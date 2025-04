Un SUV familial à 7 places sous les 25 000 € : l’aubaine automobile qui défie toute concurrence

Le nom Frontera évoque chez Opel une époque où les SUV étaient rustiques, simples, presque utilitaires. En 2025, ce nom emblématique renaît dans une formule 100 % contemporaine, adaptée aux attentes d’un public familial et connecté.

Le nouveau Frontera adopte une silhouette de SUV compact polyvalent, avec une longueur de 4,38 mètres, idéale pour la ville comme pour les escapades. Il adopte le langage stylistique actuel d’Opel : calandre Vizor intégrée, feux LED affûtés, surfaces lisses et jantes au design moderne. Le style est sobre mais dynamique, avec un équilibre entre robustesse visuelle et praticité familiale.

Disponible en version 5 ou 7 places, le Frontera se présente comme une alternative abordable aux SUV familiaux classiques, tout en intégrant les dernières tendances de motorisation avec des versions hybrides légères ou électriques.

Des motorisations pour tous : hybride léger ou 100 % électrique

L’Opel Frontera 2025 se décline en deux offres mécaniques, pensées pour répondre aux besoins actuels de sobriété et de simplicité d’usage :

Hybrid 48V : cette version à hybridation légère est disponible avec deux puissances — 110 ch ou 145 ch — et bénéficie d’une étiquette environnementale “ECO” . Ce système permet de réduire la consommation en ville tout en conservant la souplesse et la simplicité d’un moteur essence , le tout couplé à une transmission automatique.

: cette version à hybridation légère est disponible avec — 110 ch ou 145 ch — et bénéficie d’une . Ce système permet de réduire la consommation en ville tout en conservant , le tout couplé à une transmission automatique. 100 % électrique (BEV) : une alternative zéro émission, dotée d’un moteur de 113 ch et d’une batterie de 44 kWh, offrant jusqu’à 305 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Une solution parfaitement adaptée à un usage quotidien, avec recharge domestique ou publique et un fonctionnement silencieux.

Dans les deux cas, le Frontera mise sur l’efficience et la facilité de conduite, avec une transmission automatique et une traction avant, pour une prise en main immédiate et un confort d’usage au quotidien.

Version Motorisation Puissance Type Prix à partir de Frontera Edition Hybrid 100 Hybrid 48V 110 ch Hybride léger 23 000 € Frontera Edition Hybrid 136 Hybrid 48V 145 ch Hybride léger NC Frontera Electric Électrique (BEV) 113 ch 100 % électrique 23 000 € (bonus déduit) Frontera Electric GS 7 places Électrique (BEV) 113 ch 100 % électrique NC

Habitabilité et modularité : un SUV pensé pour la famille

Ce qui fait la force du Frontera 2025, au-delà de ses motorisations, c’est son intérieur pensé pour les familles et les trajets polyvalents. Proposé en configuration 5 ou 7 places, il permet à chacun de trouver l’agencement adapté à ses besoins. La version 7 places, réservée à la finition GS, offre deux sièges escamotables en troisième rangée, idéals pour les enfants ou pour un usage ponctuel.

Le coffre propose 460 litres de volume en configuration 5 places, et peut atteindre 1 600 litres une fois les sièges rabattus. C’est plus que beaucoup de SUV concurrents sur ce segment. À cela s’ajoutent de nombreux rangements, un plancher plat et un accès large et pratique au hayon.

Côté équipements, le Frontera n’est pas en reste : climatisation automatique, écran tactile compatible Apple CarPlay et Android Auto, aides à la conduite telles que régulateur adaptatif, maintien dans la voie ou caméra de recul sont disponibles selon les versions. Bref, tout ce qu’il faut pour une conduite facile et sereine, même sur longs trajets.

Équipement Présence Climatisation automatique Oui Écran tactile multimédia Oui Apple CarPlay / Android Auto Oui Régulateur de vitesse adaptatif Oui Assistance au maintien dans la voie Oui Caméra de recul Selon finition Configuration 7 places Sur finition GS uniquement

Prix attractifs et offres en France : le Frontera joue la carte du bon sens

L’un des points les plus frappants du nouveau Frontera, c’est son positionnement tarifaire ultra-compétitif. En France, la version Hybrid 100 Edition est affichée à partir de 23 000 € TTC, un tarif difficilement battable pour un SUV aussi spacieux et bien équipé.

La version 100 % électrique est également proposée à 23 000 €, après bonus écologique et offres de reprise. Pour les particuliers, Opel propose des offres de location longue durée (LLD) particulièrement attractives : à partir de 199 €/mois, avec un premier loyer réduit après aides gouvernementales, pour la version électrique.

À ce tarif, le Frontera devient l’un des rares SUV compacts 7 places accessibles en électrique ou hybride, avec un vrai niveau d’équipement et un volume habitable digne de segments supérieurs. Opel réussit ici à rendre la mobilité familiale plus verte, plus simple et plus abordable