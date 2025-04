Volvo S90 : la berline premium fait peau neuve avec 80 km d’autonomie électrique

La Volvo S90 revient sur le devant de la scène avec une mise à jour 2025 aussi sobre qu’élégante. Fidèle à son positionnement haut de gamme, cette grande berline suédoise affiche une allure encore plus statutaire grâce à quelques retouches esthétiques discrètes mais bien senties. La face avant gagne en personnalité avec une signature lumineuse redessinée et une calandre modernisée, tandis que les boucliers bénéficient d’un traitement plus fluide.

À bord, le raffinement scandinave est à son apogée. La présentation intérieure, déjà saluée pour sa clarté et la qualité de ses matériaux, évolue en douceur. On y retrouve des inserts en bois véritable, des touches d’aluminium brossé et des sièges offrant un confort de très haut niveau. Le système d’infodivertissement, basé sur Android Automotive, bénéficie de mises à jour continues, intégrant les dernières versions de Google Maps, Assistant et autres applications natives.

Volvo a également travaillé sur l’acoustique, avec une meilleure insonorisation et un système audio haut de gamme signé Bowers & Wilkins, qui promet une immersion sonore remarquable. Le confort de roulage est assuré par une suspension pilotée optimisée, pour un compromis idéal entre dynamisme et douceur.

Autonomie électrique renforcée : 80 km en mode zéro émission

Le cœur de cette mise à jour réside dans la mécanique. La version hybride rechargeable (nommée T8 Recharge) bénéficie désormais d’une batterie de plus grande capacité, passant à 18,8 kWh. Grâce à cette évolution, la S90 atteint jusqu’à 80 kilomètres d’autonomie électrique en cycle WLTP, ce qui permet à une majorité d’utilisateurs d’effectuer leurs trajets quotidiens sans solliciter le moteur thermique.

Le bloc thermique reste un quatre cylindres 2.0 litres, qui travaille en tandem avec un moteur électrique placé sur l’essieu arrière, conférant à la berline une transmission intégrale intelligente. La puissance combinée atteint 455 chevaux, offrant des performances de haut niveau : les accélérations sont franches, la conduite, fluide et réactive.

La recharge est également optimisée. Le chargeur embarqué de 6,4 kW permet de faire le plein d’électrons en moins de 5 heures sur une borne adaptée. Et pour favoriser l’usage du mode électrique, Volvo a revu la gestion énergétique de son système, qui priorise la propulsion zéro émission lorsque la batterie est suffisamment chargée.

En somme, la Volvo S90 T8 Recharge 2025 s’impose comme une alternative crédible pour qui cherche une berline élégante, puissante, confortable et écoresponsable.

Technologies embarquées et confort de conduite

Volvo ne se contente pas d’un simple restylage esthétique ou mécanique. La S90 2025 introduit également une série d’innovations technologiques pensées pour optimiser le confort et la sécurité, deux piliers de l’ADN du constructeur suédois.

Le système multimédia, basé sur Android Automotive, se démarque par sa fluidité et sa compatibilité native avec les services Google, sans nécessiter de smartphone connecté. Les commandes vocales sont précises, l’ergonomie soignée, et les mises à jour se font désormais à distance, garantissant une expérience numérique toujours à jour.

Autre évolution notable : le système de conduite semi-autonome “Pilot Assist” a été amélioré. Plus réactif, plus fluide, il accompagne le conducteur sur autoroute dans les phases de maintien dans la voie et de régulation de la vitesse. Volvo continue ici de miser sur la sécurité proactive, avec un arsenal complet d’aides à la conduite, du freinage d’urgence à la détection des piétons en passant par la surveillance des angles morts.

Le confort thermique et acoustique fait également un bond en avant. La climatisation intelligente s’adapte à la position des passagers et à l’ensoleillement, tandis que les vitres feuilletées et les matériaux insonorisants renforcent l’ambiance feutrée de l’habitacle. Sur les versions haut de gamme, les sièges arrière chauffants, ventilés et massants transforment chaque trajet en voyage haut de gamme.

Positionnement stratégique face à la concurrence

En s’offrant une mise à jour aussi complète, la Volvo S90 2025 affiche clairement ses ambitions. Elle vise frontalement les références du segment des berlines premium, en particulier les allemandes bien établies : Audi A5, BMW Série 5, Mercedes Classe E. Et elle ne manque pas d’arguments pour séduire une clientèle exigeante.

Sur le plan tarifaire, la S90 reste compétitive, avec des équipements de série généreux et un positionnement tarifaire plus accessible que ses concurrentes à motorisation équivalente. Son autonomie électrique de 80 km lui permet aussi de bénéficier du bonus écologique en France, une rareté dans le segment premium.

Elle se distingue également par sa philosophie. Là où la concurrence joue la carte de la sportivité ou de la sophistication extrême, Volvo privilégie une approche plus minimaliste, axée sur le bien-être à bord, la durabilité, et une sobriété esthétique typiquement scandinave.

En clair, la S90 2025 ne cherche pas à imiter les leaders du marché. Elle propose une alternative crédible, différente, résolument tournée vers l’électrification sans sacrifier le plaisir de conduite ni le raffinement. Un modèle à part, pour un public qui l’est tout autant.