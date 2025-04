Le jumeau méconnu : ce SUV hybride européen partage l’ADN du Captur avec sa propre identité

Il a le look d’un Renault Captur, les gènes d’un Renault Captur, et pourtant il arbore un logo aux trois diamants. Le Mitsubishi ASX 2023, loin d’être une nouveauté technique, est en réalité le cousin technique du Captur, issu d’une alliance stratégique au sein de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Fabriqué en Espagne, sur la plateforme CMF-B, il partage avec le Captur sa motorisation hybride E-Tech de 143 chevaux, tout en adoptant des éléments esthétiques propres à Mitsubishi.

Cette stratégie de badge engineering permet à Mitsubishi de revenir sur le marché européen des SUV compacts sans repartir d’une feuille blanche, tout en capitalisant sur la fiabilité et l’efficacité de la technologie Renault. Et à l’usage, cet ASX 2023 a plus d’un argument à faire valoir.

Une motorisation hybride moderne et efficiente

Sous le capot, pas de surprise : on retrouve la chaîne de traction E-Tech développée par Renault, composée :

d’un moteur essence 1.6L atmosphérique

de deux moteurs électriques

d’une batterie lithium-ion de 1,2 kWh

et d’une boîte de vitesses automatique multimode sans embrayage

La puissance cumulée atteint 143 chevaux, et la gestion intelligente de la transmission permet de circuler souvent en mode électrique à basse vitesse, notamment en ville. La consommation reste contenue autour de 4,6 l/100 km, avec des émissions de 105 g/km de CO₂, ce qui permet au Mitsubishi ASX d’obtenir le label écologique “ECO” en France (exonération partielle de carte grise dans certaines régions).

À l’usage, cette motorisation assure une conduite fluide et silencieuse, tout en étant suffisamment réactive pour les trajets périurbains et les vacances en famille.

Design : un Captur sous influence japonaise

À l’extérieur, la ressemblance avec le Captur est flagrante, mais Mitsubishi a pris soin de personnaliser l’ensemble. La calandre, les jantes, les signatures lumineuses et les logos rappellent l’univers stylistique de la marque japonaise, tout en s’intégrant à une carrosserie bien proportionnée.

Long de 4,23 mètres, l’ASX reste dans la moyenne du segment, avec un gabarit parfait pour circuler en ville tout en conservant une bonne habitabilité intérieure.

À bord, le Mitsubishi ASX reprend l’ergonomie du Captur, avec un écran central vertical, une instrumentation numérique (jusqu’à 10 pouces selon finition) et une compatibilité complète avec Android Auto et Apple CarPlay. La qualité de finition est sérieuse, avec des matériaux bien assemblés et une insonorisation satisfaisante pour le prix.

Un SUV fabriqué en Espagne, pensé pour l’Europe

C’est à Valladolid, dans l’usine Renault, que le Mitsubishi ASX est produit. Ce choix stratégique permet à Mitsubishi de réduire les coûts logistiques, tout en profitant du savoir-faire industriel européen. Le résultat est un SUV hybride accessible, bien fini et adapté au marché français, avec une garantie de 5 ans pour rassurer les acheteurs.

Grâce à cette industrialisation locale, le Mitsubishi ASX bénéficie de conditions fiscales avantageuses en France (TVS réduite, bonus local selon région, accès ZFE), tout en garantissant une disponibilité rapide des pièces et un réseau après-vente fiable.

Une alternative maline dans le segment des SUV urbains hybrides

Face à une concurrence féroce (Toyota Yaris Cross, Renault Captur E-Tech, Hyundai Kona Hybrid), le Mitsubishi ASX 2023 tire son épingle du jeu par son positionnement malin : il propose la même technologie que le Captur, mais avec une grille tarifaire plus simple et un design différenciant.

Il s’adresse ainsi aux conducteurs qui veulent un SUV hybride compact, fiable, économique, sans pour autant s’orienter vers une marque trop mainstream. Avec son look discret, sa technologie éprouvée et sa fabrication locale, le Mitsubishi ASX coche toutes les cases du SUV intelligent pour la ville comme pour la route.