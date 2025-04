Seat innove : Les Ibiza et Arona deviennent hybrides en 2025 avec un accès surprise à la vignette Crit’Air 0

Depuis leur lancement respectif en 2017, les SEAT Ibiza et Arona sont devenus des piliers de la marque. Déjà restylés en 2021, ils s’apprêtent à recevoir une deuxième mise à jour en 2025, destinée à prolonger leur vie commerciale sur un marché en pleine mutation. Avec ce restylage, SEAT ne cherche pas à tout réinventer, mais à renforcer l’attrait de ces modèles en leur apportant un souffle nouveau, tant au niveau du design que de la mécanique.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie claire : SEAT continuera de proposer des modèles thermiques légers, tandis que CUPRA deviendra la vitrine électrifiée du groupe Volkswagen. En misant sur une évolution maîtrisée de ses best-sellers, la marque espagnole vise à maximiser la rentabilité de ses plateformes existantes, sans engagement massif dans une refonte complète.

Des motorisations hybrides légères : une étiquette “Eco” sans révolution technique

Le cœur de la mise à jour 2025 réside dans l’introduction de motorisations micro-hybrides 48V, une technologie déjà bien connue dans le groupe Volkswagen. Les actuels blocs 1.0 TSI de 110 ch et 1.5 TSI de 150 ch seront ainsi remplacés par des versions eTSI, déjà utilisées sur les Volkswagen Polo et Skoda Fabia.

Concrètement, ces blocs 1.5 eTSI (116 et 150 ch) seront associés à une boîte automatique DSG à double embrayage et bénéficieront d’un système électrique 48V capable de récupérer de l’énergie à la décélération et d’offrir une assistance au démarrage ou lors des relances.

Ce type d’hybridation ne transforme pas l’Ibiza ni l’Arona en hybrides véritables, mais cela suffit à leur faire décrocher le label “Eco” de la DGT en Espagne. Une astuce bien connue pour accéder aux zones à faibles émissions tout en conservant une architecture simple et éprouvée.

Une stratégie pragmatique pour prolonger leur durée de vie jusqu’en 2030

Plutôt que de basculer vers l’hybride rechargeable ou l’électrique, SEAT fait ici un pari de bon sens économique. Le groupe Volkswagen mise clairement sur CUPRA pour porter sa révolution technologique, tandis que SEAT continue d’exploiter au maximum les plateformes thermiques MQB-A0, déjà amorties.

Cette mise à jour des Ibiza et Arona s’accompagnera donc d’un calendrier prolongé : ces modèles devraient rester au catalogue jusqu’en 2030, avec de potentielles évolutions mineures d’ici là. Pour SEAT, c’est l’assurance de maintenir une offre accessible, capable de répondre aux besoins des clients qui ne souhaitent pas encore passer à l’électrique.

Avec un coût de développement limité, mais des bénéfices concrets (étiquette “Eco”, consommation réduite, esthétique remise au goût du jour), cette évolution assure une fin de carrière optimisée à deux modèles historiques.

Modifications esthétiques et évolutions technologiques attendues

La mise à jour 2025 ne sera pas uniquement mécanique. SEAT prévoit également des retouches visuelles ciblées, notamment au niveau :

Des boucliers avant et arrière , redessinés

, redessinés De nouvelles signatures lumineuses à LED

à LED D’une palette de couleurs et de jantes renouvelée

L’intérieur profitera d’une mise à jour technologique, avec une évolution de l’infodivertissement, un écran central plus réactif, et des interfaces modernisées. De légères améliorations de qualité perçue sont également attendues, sans pour autant bouleverser l’habitacle connu.

L’objectif est de garder ces modèles attractifs, face à une concurrence de plus en plus technologique et électrifiée, sans chercher à les transformer. Ce restylage intelligent permettra de continuer à séduire les particuliers et les flottes à la recherche de véhicules abordables, modernes et bien équipés.

Un repositionnement dans la gamme SEAT face à CUPRA et à la transition électrique

Cette nouvelle étape pour les SEAT Ibiza et Arona s’inscrit dans une stratégie de repositionnement plus globale. Tandis que CUPRA prend le relai sur l’électrification haut de gamme (avec des modèles comme la Born ou le Tavascan), SEAT reste ancrée dans une offre thermique et micro-hybride plus accessible.

Ce double positionnement permet au groupe Volkswagen de couvrir l’ensemble des attentes du marché : des modèles électrifiés pour les convaincus, et des solutions thermiques efficaces pour les autres. L’hybridation légère 48V devient ainsi un outil marketing autant que technique, capable de cocher la case “Eco” sans lourds investissements.

Avec ces mises à jour, SEAT joue la carte de la cohérence et de l’efficacité, et démontre qu’une évolution bien ciblée vaut parfois mieux qu’une révolution incertaine. En 2025, l’Ibiza et l’Arona n’auront jamais été aussi proches de leur maturité.