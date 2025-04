L’hybride qui ne fait pas de compromis : XC60 PHEV, quand luxe scandinave rime avec conscience écologique

Le Volvo XC60 est depuis plusieurs années l’un des piliers du segment des SUV premium. En 2025, sa version hybride rechargeable T6 ou T8 AWD s’impose plus que jamais comme une alternative raffinée aux références allemandes. Design minimaliste, technologies embarquées de pointe, sécurité active omniprésente : le SUV suédois affiche une identité claire et assumée.

Le style évolue subtilement, fidèle à l’élégance scandinave : lignes pures, calandre sobre, signature lumineuse en marteau de Thor et proportions équilibrées. À bord, l’ambiance se distingue par une atmosphère apaisée, épurée, où dominent matériaux naturels, écrans bien intégrés et confort acoustique de haut niveau.

Disponible avec les finitions Core, Plus et Ultimate, le XC60 rechargeable 2025 reste une invitation à rouler différemment, sans excès, mais avec un raffinement constant.

Performances et autonomie : un SUV puissant et efficient

Sous le capot, le Volvo XC60 PHEV 2025 propose deux versions : T6 Recharge de 350 ch et T8 Recharge de 455 ch, associant un moteur essence quatre cylindres à un moteur électrique et une transmission intégrale. La version T8, la plus performante, offre un 0 à 100 km/h en 4,9 secondes, tout en conservant une consommation contenue grâce à son système hybride rechargeable.

La batterie lithium-ion de 18,8 kWh permet de parcourir jusqu’à 81 km en 100 % électrique selon le cycle WLTP, ce qui suffit largement pour la plupart des trajets quotidiens. Sur les longs trajets, la combinaison thermique-électrique assure une grande autonomie globale et une grande fluidité.

La recharge peut se faire en 3 à 5 heures sur une borne domestique ou publique, et la gestion de l’énergie est intelligente et paramétrable via l’interface embarquée ou l’application mobile Volvo Cars. Le XC60 PHEV ne se contente pas de proposer un mode électrique : il l’intègre dans une expérience de conduite premium, fluide et parfaitement adaptée à un usage mixte.

Type de véhicule SUV Dimensions 4.708 x 1.902 x 1.656 mm Poids 2.150 Kg Type de batterie Ions de lithium Capacité de la batterie 14,7 kWh (nets) Autonomie électrique 82 Km Puissance / Couple 349 – 455 CV / 659 – 709 Nm Consommation WLTP 0,9 – 1,1 l/100 Km Étiquette environnementale ZÉRO Émissions CO2 22 – 26 g CO2/Km Accélération 4,9 – 5,7 sec Volume du coffre 468 litres Aides à la conduite • Feux de croisement automatiques

• Régulateur de vitesse adaptatif

• Assistant de changement de voie

• Caméra de recul

• Détecteurs d’angle mort Infodivertissement • Instrumentation numérique (12,3 pouces)

• Système multimédia (11,2 pouces) Prix À partir de 69.450 euros

Confort et technologie à bord : l’expérience Volvo

L’intérieur du Volvo XC60 PHEV 2025 est un condensé de design nordique et de technologie discrète. Dès l’ouverture des portes, on retrouve l’atmosphère zen propre à la marque, avec des sièges en cuir ou en textile premium, des inserts en bois véritable ou en aluminium brossé, et un éclairage d’ambiance parfaitement dosé.

Le système multimédia repose sur un écran vertical de 9 pouces et une interface développée avec Google, intégrant Google Maps, Assistant et Play Store de manière native. La commande vocale est fluide, les menus intuitifs, et la connectivité complète (Apple CarPlay, Android Auto sans fil, chargeur à induction). Le combiné numérique en face du conducteur est personnalisable, avec une lecture claire des informations essentielles à la conduite.

Côté confort, tout est calibré pour un usage haut de gamme : sièges chauffants et ventilés, système audio Bowers & Wilkins (en option), suspensions pilotées, filtration acoustique renforcée… Chaque trajet à bord du XC60 est un moment de calme et d’aisance, y compris sur les longues distances.

Tarifs et finitions : une offre premium compétitive

Disponible en plusieurs niveaux de finition – Core, Plus et Ultimate – le Volvo XC60 PHEV 2025 se positionne résolument dans le segment premium. En version T6 Recharge (350 ch), les tarifs débutent autour de 69 450 €, tandis que la version T8 Recharge Ultimate grimpe au-delà des 75 400 €.

Mais à équipement équivalent, le XC60 se montre souvent plus compétitif que ses rivaux allemands, tout en proposant une expérience utilisateur plus épurée, plus apaisée, plus “Volvo”. Les aides à la conduite sont nombreuses dès les versions intermédiaires : régulateur adaptatif, maintien dans la voie, caméra 360°, alerte trafic arrière, etc.

Face à des modèles comme le BMW X3 xDrive30e, l’Audi Q5 TFSIe ou le Mercedes GLC 300e, le Volvo XC60 PHEV 2025 mise sur un équilibre rare entre technologie, confort et efficience, tout en cultivant une image plus discrète et plus éthique.