Nouveau Lexus NX PHEV : Le SUV premium qui allie performance électrique et liberté

Le Lexus NX 450h+ 2025 incarne la philosophie de la marque : discrétion, sophistication et efficience. Ce SUV de taille intermédiaire, proposé en version hybride rechargeable, s’impose comme l’alternative japonaise aux mastodontes allemands que sont les Audi Q5 TFSIe, BMW X3 xDrive30e ou Mercedes GLC 300e.

Mais Lexus ne cherche pas à copier. Au contraire, la marque trace sa voie avec un SUV raffiné, ultra silencieux et d’une qualité de finition impressionnante, fidèle à son identité. Lignes épurées, calandre signature, phares effilés… Le NX reste fidèle à lui-même tout en affirmant un design moderne et statutaire.

En 2025, il mise plus que jamais sur l’alliance entre confort, technologie et efficience, dans un format pensé pour ceux qui veulent passer à l’électrification sans concession.

309 ch et 76 km en électrique : une fiche technique équilibrée et efficace

Sous le capot, le NX 450h+ 2025 combine un moteur essence de 2,5 litres avec un moteur électrique alimenté par une batterie lithium-ion de 18,1 kWh. La puissance cumulée atteint 309 ch, permettant un 0 à 100 km/h en 6,3 secondes, tout en garantissant une autonomie 100 % électrique de 76 km selon le cycle WLTP.

Cette autonomie positionne le NX parmi les meilleurs de sa catégorie, permettant de couvrir la majorité des trajets quotidiens sans émettre un gramme de CO₂. Le passage entre les modes thermique et électrique est fluide, imperceptible, et toujours axé sur le confort et la sobriété.

La recharge complète s’effectue en environ 2h30 sur une wallbox de 7 kW, et Lexus propose un système de gestion intelligente de l’énergie qui optimise les performances et l’autonomie selon le profil de conduite.

En 2025, le NX 450h+ reste un véritable SUV haut de gamme électrifié, à la fois performant, zen et parfaitement adapté aux besoins de la mobilité moderne.

À bord du NX 2025 : calme absolu, finitions haute couture et connectivité de pointe

Entrer dans le Lexus NX 450h+ 2025, c’est changer d’ambiance. L’intérieur dégage immédiatement une sensation de calme et de cocon. La présentation est épurée, les matériaux sont choisis avec soin — cuir, bois, aluminium, selon les finitions — et l’ergonomie suit le concept “Tazuna”, cher à Lexus, qui vise à tout centrer autour du conducteur sans surcharge visuelle.

Le système multimédia s’articule autour d’un grand écran tactile de 14 pouces, fluide et bien intégré, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. L’instrumentation numérique est personnalisable et la commande vocale fonctionne via l’assistant Lexus, désormais beaucoup plus réactif. L’ambiance lumineuse, paramétrable selon plusieurs thèmes, complète cette impression de luxe zen.

Les places arrière offrent un bel espace aux jambes, et le coffre de 545 litres reste dans la bonne moyenne pour un SUV hybride rechargeable. On est ici dans un véhicule pensé pour la tranquillité, le confort longue distance, et non pour la démonstration.

Caractéristique Détail Type de véhicule SUV Dimensions 4 660 x 1 865 x 1 660 mm Poids 2 065 kg Type de batterie Ion lithium Capacité batterie 18,1 kWh (bruts) Autonomie électrique 76 km Puissance / Couple 309 ch / ND Consommation (WLTP) 1 l/100 km Étiquette environnementale Zéro émission Émissions de CO₂ 22 g/km Accélération (0 à 100 km/h) 6,3 s Volume du coffre 545 litres Aides à la conduite – Allumage automatique des feux de croisement

– Régulateur de vitesse adaptatif

– Assistant de changement de voie

– Caméra de recul

– Détection des angles morts Infodivertissement – Compteur numérique (9,8 pouces)

– Système multimédia (14 pouces) Prix À partir de 67 000 €

Un SUV premium à partir de 67 000 € : positionnement tarifaire et prestations justifiées

En France, le Lexus NX 450h+ est proposé à partir de 67 000 €, un tarif qui le place directement face aux SUV PHEV haut de gamme européens. Mais contrairement à certains concurrents, la dotation de série est déjà très généreuse : sellerie cuir, sièges chauffants, système audio premium, caméra 360°, aides à la conduite avancées…

Avec une fabrication soignée, une fiabilité mécanique reconnue et un service client haut de gamme, le NX justifie son positionnement tarifaire. Lexus vise ici une clientèle qui cherche une alternative moins ostentatoire mais tout aussi aboutie, et qui attache autant d’importance à l’expérience de conduite qu’à l’image de marque.

En 2025, le NX 450h+ s’impose donc comme l’un des meilleurs choix pour un conducteur exigeant en quête de confort électrique, sans renoncer à l’agrément, à la qualité ni à l’élégance.