Peugeot E-2008 : Le SUV électrique compact qui allie héritage français et innovation zéro émission

Le nouveau e-2008 n’est plus une alternative, mais un vrai choix logique. Grâce à ses 406 km d’autonomie, son moteur de 156 ch et une offre LLD ultra compétitive, il redéfinit ce qu’on attend d’un véhicule électrique en France. Et à 260 €/mois après un premier loyer de 4 700 €, incluant le bonus écologique de 4 000 € et la prime CertiNergy de 353 €., il devient plus que jamais une solution concrète pour passer à l’électrique.

Compact mais plein de caractère, le Peugeot e-2008 version 2025 affiche un style audacieux qui continue de séduire. Entre les griffes lumineuses à l’avant, la calandre pleine au motif texturé, les projecteurs LED et les nouveaux coloris dynamiques, ce SUV urbain 100 % électrique revendique clairement son appartenance à la nouvelle génération Peugeot.

Avec 4,30 m de long, il s’inscrit dans le cœur du segment des SUV compacts, mais joue la carte de l’élégance et de la robustesse. Les passages de roues marqués, les inserts contrastés et les lignes tendues lui confèrent une allure à la fois urbaine et sportive, sans excès.

Le e-2008 se positionne comme le choix naturel pour celles et ceux qui veulent passer à l’électrique sans renoncer au style ni à la praticité, que ce soit pour les trajets urbains ou les escapades du week-end.

Jusqu’à 406 km d’autonomie : l’électrique devient polyvalent

Sous son capot compact, le Peugeot e-2008 2025 embarque un moteur électrique de 156 ch (115 kW) alimenté par une batterie de 54 kWh, offrant jusqu’à 406 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Une performance remarquable pour un SUV de ce gabarit, qui lui permet de répondre aux attentes aussi bien en usage quotidien que pour les trajets plus longs.

Grâce à une gestion énergétique optimisée et une plateforme bien maîtrisée, le e-2008 offre des accélérations fluides, un bon silence de fonctionnement et une consommation contenue. Il est également compatible avec la recharge rapide jusqu’à 100 kW, permettant de récupérer environ 80 % d’autonomie en 30 minutes sur borne DC.

Cette autonomie étendue le rend particulièrement attractif en 2025, à un moment où les automobilistes recherchent à la fois la tranquillité d’esprit et une transition électrique sans contrainte.

Un intérieur moderne, connecté et pensé pour la famille

conduite i-Cockpit toujours aussi distinctif : volant compact, combiné numérique en hauteur et écran tactile central bien intégré. L’ergonomie est pensée pour la conduite intuitive, avec des raccourcis tactiles et une lisibilité claire.

L’ambiance intérieure séduit par sa qualité perçue en nette progression, notamment avec des matériaux valorisants et des finitions soignées. Le e-2008 offre également une habitabilité très correcte pour son segment, avec suffisamment d’espace à l’arrière pour deux adultes et un volume de coffre qui n’a rien à envier à ses concurrents thermiques : 434 litres, et jusqu’à 1 467 litres banquette rabattue.

C’est donc un SUV compact, mais pratique au quotidien, bien pensé pour une petite famille ou un couple actif, et capable de s’adapter aussi bien aux trajets urbains qu’aux week-ends en périphérie.

À partir de 260 €/mois : une offre solide pour l’électrique français

Peugeot propose actuellement une offre LLD à partir de 260 €/mois, valable jusqu’au 30 avril 2025. Cette formule inclut un premier loyer de 4 700 €, déduction faite du bonus écologique de 4 000 € et de la prime CertiNergy de 353 €, sous réserve d’éligibilité. Le contrat s’étale sur 36 mois pour un total de 45 000 km.

Ce positionnement tarifaire place le e-2008 dans le peloton de tête des SUV électriques accessibles sans compromis sur les prestations. Il se distingue de la concurrence par sa fabrication française, son style affirmé, son autonomie solide, et surtout un niveau d’équipement cohérent dès les finitions d’entrée de gamme.

En combinant une technologie mature, une autonomie rassurante, un design abouti et une offre claire et transparente, le Peugeot e-2008 s’impose en 2025 comme un modèle de référence pour celles et ceux qui veulent franchir le cap de l’électrique sans renier le plaisir de conduite.