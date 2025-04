Lotus Elise Project Safari : quand une icône de piste devient reine des pistes

C’est l’un des détournements les plus fous — et les plus brillants — qu’on ait vus ces dernières années. Prenez une Lotus Elise S1, cette petite icône britannique née en 1996, réputée pour sa légèreté, son châssis pur et son ADN 100 % circuit… puis imaginez-la en baroudeuse prête pour le rallye-raid.

C’est exactement ce qu’a fait Get Lost Automotive, un atelier passionné par l’ultra-personnalisation et les détournements créatifs. Leur “Project Safari” n’est pas une simple préparation off-road : c’est une relecture complète de ce que peut être une sportive radicale, réinterprétée pour quitter l’asphalte.

Avec ce projet, l’Elise devient l’antithèse d’elle-même — et c’est précisément ce qui le rend fascinant. Là où elle était légère et basse, elle est désormais musclée et surélevée. Là où elle filait sur circuit, elle bondit entre les rochers. Une transformation audacieuse qui bouscule tous les repères.

Un style tout-terrain audacieux et assumé

Dès le premier regard, le Project Safari affiche la couleur. La carrosserie de l’Elise a été revue avec une peinture satinée vert-gris, des élargisseurs d’ailes rivetés, et surtout une garde au sol rehaussée de manière spectaculaire.

À cela s’ajoutent des pneus Nankang Mud Terrain montés sur des jantes renforcées, une prise d’air de toit centrale en forme de Y (clin d’œil à certaines voitures du Dakar), une galerie de toit métallique, et une barre LED montée sur le capot avant.

Chaque détail respire l’aventure et le décalage maîtrisé : les protections sous caisse, les crochets de remorquage rouges, ou encore l’autocollant “Get Lost” qui donne le ton. Il ne s’agit pas d’un kit tuning tapageur, mais bien d’un travail cohérent qui transforme la fonction et la philosophie du modèle.

Le résultat est un mélange inattendu entre une voiture de rallye-raid minimaliste et une sculpture roulante, à mi-chemin entre art mécanique et performance sauvage.

Un châssis agile… prêt à sortir des sentiers battus

Sous son look baroudeur, le Project Safari conserve ce qui fait la force d’une Elise : un châssis d’une légèreté exemplaire, un moteur simple mais nerveux, et une philosophie centrée sur la connexion entre le conducteur et la machine. Mais Get Lost Automotive ne s’est pas contenté de changer les roues — tout a été repensé pour l’aventure.

La suspension a été entièrement modifiée, avec des amortisseurs surélevés capables d’encaisser les irrégularités les plus brutales. Le carter moteur bénéficie d’une protection en aluminium, tandis que les dessous de caisse ont été renforcés pour résister aux projections de pierres et aux franchissements.

Malgré ces ajouts, l’ensemble reste étonnamment léger, conservant ainsi la vivacité d’origine de l’Elise. Le moteur Rover K Series, réputé pour sa souplesse et sa simplicité, reste en place, avec une préparation légère pour s’adapter aux nouvelles contraintes (refroidissement, filtration, répartition des masses).

Résultat : une voiture qui conserve le plaisir brut de conduite, tout en étant capable d’affronter des chemins forestiers, des pistes rocailleuses ou même des dunes de sable. L’Elise est sortie de sa zone de confort… et elle s’y sent visiblement très bien.

Le restomod extrême comme nouvelle tendance

Ce projet ne se limite pas à une démonstration technique : il incarne une nouvelle philosophie du restomod. Fini les restaurations sages ou les simples mises à jour électriques : place aux interprétations sauvages, aux croisements inattendus entre véhicules de route et machines d’aventure.

Le Project Safari rejoint une vague croissante de transformations radicales, à l’image des 911 Safari, des Ferrari off-road, ou des hot rods baroudeurs, qui explorent la liberté mécanique comme terrain d’expression. On ne restaure plus seulement pour préserver, mais pour réinventer, provoquer, et explorer de nouveaux usages.

Dans cette dynamique, Get Lost Automotive ouvre une voie aussi créative que rafraîchissante : celle d’une passion sans dogmes, où même une Lotus Elise peut devenir un 4×4 d’expédition. Loin d’un simple exercice de style, ce projet montre qu’avec du savoir-faire et un brin de folie, les icônes automobiles peuvent vivre plusieurs vies — et pas seulement sur circuit.