Škoda Kamiq : un SUV allemand à 249 €/mois avec la sobriété d’un 5,4L/100km

Le Škoda Kamiq s’est rapidement imposé comme une référence parmi les SUV urbains. Compact, mais loin d’être minimaliste, il séduit par un équilibre parfait entre gabarit contenu et habitabilité généreuse. Idéal pour circuler en ville tout en conservant un vrai confort de route sur les trajets plus longs.

Avec ses lignes tendues et son identité visuelle affirmée, le Kamiq ne cherche pas à se fondre dans la masse. Sa calandre large, ses projecteurs effilés et ses proportions musclées lui donnent une allure robuste, sans tomber dans la caricature. Il s’adresse à une clientèle qui souhaite un véhicule à la fois pratique, esthétique et bien pensé.

Côté dimensions, il joue dans la cour des petits SUV, mais avec une modularité intérieure bien optimisée, un volume de coffre généreux pour la catégorie, et un espace arrière confortable, même pour des passagers adultes. Résultat : le Kamiq se révèle aussi à l’aise pour les déplacements quotidiens que pour les week-ends en famille.

Une finition Selection richement équipée pour le quotidien

Škoda a toujours su se distinguer par ses niveaux de finition généreux, et le Kamiq Selection ne fait pas exception. Dès cette version intermédiaire, on retrouve une dotation bien au-dessus des standards de base du segment.

Le système Kessy Full permet une ouverture et un démarrage sans clé, pratique pour le quotidien. La caméra de recul, de série, facilite les manœuvres en ville, un must sur un SUV urbain. Et pour le confort, le toit panoramique apporte de la lumière et une sensation d’espace très appréciée, surtout à l’arrière.

À bord, l’ambiance est soignée, avec des matériaux bien assemblés, un écran multimédia clair et réactif, et une ergonomie pensée pour l’usage familial ou professionnel. En résumé, la finition Selection donne accès à un niveau d’équipement que l’on retrouve habituellement à des tarifs bien plus élevés chez la concurrence

Une offre LLD ultra compétitive sans apport initial

C’est sans doute le point fort de cette campagne Škoda : une offre de location longue durée à 249 € par mois sans aucun apport, valable jusqu’au 30 juin 2025. Une rareté sur le marché, surtout pour un SUV bien équipé, incluant des services souvent facturés en option ailleurs.

La formule inclut :

37 mois de location ,

, 30 000 km au total ,

, 3 ans d’entretien grâce au contrat VIP,

grâce au contrat VIP, 3 ans d’assistance routière ,

, et 3 ans de garantie, dont un an supplémentaire (dans la limite de 60 000 km).

Le tout, sur la base du modèle Kamiq Selection 1.0 TSI 95ch BVM, qui représente une offre d’équilibre entre performance urbaine, sobriété et coût d’usage. Grâce à une remise constructeur de 5 950 € déjà intégrée, Škoda réussit à combiner accessibilité et sérénité, sans surprise ni frais cachés.

C’est une offre pensée pour les particuliers qui recherchent un SUV compact, fiable et pratique, sans avancer une somme importante. Une formule clef en main pour les jeunes actifs comme pour les familles urbaines.

Le Škoda Kamiq face à la concurrence urbaine

Dans la jungle des SUV urbains, le Škoda Kamiq tire clairement son épingle du jeu. Face à des modèles comme le Renault Captur, le Peugeot 2008 ou le Hyundai Bayon, il propose une formule tarifaire lisible, sans apport, tout en conservant une dotation technologique solide.

Là où certains concurrents affichent des mensualités attractives mais exigent un premier loyer majoré, Škoda choisit la transparence et la simplicité. À l’usage, son moteur essence 1.0 TSI de 95 ch se montre souple et économique, suffisant pour un usage quotidien mêlant trajets urbains et périurbains.

Avec cette stratégie tarifaire et ce positionnement malin, le Kamiq s’impose comme une alternative pragmatique et rationnelle, sans pour autant sacrifier le style ni le confort. En 2025, le SUV urbain de Škoda reste fidèle à la philosophie de la marque : en offrir plus, pour moins.