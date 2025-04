Toyota Corolla 2026 révélée : La refonte majeure conserve son légendaire moteur indestructible

À l’approche de son renouvellement prévu pour 2026, la Toyota Corolla fait déjà parler d’elle à travers plusieurs rendus non officiels. Ces images conceptuelles, basées sur les dernières orientations stylistiques de Toyota, permettent d’imaginer ce à quoi pourrait ressembler la 13e génération de l’un des véhicules les plus vendus au monde.

Le modèle semble opérer une rupture marquée avec les lignes actuelles, plus consensuelles, pour adopter un langage de design plus affirmé. Basée sur la nouvelle plateforme modulaire TNGA mise à jour, cette future Corolla devrait également faire la part belle à une présentation intérieure revisitée, même si peu d’éléments concrets ont filtré à ce jour.

En l’absence de clichés officiels, ces projections restent des hypothèses — mais elles reflètent une volonté d’évolution nette, tant sur le fond que sur la forme.

Un design inspiré du Camry et du C-HR pour un look plus dynamique

Les images de synthèse révèlent une Corolla 2026 profondément influencée par les récents modèles haut de gamme de Toyota, en particulier le Camry restylé et le SUV C-HR. Parmi les éléments visuels attendus :

Une face avant acérée , avec phares LED plus fins et positionnés plus haut

, avec et positionnés plus haut Une calandre réduite mais élargie , dans l’esprit du nouveau C-HR

, dans l’esprit du nouveau C-HR Des prises d’air plus expressives et un bouclier redessiné

et un bouclier redessiné Une ligne de toit légèrement abaissée, accentuant la silhouette dynamique

Toyota semble vouloir inscrire la Corolla dans une continuité haut de gamme, avec un look plus sportif et statutaire, tout en restant fidèle à son ADN polyvalent. Ces évolutions répondent aussi à une clientèle de plus en plus sensible au design, y compris dans le segment des compactes.

Vers une électrification poussée : hybride rechargeable à très grande autonomie

C’est peut-être l’élément le plus commenté : la possible apparition d’une Corolla hybride rechargeable (PHEV) avec une autonomie inédite annoncée jusqu’à 2 100 km. Une donnée qui, à ce stade, reste spéculative — et probablement basée sur l’autonomie totale combinée (thermique + électrique).

Ce qui semble en revanche plus certain, c’est l’adoption :

D’une nouvelle génération de motorisations hybrides

D’un possible groupe motopropulseur PHEV inédit, capable de rouler plus de 100 km en 100 % électrique

inédit, capable de rouler D’une batterie de plus grande capacité, pour renforcer la polyvalence et réduire les émissions

Ce positionnement irait dans le sens de la stratégie mondiale de Toyota : ne pas tout miser sur le 100 % électrique, mais proposer une gamme étendue de technologies électrifiées adaptées aux usages réels, aux contraintes géographiques et au réseau de recharge.

Une icône renouvelée : ce que l’on peut attendre du lancement officiel

Lancée pour la première fois en 1966, la Toyota Corolla s’est écoulée à plus de 50 millions d’exemplaires dans le monde. Pour sa treizième génération, prévue en 2026, le constructeur japonais semble vouloir opérer une synthèse entre tradition et innovation.

Si les rendus actuels ne sont pas officiels, ils préfigurent une berline compacte plus expressive, plus efficiente, et sans doute davantage connectée. On peut s’attendre à :

Un nouvel intérieur avec instrumentation 100 % numérique

Des aides à la conduite encore renforcées

Une connectivité plus poussée (OTA, IA, etc.)

Un prix toujours compétitif, malgré la montée en gamme

Toyota devrait commencer à communiquer plus concrètement sur le modèle dans le courant de l’année 2025, avant un lancement commercial en 2026. La Corolla 2026 aura fort à faire face à une concurrence très active (Peugeot 308, VW ID.3 restylée, MG4, etc.), mais avec ses millions de fidèles et une fiabilité éprouvée, elle pourrait bien reprendre sa place de référence mondiale dans les compactes électrifiées