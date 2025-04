Ce challenger ambitieux vise le Duster avec équipements généreux et tarif agressif

Avec le Jaecoo 5, la jeune marque chinoise Jaecoo, filiale du groupe Chery, signe son premier coup d’éclat en Europe. Ce SUV compact au look robuste et raffiné entend s’imposer dans un segment dominé par les constructeurs occidentaux, avec une approche axée sur le style, l’équipement et l’innovation.

Reposant sur la plateforme T1X déjà éprouvée, le Jaecoo 5 adopte un design massif et anguleux, ponctué de détails modernes comme sa calandre verticale à barres chromées, ses feux LED ciselés et sa silhouette musclée. Il joue la carte du baroudeur urbain, avec une garde au sol généreuse, un sabot de protection apparent et des arches de roues marquées.

Dès le premier regard, ce SUV affiche des ambitions premium, sans pour autant exploser les tarifs — une stratégie assumée par Chery pour percer en Europe en séduisant les automobilistes soucieux de leur budget, sans compromis sur le style.

Un intérieur soigné et technologique pour séduire les conducteurs européens

À bord, le Jaecoo 5 surprend par son niveau de finition. L’habitacle mêle matériaux valorisants, éclairage d’ambiance, et design épuré, typique des marques premium. La console centrale flottante accueille un large écran tactile vertical, flanqué d’un combiné d’instrumentation numérique. L’ensemble est orienté vers le conducteur et bénéficie d’un système multimédia intuitif.

Les passagers profitent d’un espace généreux, notamment aux places arrière, et le coffre s’annonce spacieux et pratique pour un usage familial ou quotidien. Climatisation bi-zone, sièges chauffants, connectivité complète (Apple CarPlay, Android Auto), commandes vocales… Jaecoo ne lésine pas sur l’équipement, même en entrée de gamme.

Des motorisations modernes pour l’Europe, électrification en approche

Sous le capot, le Jaecoo 5 2025 est d’abord proposé avec un moteur 1.6 turbo essence développant environ 200 chevaux, associé à une boîte automatique à double embrayage. Une configuration pensée pour le marché européen, offrant un bon compromis entre performances et consommation maîtrisée.

Mais Jaecoo ne compte pas en rester là : une version hybride rechargeable est déjà confirmée, avec plus de 80 km d’autonomie en mode électrique, visant directement les clients soucieux des ZFE et des bonus écologiques. Une déclinaison 100 % électrique est également à l’étude pour certains marchés.

Ce choix de motorisations multiples, essence, PHEV, et potentiellement électrique, montre l’ambition de Jaecoo de s’adapter aux exigences européennes, en s’appuyant sur l’expertise technologique de Chery, l’un des groupes automobiles les plus dynamiques de Chine.

Un positionnement offensif pour bousculer les généralistes européens

Avec son design accrocheur, son niveau d’équipement généreux et sa promesse de prix compétitifs, le Jaecoo 5 vient marcher sur les plates-bandes de modèles comme le Peugeot 3008, Renault Austral ou Volkswagen Tiguan.

Là où les généralistes européens augmentent leurs prix, Jaecoo arrive avec une offre différenciante, misant sur le rapport qualité/prestations/prix. La marque cible un public en quête de nouveauté, de technologie embarquée et de véhicules valorisants à un tarif accessible.

L’arrivée du Jaecoo 5 est attendue courant 2025 en France et dans d’autres pays d’Europe, avec un réseau en construction et une communication tournée vers les early adopters. S’il tient ses promesses, ce SUV pourrait bien être la première vraie percée chinoise dans le cœur du marché européen