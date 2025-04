Le Kia Tasgler n’est pas un concept-car présenté en salon, encore moins un modèle annoncé dans les plannings de la marque coréenne. Il s’agit d’un exercice de style numérique, imaginé par le designer malaisien Theophilus Chin, connu sur Instagram sous le pseudonyme @theottle. Passionné par les détournements créatifs et les explorations stylistiques, ce créateur a donné naissance à un SUV inédit à trois portes, à l’esthétique tout-terrain assumée.

Le nom “Tasgler” est un clin d’œil évident au pick-up Kia Tasman, tout juste dévoilé par le constructeur, combiné à une évocation du Jeep Wrangler. Le résultat : une silhouette courte, ramassée, taillée pour l’aventure, qui semble tout droit sortie d’un catalogue de véhicules d’expédition. Le tout dans une finition moderne, en ligne avec les codes actuels du design Kia.

Un design qui bouscule les codes du 4×4 classique

Le Kia Tasgler séduit au premier regard par son allure robuste et compacte. Il reprend la plateforme visuelle du Tasman, mais en adopte une configuration inédite : un empattement réduit, trois portes, un toit rigide amovible et une carrosserie rehaussée. Les ailes larges, les pneus tout-terrain, les lignes tendues et les surfaces vitrées réduites évoquent immédiatement les codes du véhicule d’exploration pur et dur.

Mais au-delà de sa silhouette virile, le Tasgler intrigue par son positionnement potentiel. Ni SUV urbain, ni franchisseur extrême, il se place dans une niche rare aujourd’hui : celle des petits 4×4 au style affirmé, rappelant certains modèles iconiques comme le Suzuki Jimny ou l’ancien Defender trois portes. C’est justement cette rareté qui rend ce design aussi désirable, en phase avec une demande croissante pour des véhicules compacts et charismatiques.

Un projet séduisant, mais sans avenir chez Kia

Aussi attrayant soit-il, le Kia Tasgler n’est, à ce jour, qu’un exercice de style sans ambition industrielle. Kia n’a formulé aucune intention de produire un tel modèle, et tout porte à croire que cette création restera confinée à l’univers des rendus numériques. Pour cause : développer un 4×4 compact à trois portes impliquerait un investissement conséquent, difficile à justifier dans un marché dominé par les SUV familiaux et les modèles électrifiés.

De plus, les contraintes d’homologation, de sécurité et de rentabilité rendent ce type de véhicule complexe à rentabiliser. Même des marques spécialisées dans le tout-terrain peinent aujourd’hui à conserver des modèles trois portes au catalogue, face à la faible demande et à la pression des normes environnementales. Le Tasgler resterait donc un “et si…” dans l’univers automobile.

La fascination pour les SUV compacts de caractère

Le succès viral du Kia Tasgler montre pourtant que l’appétit pour les petits baroudeurs ne faiblit pas. Ces véhicules incarnent une forme de liberté automobile, à contre-courant des SUV aseptisés et formatés pour la ville. Leur format réduit, leur look de franchisseur et leur authenticité séduisent une communauté de passionnés en quête d’originalité.

Les rendus numériques comme celui de Theophilus Chin jouent ici un rôle précieux : ils repoussent les limites de l’imagination industrielle, stimulent les débats et influencent, parfois, les orientations des constructeurs. Même fictif, un projet comme le Tasgler permet de tester une idée, de créer une attente, voire de susciter une tendance. Et si un jour Kia décidait de sauter le pas, il aurait déjà conquis bien des cœurs