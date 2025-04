L’alternative familiale abordable : sept places et 347 CV, assemblée en Espagne et 15 000 € d’économie face à VW

Le nom d’Ebro évoque une époque révolue de l’industrie automobile espagnole, celle des camions, des utilitaires robustes et d’une production nationale ancrée dans le paysage industriel de Barcelone. Aujourd’hui, la marque renaît, portée par une volonté claire : proposer un SUV hybride rechargeable 100 % espagnol, capable de rivaliser avec les ténors du segment.

C’est à l’ancienne usine Nissan de la Zone Franca à Barcelone qu’est né le S800 PHEV, un SUV familial à sept places, taillé pour un public à la recherche de polyvalence, de confort et d’électrification sans contrainte. Derrière cette renaissance, un projet industriel ambitieux, soutenu par des capitaux espagnols et chinois, avec un objectif : relancer une marque locale avec une offre actuelle, technologique et compétitive.

Premier modèle de cette nouvelle ère, le S800 se positionne directement face aux Peugeot 5008, Mitsubishi Outlander ou encore Toyota Highlander, avec un argument choc : un équipement ultra-complet et une motorisation hybride rechargeable puissante, à moins de 40 000 € en lancement.

Un SUV 7 places puissant et hybride : 347 ch et 90 km en électrique

Sous le capot, le Ebro S800 PHEV combine un moteur essence 1.5 turbo de 143 chevaux avec un moteur électrique de 211 chevaux, pour une puissance combinée impressionnante de 347 chevaux. Le tout est géré par une transmission automatique et une batterie de 30,7 kWh, ce qui lui permet d’afficher jusqu’à 90 km d’autonomie 100 % électrique en cycle urbain.

C’est bien plus que la majorité des SUV hybrides rechargeables actuellement disponibles sur le marché, ce qui en fait un véhicule pertinent pour les trajets quotidiens sans consommer une goutte de carburant, tout en assurant la tranquillité d’un moteur thermique pour les longs trajets.

Avec un couple cumulé de 525 Nm, le S800 affiche également des performances dignes d’un SUV sportif, tout en gardant un tempérament familial et une orientation pratique. Grâce à sa capacité à rouler en mode électrique dans les ZFE et son grand rayon d’action global, il s’adresse aussi bien aux familles urbaines qu’aux conducteurs longue distance.

Équipement haut de gamme et connectivité embarquée

Si le Ebro S800 frappe fort par sa motorisation, il ne néglige pas pour autant le confort ni la technologie embarquée. Dès sa version de lancement, le SUV espagnol propose un équipement digne d’un haut de gamme : écran tactile central de 15,6 pouces, cockpit numérique de 10,25 pouces, système audio premium Sony, caméra 360°, sellerie cuir, et toit ouvrant panoramique.

L’intérieur est pensé pour offrir une ambiance moderne et confortable, sans surcharger l’espace visuel. Les passagers des trois rangées bénéficient d’un bon niveau d’équipement, avec prises USB, ventilation arrière indépendante, et une bonne habitabilité même aux places du fond — ce qui est loin d’être une évidence sur ce type de véhicule.

Les aides à la conduite ne sont pas en reste, avec freinage d’urgence, régulateur adaptatif, maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux et détection d’angles morts. Le S800 ne se contente donc pas de jouer sur la nostalgie du nom Ebro, il affiche une réelle montée en gamme, à un tarif qui défie toute concurrence.

Une offre de lancement agressive pour séduire les familles françaises

Avec un prix de lancement fixé à 39 900 €, le Ebro S800 PHEV se positionne largement en dessous de ses principaux concurrents directs, tout en offrant plus de puissance, plus d’équipement et une autonomie électrique supérieure. Une stratégie offensive assumée, pensée pour marquer les esprits dès son arrivée sur le marché.

Face aux Peugeot 5008, Mitsubishi Outlander PHEV ou même un Kia Sorento, le S800 joue la carte du made in Europe, du full hybride rechargeable et du rapport qualité/prix imbattable. C’est une proposition rare à l’heure actuelle sur le segment des grands SUV familiaux électrifiés.

Pour les familles qui veulent un vrai 7 places, un bon rayon d’action électrique, sans compromis sur les prestations, et qui veulent acheter un produit issu d’une relance industrielle locale, le Ebro S800 coche toutes les cases.

Ce modèle signe non seulement le retour d’une marque emblématique, mais pourrait bien imposer un nouveau standard dans le rapport équipement/prix sur le marché européen.