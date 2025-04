L’esprit Santana dans un Jeep du XXIe siècle : le Wrangler qui réveille la nostalgie du tout-terrain

Jeep dévoile un concept unique, audacieux et résolument tourné vers l’exploration outdoor : le Wrangler 4xe Rubicon Sunchaser. Construit sur la base du célèbre Rubicon 4xe hybride rechargeable, ce prototype a été conçu comme un véhicule d’expédition moderne, capable de s’aventurer loin de tout, sans renoncer au confort ni à la technologie.

Présenté dans le cadre de l’événement annuel Easter Jeep Safari à Moab (Utah), le Sunchaser est plus qu’un simple exercice de style. C’est une démonstration concrète de ce que peut devenir un 4×4 hybride lorsque Jeep libère totalement sa créativité, en collaboration avec sa division accessoires Mopar.

Un design pensé pour l’extérieur

Le premier choc visuel, c’est cette teinte jaune éclatante, baptisée Solar Flash Yellow, contrastant avec les éléments noirs satinés qui habillent le capot, les ailes élargies et le toit. Le Sunchaser ne cache pas ses intentions : il est fait pour être vu… et utilisé en pleine nature.

Jeep a équipé le véhicule d’un ensemble d’accessoires sur mesure :

Galerie de toit plate et modulaire, idéale pour transporter une tente ou du matériel

Chaque détail est pensé pour maximiser l’autonomie d’action en milieu naturel. Même les poignées intérieures sont renforcées pour servir de points d’ancrage à l’équipement.

Des performances tout-terrain améliorées

Pour être à la hauteur de son look baroudeur, le Sunchaser intègre un kit de suspension Mopar rehaussé de 5 cm, ainsi que des pneus BFGoodrich KM3 Mud Terrain de 37 pouces montés sur des jantes spécifiques. Résultat : une garde au sol exceptionnelle et une capacité de franchissement accrue, digne des aventures les plus extrêmes.

La face avant a été retravaillée avec un pare-chocs plus court et surélevé, permettant de meilleurs angles d’attaque. Le tout repose sur le robuste système de transmission intégrale du Rubicon, couplé à des différentiels verrouillables pour affronter les terrains les plus hostiles.

Une motorisation hybride performante

Sous le capot, on retrouve le groupe motopropulseur du Jeep Wrangler 4xe : un ensemble hybride rechargeable combinant un moteur essence 2.0 turbo à deux moteurs électriques, pour une puissance cumulée de 381 ch et 637 Nm de couple.

Ce système permet au Sunchaser de rouler jusqu’à 38 km en mode 100 % électrique, idéal pour s’approcher discrètement d’un site naturel ou circuler dans des zones protégées. La gestion intelligente de l’énergie permet de combiner performance, autonomie et efficacité énergétique, tout en conservant un réel agrément de conduite.