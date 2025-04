Peugeot E-3008 : Le SUV électrique qui propose soit 320 ch de puissance, soit 700 km d’autonomie

Avec cette nouvelle génération du e-3008, Peugeot mise sur un design spectaculaire et musclé. Fini le look consensuel du modèle précédent : le SUV se transforme en Fastback électrisant, aux lignes tendues et à l’allure dynamique. Cette silhouette racée n’est pas qu’un choix esthétique, elle sert aussi l’aérodynamisme du modèle, avec un Cx réduit à 0,28, un chiffre remarquable pour un SUV de ce gabarit.

À l’avant, la calandre « sans couture » est parfaitement intégrée à la carrosserie, accompagnée d’une signature lumineuse à trois griffes qui rappelle l’ADN visuel de la marque. Le toit s’étire en pente douce vers l’arrière, surmonté d’un aileron aérodynamique, soulignant encore davantage l’inspiration coupé. Les jantes de 19 à 20 pouces selon la finition renforcent cette présence sur la route, tandis que les feux arrière sont sculptés dans un bandeau noir qui traverse toute la poupe.

Ce design audacieux permet au e-3008 de se différencier clairement dans un segment SUV électrique très chargé, où le style devient un argument de poids face à la concurrence.

Trois motorisations électriques pour séduire tous les profils

Le nouveau e-3008 ne se contente pas de son look ravageur : il s’attaque de front aux références du marché avec une gamme de motorisations cohérente et ambitieuse. Trois versions 100 % électriques sont proposées, toutes basées sur la nouvelle plateforme STLA Medium de Stellantis, conçue spécifiquement pour les véhicules à batterie.

La version d’entrée de gamme, appelée e-3008 Standard , embarque un moteur électrique de 210 ch (155 kW) couplé à une batterie de 73 kWh . Elle offre une autonomie confortable de 525 km en cycle mixte WLTP , déjà au-dessus de la moyenne du segment.

, embarque un moteur électrique de couplé à une batterie de . Elle offre une autonomie confortable de , déjà au-dessus de la moyenne du segment. Plus haut dans la gamme, on trouve la version Dual Motor , dotée de deux moteurs électriques cumulant 320 ch (240 kW) . Elle conserve la même batterie de 73 kWh mais profite d’une transmission intégrale et d’un agrément de conduite supérieur, tout en maintenant l’autonomie à 525 km .

, dotée de . Elle conserve la même batterie de 73 kWh mais profite d’une et d’un agrément de conduite supérieur, tout en maintenant l’autonomie à . Enfin, la version Long Range, sans doute la plus attendue, repose sur un moteur de 230 ch (170 kW) et une batterie XXL de 98 kWh. Elle revendique jusqu’à 700 km d’autonomie, un record dans sa catégorie, qui pourrait faire de l’ombre à des modèles premium bien plus chers.

Chaque déclinaison profite d’un système de recharge rapide jusqu’à 160 kW en courant continu, permettant de récupérer 80 % de batterie en moins de 30 minutes. Des données techniques solides qui permettent au e-3008 de s’imposer comme un sérieux prétendant dans le haut du panier des SUV électriques.

Un intérieur high-tech porté par le Panoramic i-Cockpit

Le renouveau du e-3008 ne se limite pas à l’extérieur. L’habitacle opère un virage spectaculaire vers le haut de gamme et la technologie embarquée. Dès l’ouverture des portes, l’œil est attiré par le nouveau Panoramic i-Cockpit : un écran incurvé de 21 pouces trône au sommet de la planche de bord, intégrant à la fois l’instrumentation, l’affichage tête haute et le système multimédia.

Cet écran flottant donne une sensation d’immersion et de modernité, renforcée par la qualité perçue des matériaux et l’éclairage d’ambiance personnalisable. Le volant compact, signature de Peugeot, reste de mise et s’accompagne désormais de touches tactiles pour une interaction plus intuitive.

Autre innovation notable : les i-Toggles, dix raccourcis personnalisables situés sous l’écran central. Ils permettent d’accéder d’un seul geste aux fonctions préférées du conducteur : climatisation, navigation, radio ou appels. Une solution intelligente pour éviter de naviguer dans des menus complexes.

L’espace à bord reste généreux, avec une banquette arrière accueillante et un coffre dont le volume n’est pas sacrifié par l’électrification. Peugeot a visiblement mis l’accent sur le confort longue distance, avec des sièges enveloppants, un bon niveau d’insonorisation et un toit vitré disponible selon la finition. Un vrai salon roulant, à la française.

Tarifs, bonus et finitions : que vaut le e-3008 face à la concurrence ?

Le nouveau Peugeot e-3008 débute à 44 990 € dans sa version Allure de 210 ch (155 kW). En prenant en compte le bonus écologique de 4 000 € en France, le prix descend à 40 990 €, ce qui le place dans la moyenne du segment pour un SUV 100 % électrique bien équipé.

La gamme se structure autour de deux finitions :

Allure , déjà très bien dotée, propose des jantes de 19 pouces, l’accès mains-libres, la climatisation automatique bizone, et l’écran 21 pouces.

, déjà très bien dotée, propose des jantes de 19 pouces, l’accès mains-libres, la climatisation automatique bizone, et l’écran 21 pouces. GT, la plus premium, ajoute un hayon motorisé, des sièges chauffants, un volant chauffant, des projecteurs Matrix LED, et un câble de recharge triphasé 22 kW pour la recharge domestique accélérée.

Avec cette politique tarifaire, Peugeot vise à offrir un excellent rapport technologie/prestations/prix, en ciblant directement les Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5 et autres Skoda Enyaq. Et avec 700 km d’autonomie dans sa version Long Range, le e-3008 peut même prétendre rivaliser avec des modèles bien plus chers.

En repositionnant totalement son SUV électrique, Peugeot affiche une ambition claire : ne plus être un outsider, mais un leader crédible dans la bataille très disputée des SUV familiaux électrifiés.