Après avoir lancé la version haut de gamme Denali du Sierra EV, GMC complète son offre avec deux nouvelles déclinaisons : Elevation et AT4, attendues chez les concessionnaires nord-américains dès l’été 2025. Ces deux versions visent à rendre le pick-up électrique plus accessible, sans compromettre les performances ni les innovations technologiques.

Sierra EV Elevation : positionnée en entrée de gamme à 64 495 $ (environ 59 000 €), cette version conserve les éléments clés du modèle : écran central 16,8 pouces, hayon MultiPro™, eTrunk électrique, recharge rapide 300 kW et technologie de conduite semi-autonome Super Cruise (en option).

Ces ajouts permettent à GMC de couvrir un spectre plus large d’usages : des flottes professionnelles aux passionnés de franchissement.

Une version AT4 pensée pour l’aventure tout-terrain, sans renoncer à la technologie

La finition AT4 s’inscrit pleinement dans l’ADN off-road de GMC. Pour ce Sierra EV 2026, la marque ne s’est pas contentée d’un simple kit esthétique : elle propose des fonctionnalités techniques avancées pour sortir des sentiers battus.

Parmi les équipements spécifiques :

Pneus tout-terrain de 35 pouces

Suspension rehaussée : +5 cm par rapport au modèle standard

Direction aux 4 roues avec fonction CrabWalk®, permettant de se déplacer en diagonale pour sortir d'un terrain piégeux

, permettant de se déplacer en diagonale pour sortir d’un terrain piégeux Mode Terrain : optimise couple et motricité selon la surface

Technologie Super Cruise en série pour l'assistance à la conduite, même sur chemins escarpés

Ce cocktail de puissance et d’aptitudes franchissement permet au Sierra EV AT4 d’être l’un des rares pick-up électriques réellement taillés pour le hors-piste, sans sacrifier le confort ou la connectivité.

Des performances impressionnantes jusqu’à 725 ch et une autonomie potentielle de 740 km

Sous le capot, ou plutôt sous le plancher, le Sierra EV 2026 embarque plusieurs configurations de batteries : Standard, Extended, et Max Range. La version AT4 équipée de la plus grande batterie développe jusqu’à 725 chevaux, tandis que l’Elevation plafonne à 645 ch, ce qui reste largement au-dessus des standards du segment.

Les chiffres d’autonomie définitifs n’ont pas encore été confirmés, mais selon GMC, la version Max Range pourrait atteindre jusqu’à 740 km avec une seule charge. Le système de recharge rapide jusqu’à 300 kW permettrait également de récupérer 160 km en moins de 10 minutes, selon les conditions.

Avec ces données, le Sierra EV se place parmi les pick-up électriques les plus puissants et endurants du marché, tout en conservant une capacité de remorquage et de charge utile à la hauteur des attentes professionnelles.

Caractéristiques techniques GMC Sierra EV AT4 Puissance 725 ch Couple 1 050 Nm Transmission 4×4 (1 moteur électrique par essieu) Direction 4 roues directrices (fonction Crab Walk) Aides à la conduite Mode Terrain, Contrôle de descente, One-Pedal Pneumatiques Tout-terrain 35″ (jantes 17″) Charge utile dans la benne 885 kg Capacité de remorquage 5 579 kg

Un pick-up électrique haut de gamme qui vise large : du professionnel au baroudeur

GMC ne cache pas son ambition avec le Sierra EV : il s’agit de conquérir aussi bien les conducteurs utilitaires que les aventuriers, en leur proposant un véhicule capable de s’adapter à chaque environnement. En multipliant les déclinaisons, la marque élargit son champ d’action :

Denali pour le luxe et les trajets longue distance

pour le luxe et les trajets longue distance Elevation pour l’usage polyvalent et le prix d’accès

pour l’usage polyvalent et le prix d’accès AT4 pour le loisir tout-terrain et la performance pure

Avec son design imposant, ses technologies embarquées et son autonomie annoncée, le Sierra EV AT4 2026 s’impose déjà comme un nouveau standard sur le segment des pick-up zéro émission. Il confirme aussi que l’électrique peut rimer avec puissance, robustesse et plaisir de conduite, même dans les usages les plus extrêmes.