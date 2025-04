Révélation 2025 : Ce tout-terrain abordable cache une version radicale de 646 ch taillée pour l’asphalte

Longtemps associée aux mini-citadines malicieuses, Smart signe une rupture totale avec le passé. En 2025, la marque entre dans une nouvelle ère, et elle le fait en fanfare : le Smart #5 Brabus, c’est un SUV électrique puissant, musclé, ultra-technologique… et absolument inattendu. Oui, la plus petite des marques européennes s’est offert une cure de stéroïdes version watts.

Le Smart #5 Brabus n’a rien de “mignon”. Ce SUV aux proportions généreuses adopte une posture résolument sportive, avec :

Des jantes Monoblock Z de 21 pouces ,

, Des étriers de frein rouges bien visibles,

bien visibles, Des boucliers avant et arrière redessinés ,

, Et des badges Brabus exclusifs qui marquent son ADN performance.

Le tout dans une carrosserie aux lignes tendues, angulaires et modernisées, bien loin des anciennes Smart Fortwo. Un véritable changement d’identité visuelle.

Le muscle électrique selon Brabus

646 chevaux électriques, 3,8 s au 0 à 100 km/h

On connaissait Brabus pour ses préparations explosives sur base Mercedes. Ici, le partenaire allemand applique sa recette à un SUV 100 % électrique. Et le résultat est saisissant : 646 ch, 710 Nm de couple, un 0 à 100 km/h expédié en 3,8 secondes. Le tout transmis aux quatre roues via une transmission intégrale adaptative. Smart, mais surtout sauvage.

Sous la carrosserie, une batterie NMC de 100 kWh (94 utiles) assure jusqu’à 540 km d’autonomie WLTP, un chiffre très solide au regard des performances affichées. Avec sa recharge rapide et sa répartition des masses optimisée, le Smart #5 Brabus vise clairement les amateurs de sportivité… électrifiée.

Un intérieur technologique à la hauteur des ambitions

Oubliez les lignes rondes des Fortwo. Le #5 Brabus, c’est un SUV massif, athlétique, et fier de l’être. Il repose sur des jantes Brabus Monoblock Z de 21 pouces, adopte des boucliers redessinés, des étriers de frein rouges, et des badges spécifiques. Visuellement, l’engin revendique haut et fort sa filiation avec le préparateur allemand.

Le style est tendu, musclé, expressif. Et contrairement à bien des SUV électriques aseptisés, celui-ci assume pleinement son ADN sportif.

Deux écrans OLED de 13 pouces pour le combiné numérique et le multimédia

pour le combiné numérique et le multimédia Un système audio Sennheiser de 1 190 watts avec Dolby Atmos

avec Des surpiqûres sport, selleries spécifiques, et atmosphère personnalisable

La connectivité est complète, avec Apple CarPlay, Android Auto, mises à jour OTA, reconnaissance vocale… Le Smart #5 Brabus est aussi performant que connecté.

Un habitacle hautement technologique

À l’intérieur, le Smart #5 Brabus soigne autant le style que l’expérience utilisateur. Le conducteur et ses passagers retrouvent deux écrans OLED de 13 pouces, une interface fluide et moderne, et surtout, un système audio Sennheiser de 1 190 watts avec Dolby Atmos. Oui, même le son embarqué joue dans la cour des grands.

La qualité perçue monte nettement en gamme, avec des selleries spécifiques, des surpiqûres contrastées et une ambiance personnalisable. L’habitacle adopte une allure premium sans basculer dans l’ostentatoire. Une réussite.

Une nouvelle Smart, un nouveau prix

Avec un tarif de 60 900 € en Allemagne, le Smart #5 Brabus se place au cœur du segment des SUV électriques haut de gamme. Mais il le fait avec un positionnement unique : plus exubérant qu’un Volvo EX30, plus compact qu’un Tesla Model Y Performance, plus distinctif qu’un Hyundai Ioniq 5 N.

Les premières livraisons sont attendues d’ici la fin de l’année 2025, avec une commercialisation européenne progressive.

Un virage radical, et sans retour

Ce #5 Brabus n’est pas une exception : c’est un manifeste. Smart ne veut plus faire rire, elle veut impressionner. Et avec ce SUV aux allures de dragster silencieux, elle prouve qu’elle peut aller chercher les meilleurs sur leur propre terrain. Sans nostalgie, sans compromis. Juste une bonne dose d’audace électrisée.