géologique de la région.

Ford ne prévoit pas leur commercialisation, mais ils incarnent un message fort : le Bronco n’est pas qu’un véhicule, c’est un mode de vie, une invitation à sortir des sentiers battus, à repousser les limites, à se reconnecter à la nature sauvage. Une philosophie que la marque cultive depuis le renouveau du modèle en 2021 avec le programme Off-Roadeo, qui permet aux clients d’apprendre à exploiter tout le potentiel de leur véhicule sur des terrains d’exception.

Bronco Off-Roadeo Arches : le polyvalent des sentiers rouges

Basé sur un Bronco Badlands quatre portes, le concept Arches est pensé comme un compagnon de route polyvalent pour explorer les sentiers exigeants de Moab. Son nom et son design rendent hommage aux arches naturelles de grès emblématiques du parc national Arches, situé non loin de là.

Techniquement, il ne fait aucun compromis. Il reçoit :

Une suspension rehaussée de 2 pouces

Des pneus BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2 de 37 pouces

Des jantes beadlock de 17 pouces

Un treuil Warn monté à l’avant

monté à l’avant Des feux auxiliaires Rigid pour les sessions nocturnes

La carrosserie reçoit une peinture mate texturée avec des touches orange, en clin d’œil aux teintes naturelles de la roche locale. L’intérieur reste fidèle au modèle Badlands, mais est équipé pour l’aventure : tapis renforcés, poignées additionnelles, et fixation rapide pour accessoires. Le tout donne un Bronco prêt à tout, aussi à l’aise sur les pistes sablonneuses que dans les passages rocailleux.

Bronco Off-Roadeo Cliffhanger : le spécialiste des terrains techniques

Si le concept Arches incarne la polyvalence tout-terrain, le Bronco Off-Roadeo Cliffhanger pousse l’extrême encore plus loin. Conçu sur la base d’un Bronco deux portes, ce prototype est clairement destiné aux terrains les plus techniques, là où seuls les véhicules les plus affûtés peuvent passer.

Son équipement est radical :

Des pneus BFGoodrich Baja T/A Evo 3.0S de 40 pouces

Des jantes Method de 18 pouces

Des amortisseurs Fox Live Valve à haut débattement

à haut débattement Des élargisseurs d’ailes spécifiques

Des portes tubulaires Ford Performance, pour une visibilité maximale sur les obstacles

Le Cliffhanger adopte un style visuel inspiré des pétroglyphes gravés dans les roches de l’Utah, avec des graphismes sur la carrosserie et une sellerie Recaro renforcée. Le résultat est un Bronco taillé pour la conquête verticale, prêt à grimper, franchir et défier les lois de la gravité. Un hommage pur et dur à l’esprit “crawler”, pour les amateurs de franchissement extrême.

Personnalisation et esprit Bronco : la philosophie Ford en action

Avec ces deux concepts, Ford ne se contente pas de démontrer les capacités mécaniques de son Bronco. La marque américaine souligne surtout sa volonté de faire vivre une expérience complète autour du véhicule, à travers son programme Off-Roadeo. Ce dernier permet aux propriétaires d’apprendre à piloter leur Bronco dans des conditions réelles, encadrés par des professionnels, au cœur de lieux mythiques comme Moab.

Ces prototypes sont également une vitrine de la stratégie de personnalisation à l’extrême que Ford souhaite démocratiser. Que ce soit à travers les pièces Ford Performance ou les options d’accessoires, chaque client peut façonner un Bronco à son image : utilitaire, baroudeur, sportif ou familial.

En définitive, les Bronco Arches et Cliffhanger incarnent la liberté, la créativité et la connexion à la nature. Ils ne seront jamais produits en série, mais ils nourrissent l’imaginaire et l’enthousiasme des passionnés. Et ils rappellent que chez Ford, le 4×4, ce n’est pas qu’une question de fiches techniques — c’est un état d’esprit.