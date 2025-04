La riposte électrisante de Mazda : Le SUV qui ose défier Tesla avec son design inaltéré de prototype

Mazda s’apprête à faire un retour remarqué sur le marché du SUV électrique, avec un modèle au style affirmé et à l’ambition très claire : s’attaquer au Tesla Model Y. Ce futur SUV, qui portera le nom de Mazda CX-6e en Europe, repose sur une base initialement développée pour le marché chinois sous l’appellation EZ-60. Mais ici, il adopte une toute autre stratégie : celle d’un véhicule de production aux allures de prototype, inspiré directement du spectaculaire concept Mazda Arata.

Résultat ? Un design fort, fluide, marqué par une aérodynamique affûtée, des surfaces tendues et une signature lumineuse travaillée. Loin des lignes conservatrices de certains SUV électriques actuels, le CX-6e revendique un style plus audacieux, tout en conservant la sobriété et le raffinement propres à l’ADN Mazda.

Une base technique solide, développée avec Changan

Sous cette carrosserie affûtée, le CX-6e repose sur la plateforme EPA1, fruit d’une collaboration stratégique avec le constructeur chinois Changan. Déjà utilisée pour la future Mazda 6e, cette base modulaire 100 % électrique a été pensée pour accueillir plusieurs formats de batteries et motorisations, tout en optimisant l’espace intérieur et le poids.

Pour ce SUV, Mazda proposera probablement deux configurations : une version d’entrée de gamme équipée d’un moteur de 254 chevaux, alimenté par une batterie de 68,8 kWh, et une version plus haut de gamme avec 80 kWh et une autonomie qui pourrait atteindre jusqu’à 550 km selon le cycle WLTP. De quoi venir jouer dans la cour des Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5 et Ford Mustang Mach-E, mais avec une touche Mazda plus émotionnelle.

Un SUV électrique taillé pour l’Europe

Bien qu’il ait d’abord été dévoilé pour le marché chinois, Mazda a clairement indiqué son intention de lancer le CX-6e en Europe, où il viendra élargir une gamme encore très timide en matière d’électrification. À ce jour, seul le MX-30 électrique occupe cette case… avec des résultats commerciaux très modestes. Ce nouveau modèle marquerait donc un tournant majeur dans la stratégie d’électrification de Mazda, avec un véhicule enfin capable de rivaliser avec les références du marché.

La marque japonaise entend conserver ce qui fait sa force : un comportement routier précis, une qualité perçue soignée, et une esthétique travaillée. En y ajoutant une autonomie crédible et des technos embarquées à jour, le CX-6e pourrait rapidement devenir le modèle phare de Mazda en Europe, voire redéfinir l’image de la marque dans l’ère électrique.