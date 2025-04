Le Volkswagen Tayron s’impose comme la référence des SUV familiaux : 7 places et sobriété enfin réunies

L’essai du nouveau Volkswagen Tayron : un SUV à sept places que l’on choisirait sans hésiter si l’on recherchait un véhicule familial, spacieux, bien équipé et étonnamment sobre en carburant.

Avec le lancement du Tayron, Volkswagen étoffe encore sa gamme de SUV. Ce nouveau modèle prend place entre le Tiguan et le Touareg, là où se trouvait autrefois le Tiguan Allspace. Le Tayron reprend le flambeau avec une formule modernisée : un SUV familial polyvalent, configurable en cinq ou sept places, doté de multiples motorisations et d’un volume de coffre impressionnant. Une vraie proposition familiale, au croisement du confort, de la technologie et de l’espace.

Le Volkswagen Tayron 2025 : le nouveau grand SUV familial

Développé sur la plateforme MQB Evo, partagée avec le CUPRA Terramar, le Tayron mesure 4,79 m de long, soit à peine moins que le Touareg, pour 1,85 m de large et 1,67 m de haut. L’empattement généreux de 2,79 m permet une excellente habitabilité intérieure. Ce nouveau modèle, produit à l’usine de Wolfsburg, est désormais le deuxième plus grand SUV de la marque en Europe.

L’un de ses grands atouts est son espace intérieur, modulable et spacieux. Proposé sans surcoût en configuration cinq ou sept places (hors PHEV), le Tayron répond à une multitude de besoins familiaux. La version sept places se dote d’une troisième rangée de sièges escamotables sous le plancher, pratiques pour des enfants ou des trajets occasionnels. Le volume de coffre varie de 345 litres à 885 litres selon la configuration, et peut grimper jusqu’à 2 090 litres sièges rabattus, grâce à une banquette coulissante sur 13 cm. La modularité est un point fort.

Une gamme de motorisations complète et bien pensée

Le Tayron propose jusqu’à six motorisations, toutes équipées de la boîte automatique DSG :

– **1.5 eTSI 150 ch** : micro-hybride 48 V, label ECO, avec gestion active des cylindres (ACTplus).

– **eHybrid 204 ch et 272 ch** : hybride rechargeable avec moteur essence 1.5 l, moteur électrique de 116 ch et batterie de 19,7 kWh (jusqu’à 124 km d’autonomie en électrique).

– **2.0 TDI 150 ch et 193 ch** : diesel, avec couple jusqu’à 400 Nm et transmission 4MOTION pour la version 193 ch.

– **2.0 TSI 204 ch** : essence turbo, également disponible en 4MOTION.

Les versions hybrides rechargeables peuvent se recharger en courant alternatif (AC) ou courant continu (DC) jusqu’à 50 kW. Le Tayron offre également une capacité de remorquage allant jusqu’à 2 500 kg, ce qui le rend adapté aux usages intensifs ou aux loisirs.

Un design extérieur sobre mais affirmé

Esthétiquement, le Tayron adopte un style robuste et élégant, fidèle à l’ADN de la marque. À l’avant, les optiques IQ.Light Matrix LED (disponibles en R-Line) et la signature lumineuse intégrée donnent une identité visuelle forte. Il s’agit du premier Volkswagen européen à intégrer des logos rétroéclairés à l’avant et à l’arrière.

De profil, une ligne de toit étirée et une baguette chromée (le fameux “hockey stick”) donnent une impression de fluidité, tout en optimisant l’aérodynamisme (Cx de 0,28). À l’arrière, une bande LED continue et des feux animés personnalisables viennent parfaire le tableau, renforçant l’aspect technologique et statutaire du véhicule.

Un habitacle premium, entre technologie et confort

L’intérieur du Tayron évoque celui du Tiguan, en plus spacieux et plus richement équipé. Le tableau de bord est dominé par deux grands écrans : le Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces et un écran central de 12,9 à 15 pouces selon la finition. Il embarque le système MIB4 avec reconnaissance vocale (incluant ChatGPT), Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Les commandes tactiles rétroéclairées, le sélecteur de vitesse au volant et les matériaux haut de gamme (ArtVelours Eco, similicuir, inserts alu) témoignent du soin apporté à l’ergonomie. Le système d’ambiance personnalisable permet de créer des ambiances lumineuses et sonores sur mesure, notamment avec le système audio Harman/Kardon en option.

Les sièges avant peuvent recevoir la configuration ergoActive Plus : jusqu’à 14 réglages électriques, massage, ventilation, et même adaptation automatique à la température extérieure. À l’arrière, l’espace est vaste, les sièges sont coulissants et inclinables, et l’accès à la troisième rangée est facilité par un système de bascule intelligent.

Comportement routier : confort, silence et efficacité

Notre essai a été réalisé dans la région de Grenade et à travers le désert de Gorafe, un environnement idéal pour tester la polyvalence du Tayron. Nous avions entre les mains la version 1.5 eTSI de 150 ch, avec hybridation légère, boîte DSG et suspension adaptative DCC Pro.

Sur route, le comportement du Tayron est équilibré, confortable, et rassurant. La suspension absorbe bien les irrégularités, la direction est douce en ville mais gagne en consistance à vitesse soutenue. Grâce au sélecteur de mode de conduite, on peut moduler le dynamisme du châssis, avec une suspension plus ferme lorsque nécessaire.

L’insonorisation est un point fort : avec son double vitrage à l’avant et une isolation renforcée, le Tayron offre un silence de fonctionnement impressionnant. Même à allure autoroutière, l’habitacle reste feutré. La consommation relevée, de 7,6 l/100 km, est très proche des valeurs WLTP officielles pour cette motorisation, situées entre 6,4 et 6,8 l/100 km. Un très bon résultat pour un SUV de ce gabarit.

Prix et finitions en France

Deux finitions sont proposées : **Más** (base bien équipée) et **R-Line** (plus sportive et technologique). Voici la gamme complète :

Version Motorisation Transmission Finition Prix indicatif Tayron 1.5 eTSI DSG 150 ch Traction Más 48 160 € Tayron 1.5 eTSI DSG 150 ch Traction R-Line 53 370 € Tayron 2.0 TSI DSG 4Motion 204 ch 4×4 R-Line 58 170 € Tayron 2.0 TDI DSG 150 ch Traction Más 50 390 € Tayron 2.0 TDI DSG 150 ch Traction R-Line 55 620 € Tayron 2.0 TDI DSG 4Motion 193 ch 4×4 R-Line 60 480 € Tayron eHybrid DSG6 204 ch Hybride rechargeable Más 55 550 € Tayron eHybrid DSG6 272 ch Hybride rechargeable Más 64 130 €

Avec les remises constructeurs et aides à la conversion, certains modèles peuvent être accessibles dès 42 100 €, voire 40 500 € pour l’hybride rechargeable de 204 ch.

Verdict

Le Volkswagen Tayron 2025 est une réussite. Il coche toutes les cases du SUV familial moderne : espace, modularité, technologies, confort et sobriété. Il se pose comme une alternative crédible aux Peugeot 5008, Kia Sorento ou Hyundai Santa Fe, avec la touche premium propre à Volkswagen. Un choix rationnel… et émotionnel.