Métamorphose électrique : l’Opel Grandland franchit le cap des 500 km d’autonomie

Lancé initialement en 2017, l’Opel Grandland évolue radicalement pour 2025 en abandonnant totalement le thermique. Désormais, le SUV compact devient 100 % électrique, s’inscrivant dans la stratégie globale de Stellantis pour électrifier l’ensemble de ses marques d’ici 2030.

Ce Grandland EV ne se contente pas d’un simple restylage : il incarne une nouvelle génération, conçue sur la plateforme STLA Medium, spécialement développée pour les véhicules électriques. Ce changement de base technique permet à Opel de revoir entièrement son approche du SUV familial, en misant sur l’autonomie, le confort et la connectivité.

Design renouvelé et dimensions accrues

Le Grandland EV 2025 adopte un style bien plus affirmé que ses prédécesseurs. Avec 4,65 mètres de long, 1,905 mètre de large et 1,661 mètre de haut, il gagne en stature tout en conservant l’agilité d’un SUV familial. Ce gabarit accru permet une meilleure habitabilité et une présence visuelle plus musclée sur la route.

À l’avant, on retrouve la nouvelle calandre Opel Vizor 3D, signature visuelle du constructeur, intégrée dans une face avant dynamique avec des feux Matrix LED. À l’arrière, les feux à LED fins et un bandeau lumineux soulignent un design moderne et aérodynamique.

Ce virage esthétique s’inscrit dans une volonté de rendre le Grandland plus premium et distinctif, sans renier la simplicité qui fait l’ADN d’Opel.

Performances électriques et autonomie étendue

Côté technique, le Grandland EV embarque un moteur électrique de 213 chevaux (157 kW) alimenté par une batterie de 73 kWh. Il atteint les 523 km d’autonomie selon le cycle WLTP, une performance qui le positionne parmi les références du segment.

L’accélération de 0 à 100 km/h en 9 secondes confirme sa vocation familiale plutôt que sportive, tandis que la consommation moyenne annoncée est de 16,9 kWh/100 km. Grâce à une gestion efficace de l’énergie et une plateforme optimisée, le Grandland EV vise l’efficience autant que la polyvalence.

La recharge rapide via une borne en courant continu devrait permettre de récupérer 80 % de batterie en moins de 30 minutes (chiffres exacts à confirmer), ce qui le rend adapté aux longs trajets comme aux usages quotidiens.

Intérieur technologique et espace généreux

L’habitacle du Grandland EV marque un vrai bond en avant pour Opel. Il intègre le système Pure Panel Pro avec un écran conducteur de 10 pouces et un écran central tactile de 16 pouces. L’ensemble est fluide, réactif, et compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Le confort à bord est renforcé par des sièges certifiés AGR, une climatisation bi-zone, un volant chauffant, et une ambiance lumineuse personnalisable. Les matériaux sont plus qualitatifs, avec un souci du détail qui rapproche ce Grandland des standards premium du groupe.

Enfin, côté praticité, Opel n’a rien laissé au hasard : le coffre offre 550 litres en configuration standard, et jusqu’à 1 645 litres une fois la banquette arrière rabattue. Une modularité qui en fait un véritable véhicule familial, sans compromis.