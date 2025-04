Renault a toujours cultivé un ADN sportif singulier. La marque au losange s’est illustrée à travers des voitures dynamiques, plaisantes à conduire, sans forcément miser sur des puissances extrêmes. Le Renault Rafale E-Tech 4×4 de 300 chevaux s’inscrit dans cette tradition.

Dans l’histoire de Renault, plusieurs modèles ont marqué les esprits, comme la Clio V6 ou la mythique Renault 5 Turbo. Des voitures iconiques, devenues très recherchées aujourd’hui. Mais dans l’ensemble, Renault a toujours préféré proposer une sportivité maîtrisée, accessible, intégrée à des voitures du quotidien. Le Rafale hybride rechargeable incarne cette philosophie.

Une silhouette qui ne passe pas inaperçue

Dévoilé il y a un peu plus d’un an, le Rafale m’avait déjà impressionné lors de sa présentation à Paris. Sa silhouette puissante, notamment dans sa finition Alpine, ne laisse personne indifférent. Durant mon essai d’une semaine, j’ai constaté à quel point ce modèle attire les regards. Est-ce l’effet nouveauté ? Ou bien sa teinte bleu satiné et son toit noir (facturée tout de même 2 200 €) ? Dans tous les cas, ce SUV capte l’attention.

Avec 4,71 mètres de long et 2,74 mètres d’empattement, le Rafale est le deuxième plus grand véhicule de Renault après l’Espace. Il adopte un style SUV coupé qui séduit, à l’image de l’Arkana avant lui, preuve que la demande existe pour des SUV au design plus sportif.

Une personnalisation riche et soignée

J’ai apprécié les nombreuses options de personnalisation proposées. Les jantes de 21 pouces, les détails de carrosserie et les finitions bleutées dans l’habitacle donnent une vraie identité à ce modèle. Le mobilier intérieur est valorisant, avec des matériaux soignés : sellerie en Alcantara, inserts façon bois sombre, et une excellente présentation générale.

Un habitacle connecté et confortable

Le Rafale propose deux grands écrans : une instrumentation numérique de 12,3 pouces et un système multimédia vertical de 12 pouces, animé par Android Automotive via OpenR Link. L’interface est fluide, intuitive, parfaitement intégrée à l’écosystème Google (Waze, Spotify, Assistant…). Un vrai plus au quotidien, même pour les moins technophiles.

Autre innovation notable : le toit vitré électrochromique conçu par Saint-Gobain, capable de s’assombrir ou s’éclaircir à la demande. Une technologie jusqu’ici réservée aux marques premium.

De l’espace et de la modularité

La finition Atelier Alpine propose une ambiance bleue assortie à la carrosserie. L’espace à bord est généreux, notamment à l’arrière. Même les grands gabarits (jusqu’à 1,90 m) s’y sentiront à l’aise. Le coffre propose entre 465 et 532 litres selon la version et l’agencement des sièges, légèrement amputé par la présence de la batterie.

Le Renault le plus puissant du moment

Côté technique, le Rafale hybride rechargeable associe un moteur essence trois cylindres 1.2 turbo à trois moteurs électriques, pour une puissance cumulée de 300 ch. Malgré ses 2 013 kg, le 0 à 100 km/h est abattu en 6,4 secondes. Des performances très honorables pour un SUV familial.

L’électricité permet de booster facilement les performances. Mais Renault ne s’est pas contenté de chiffres : l’ensemble reste exploitable au quotidien. La batterie de 22 kWh assure jusqu’à 121 km d’autonomie électrique annoncée. En pratique, j’ai atteint 85 km malgré des conditions météo défavorables.

Une conduite fluide et équilibrée

Le système hybride privilégie la conduite électrique autant que possible. Le mode électrique est utilisable au quotidien, à condition de recharger régulièrement pour préserver la batterie haute tension. À noter, le système conserve toujours un peu d’énergie pour garantir les 300 ch, même batterie vide.

La direction est assistée par les roues arrière grâce au système 4Control. À basse vitesse, les roues arrière tournent en sens inverse pour faciliter les manœuvres, et dans le même sens à haute vitesse pour améliorer la stabilité. Le rayon de braquage est excellent pour un SUV de cette taille.

Deux palettes derrière le volant permettent de régler le niveau de frein moteur. Sans aller jusqu’à la conduite “one pedal”, la décélération est suffisante pour limiter l’usage des freins.

Un SUV rapide mais jamais brutal

Malgré son gabarit, le Rafale reste maniable et agréable. Il peut aller vite, mais sans jamais perdre son confort de roulement. La suspension filtre bien, même si le trois cylindres essence reste sonore à bas régime.

Le système de transmission répartit automatiquement la puissance entre les essieux. Jusqu’à 70 km/h, l’essieu avant domine ; au-delà, c’est l’arrière qui prend le relais. Le conducteur n’a rien à gérer : tout est automatique.

Verdict : un SUV familial puissant mais coûteux

Avec un prix d’environ 50 000 €, le Rafale E-Tech 4×4 est le modèle le plus cher de la gamme Renault. Un tarif élevé qui pourrait faire hésiter les familles. La version hybride 200 ch se montre plus rationnelle et économique, tout en restant bien motorisée.

Malgré tout, ce Rafale PHEV m’a convaincu. Il consomme peu (7 L/100 km sur autoroute batterie vide), offre un agrément de conduite supérieur à la moyenne et représente parfaitement le haut de gamme Renault actuel.

Bilan de l’essai