Et si le meilleur SUV 4×4 du marché ne portait pas un badge allemand ou japonais ? Avec son Bigster 4×4, Dacia signe un retour fracassant sur le terrain des véhicules familiaux polyvalents.

Plus spacieux qu’un Tiguan, plus abordable qu’un RAV4, ce SUV à transmission intégrale mêle robustesse, sobriété et intelligence économique, le tout sans renier le style ni le confort. Une recette simple mais redoutablement efficace pour les familles en quête de liberté.

Dacia Bigster 4×4 : un SUV familial abordable et performant

Le marché des SUV familiaux n’en finit plus de croître, mais peu de modèles combinent espace, polyvalence et vrai système 4×4 à un tarif accessible. C’est exactement là que le Dacia Bigster 4×4 entend faire la différence. Attendu comme une version plus grande et plus affirmée que le Duster, ce modèle repose sur la même base technique tout en offrant des prestations supérieures, tant sur route qu’en dehors.

Avec une longueur de 4,57 mètres, le Bigster affiche une carrure imposante, adaptée aux besoins des familles et des aventuriers du quotidien. Et à moins de 28 000 euros, ce SUV à transmission intégrale réelle s’annonce déjà comme le meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie.

Caractéristique Dacia Bigster 4×4 Motorisation 1.2 Turbo MHEV (48V) Puissance 130 ch Couple moteur 230 Nm Transmission Manuelle à 6 rapports Type de transmission 4×4 connectable Classification Crit’Air Étiquette ECO Consommation mixte (WLTP) 6 l/100 km

Motorisation micro-hybride et transmission intégrale

Sous le capot, le Bigster embarque une motorisation essence micro-hybride 1.2 TCe de 130 ch, couplée à une boîte manuelle à 6 rapports. Ce moteur, assisté électriquement pour réduire la consommation et les émissions, offre un bon compromis entre performances et sobriété.

Mais l’atout majeur du Bigster, c’est sa transmission intégrale connectable, avec différentiel central verrouillable, digne des vrais baroudeurs. Grâce à cette technologie, le SUV Dacia est capable de gérer des conditions de faible adhérence sans sourciller : chemins de terre, neige, pluie, ou terrains légèrement accidentés. Avec une consommation moyenne de 6 l/100 km et une vignette Crit’Air 1, il combine efficacité énergétique et liberté de mouvement, y compris en zones urbaines.

Confort et espace pour toute la famille

Conçu avant tout pour un usage familial, le Bigster offre une habitabilité généreuse : sa banquette arrière accueille confortablement trois passagers adultes, et le coffre de 550 litres garantit suffisamment de place pour les bagages ou les équipements du week-end.

À bord, le confort de conduite a été particulièrement soigné. La suspension est bien calibrée, absorbant efficacement les irrégularités de la route, même avec une garde au sol supérieure. Le poste de conduite est ergonomique, et les équipements de série incluent les essentiels du quotidien : climatisation, aides à la conduite, écran multimédia tactile. Le tout, dans un style sobre mais robuste, fidèle à l’ADN Dacia.

Un rapport qualité-prix imbattable

Avec un prix de départ fixé à 27 790 euros, le Dacia Bigster 4×4 se positionne comme une alternative ultra-compétitive face aux SUV compacts traditionnels. Il propose un vrai 4×4, une technologie hybride légère, et une garantie constructeur de 7 ans, autant d’arguments rares dans cette tranche tarifaire.

Là où certains concurrents dépassent allègrement les 40 000 euros avec des options équivalentes, Dacia prouve qu’il est possible d’avoir un véhicule polyvalent, familial, capable et bien équipé, sans faire exploser le budget. Une philosophie simple : aller à l’essentiel, mais bien le faire.