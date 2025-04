Le nouveau phénomène Dacia éclipse le Duster : succès fulgurant à travers l’Europe

Dacia vient de réaliser l’impensable en Europe : faire de l’ombre à son propre best-seller, le Duster. Le constructeur roumain a visiblement trouvé la formule parfaite avec ce nouveau modèle qui s’arrache dans les concessions européennes.

Son succès s’explique par une combinaison gagnante associant une gamme de motorisations hybrides et micro-hybrides au GPL particulièrement pertinente dans le contexte économique actuel, et la possibilité de choisir entre une version à traction avant ou une véritable transmission 4X4 pour les plus aventuriers.

Un changement d’échelle assumé

Long de 4,57 mètres, le Dacia Bigster vient occuper un territoire jusque-là réservé aux marques généralistes bien établies : celui des SUV familiaux du segment C. En dépassant largement le gabarit du Duster, il se positionne comme un véritable véhicule familial, capable de rivaliser en espace, en prestance et en prestations.

Mais fidèle à l’ADN de la marque, ce changement d’échelle ne signifie pas explosion tarifaire. Le Bigster conserve une politique de prix agressive, promettant une alternative concrète aux modèles plus onéreux, tout en offrant une dotation technique et esthétique en nette progression.

Des motorisations hybrides pour tous les usages

Pour accompagner ce saut de segment, Dacia a également fait évoluer son offre technique. Le Bigster est disponible en motorisation hybride 140 ch (issue de l’Alliance Renault), mais aussi en version micro-hybride ECO-G compatible GPL, particulièrement plébiscitée dans plusieurs pays européens pour son excellent rapport coût/efficacité.

Proposé exclusivement en traction avant, ce choix volontaire permet de réduire le poids, la consommation et les émissions, tout en maintenant des performances très correctes pour un usage familial polyvalent. En matière de chaîne de traction, Dacia reste fidèle à son approche pragmatique, en proposant des solutions éprouvées, fiables et accessibles.

Une identité affirmée et un design qui en impose

Inspiré du concept-car éponyme présenté en 2021, le Dacia Bigster adopte un style résolument moderne et musclé. Sa signature lumineuse en Y, ses flancs sculptés, et ses éléments de protection affirmés lui confèrent une présence visuelle remarquable. Le tout, sans céder aux artifices esthétiques ou aux surcharges stylistiques.

L’intérieur, lui aussi, progresse nettement : qualité perçue en hausse, ergonomie soignée, équipements essentiels (écran central, connectivité, aides à la conduite) et modularité adaptée aux familles. Avec un coffre de 667 litres, il s’impose comme un champion du volume dans sa catégorie.

Un best-seller en devenir, et un Duster dépassé ?

Si le Duster reste une référence solide sur le marché, le Bigster vient désormais occuper une case supérieure et répondre à une demande grandissante pour des véhicules plus spacieux, mieux équipés, mais toujours abordables. En combinant prix contenu, design affirmé et hybridation intelligente, Dacia semble avoir trouvé la recette pour réussir le passage de marque low-cost à marque incontournable.

Les premiers retours du marché sont sans appel : le Bigster séduit, aussi bien les familles que les professionnels, ceux qui cherchent un SUV valorisant mais raisonnable. Il incarne l’étape suivante d’une stratégie que Dacia maîtrise à la perfection : faire plus, pour moins, mais mieux.