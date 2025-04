La révolution de la recharge : le temps d’attente des voitures électriques appartient désormais au passé

Dans la course mondiale à la batterie la plus performante, CATL frappe un grand coup. Le leader chinois du secteur vient de dévoiler une évolution majeure de sa technologie lithium-fer-phosphate (LFP) : la batterie Shenxing Plus. Derrière ce nom se cache une innovation de rupture qui promet de faire évoluer radicalement l’usage des véhicules électriques.

L’objectif de cette nouvelle batterie ? Réconcilier autonomie et rapidité de recharge, tout en conservant les avantages fondamentaux des cellules LFP : coût réduit, stabilité thermique et longévité. Avec la Shenxing Plus, CATL ambitionne d’éliminer l’un des derniers freins à l’adoption massive de l’électrique : l’attente au moment de faire le plein d’énergie.

520 km d’autonomie récupérés en seulement 5 minutes de charge

La donnée clé est impressionnante : 520 kilomètres d’autonomie en seulement 5 minutes de recharge, soit bien plus que ce que proposent aujourd’hui les meilleures batteries à cellules NCM. Cette performance est rendue possible par plusieurs innovations techniques combinées :

une tension de fonctionnement à 800 V , optimisée pour les bornes à haute puissance,

, optimisée pour les bornes à haute puissance, une densité énergétique de 205 Wh/kg , remarquable pour une batterie LFP,

, remarquable pour une batterie LFP, une structure cell-to-pack (CTP) repensée pour maximiser la compacité et le transfert thermique,

repensée pour maximiser la compacité et le transfert thermique, et une gestion intelligente de la température, permettant une charge ultrarapide sans endommager les cellules.

Concrètement, cela signifie que sur une borne compatible, 5 à 10 minutes suffisent pour recharger l’équivalent de 500 km, rendant la pause recharge aussi courte qu’un plein de carburant traditionnel.

Des performances constantes même en conditions extrêmes

Autre avantage crucial de la Shenxing Plus : sa capacité à maintenir ses performances même en milieu froid, un point faible reconnu des batteries lithium-ion classiques. Grâce à une architecture interne optimisée et un système de préchauffage intelligent, cette batterie peut être rechargée rapidement jusqu’à -20 °C, sans perte significative de capacité.

C’est un avantage décisif pour les marchés nord-américains et européens, où les hivers rigoureux ralentissent souvent la recharge des véhicules électriques. CATL montre ainsi qu’il est possible de combiner efficacité énergétique, sécurité et endurance climatique, sans recourir à des technologies plus chères ou moins durables.

Une démocratisation attendue dès 2024 sur les véhicules grand public

Selon les premières annonces de CATL, la production à grande échelle de la Shenxing Plus est déjà lancée, et les premiers véhicules équipés arriveront en concessions fin 2024 en Chine, avec un déploiement progressif en Europe dès 2025. Plusieurs marques partenaires sont déjà en discussions avancées pour intégrer cette technologie à leurs prochains modèles.

Avec cette batterie, CATL entend bien accélérer la démocratisation du véhicule électrique, en fournissant aux constructeurs une solution à la fois abordable, ultra-efficace et robuste. Et contrairement aux cellules NCM, les batteries LFP de CATL ne reposent pas sur des matériaux rares ou instables, ce qui facilite leur industrialisation à grande échelle.

Cette avancée pourrait bien représenter le tournant industriel décisif de l’électromobilité mondiale, en permettant de généraliser des véhicules zéro émission véritablement compétitifs sur tous les marchés.